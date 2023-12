KOK purkaa Venäjän ja Valko-Venäjän sulun yksilölajeissa – Suomen olympiakomitean mukaan boikottisuunnitelmia ei ole vireillä

Suomen olympiakomitean puheenjohtaja Jan Vapaavuori kertoo Suomen ja muiden Pohjoismaiden vastustaneen venäläisten paluuta olympialaisiin ja sanoo KOK:n päätöksen olevan surullinen, vaikkakin aiempien päätösten perusteella ennakoitu.

Kansainvälinen olympiakomitea KOK ilmoitti tänään, että se sallii yksilölajeissa venäläisten ja valkovenäläisten urheilijoiden paluun olympialaisiin. Venäläiset ja valkovenäläiset pääsevät yksilölajeissa Pariisin 2024 olympialaisiin ”neutraaleina urheilijoina” ilman kansallistunnuksia.

Vapaavuoren mukaan olympialaisten boikotointia on arvioitu yhdessä pohjoismaisten kollegoiden kanssa eikä ”boikottisuunnitelmia ole vireillä missään”.

Myöskään Suomen olympiakomitean toimitusjohtaja Taina Susiluoto ei ilahtunut KOK:n päätöksestä purkaa venäläisten ja valkovenäläisten sulku.

– KOK:n päätös ei ole toiveidemme mukainen, mutta osasin odottaa tämänsuuntaista ratkaisua, Susiluoto kertoi STT:lle.

Suomi ja muut Pohjoismaat ovat olleet Venäjän ja Valko-Venäjän ankaran sulun kannalla. Maat ilmaisivat kantansa viimeksi alkuviikosta KOK:n puheenjohtajan Thomas Bachin konsultaatiopuhelussa.

– Me katsomme, ettei aika venäläisten paluulle ole nyt oikea, Susiluoto jatkoi.

KOK:n johtoryhmä ilmoitti päätöksestään perjantaina järjestön nettisivuilla. Venäjän ja Valko-Venäjän sulku jatkuu joukkuelajeissa ennallaan. Yksilölajeissa osallistumisen lisäehtona on, etteivät urheilijat ole tukeneet Venäjän hyökkäyssotaa Ukrainassa.

Olympiakelpoisuus edellyttää myös sitä, etteivät urheilijat ole työsuhteessa maiden puolustusvoimiin tai turvallisuuspalveluihin.

Venäjä kaipaa kansallistunnuksia

KOK:n päätös ei välttämättä tarkoita sitä, että Pariisin olympialaisissa urheilisi venäläisurheilijoita normaalissa mitassa.

Maassa on kaavailtu olympialaisten tuntumassa järjestettäviä Ystävyys-kisoja, koska poliittinen johto ja maan urheilujohto haluavat, että venäläiset urheilijat saisivat osallistua ensi kesänä Pariisin kisoihin rajoituksitta.

– Jää nähtäväksi, kuinka monta venäläistä kisoissa lopulta urheilee. Venäjällä ei pidetä siitä, että he kilpailisivat olympialaisissa neutraaleina, Susiluoto huomautti.

Useat lajit sulkivat venäläiset ja valkovenäläiset urheilijat kansainvälisestä kilpailutoiminnasta, kun Venäjä aloitti helmikuussa 2022 täysimittaisen hyökkäyssodan Ukrainassa. Monet lajit ovat myöhemmin höllänneet rajoituksiaan.

Lajiliittojen suhtautuminen on vaihdellut lajeittain. Esimerkiksi tennis on koko ajan sallinut maiden edustajien osanoton neutraaleina urheilijoina. Yleisurheilu on ollut ankaran sulun kannalla.

Alkuviikosta KOK ilmoitti, että joukko kansainvälisiä lajiliittoja ja kansallisia olympiakomiteoita on vaatinut Venäjän ja Valko-Venäjän kilpailuoikeuksien palauttamista.

Venäjä ei piittaa olympiarauhasta

Ukraina ilmaisi jo torstaina huolensa Venäjän ja Valko-Venäjän sulun purkamisesta. Maan varaurheiluministeri Matvi Bidnyin mielestä KOK välttelee vastuutaan ”olympialaisten oikeudenmukaisuuden varjelemisesta”.

– Kuten presidentti Volodymyr Zelenskyi sanoi: Kaikkien venäläisten urheilijoiden neutraali lippu on tahrattu verellä, Bidnyi sanoi uutistoimisto AFP:lle.

Bidnyi otti esiin Venäjän olympiarauhaa vuosina 2008, 2014 ja 2022 rikkoneet sotatoimet.

– Muistutan, että Venäjä on ainoa maa, joka on rikkonut olympiarauhaa kolmesti. Venäläiset eivät kunnioita olympiahengen perusarvoja: erinomaisuutta, kunnioitusta ja ystävyyttä.

Kansainvälinen paralympiakomitea päätti jo syyskuussa, että venäläiset ja valkovenäläiset voivat osallistua 2024 paralympialaisiin.

