Kolumni: Julminkaan giljotiini ei tuo uutta yleisöä halliin

Korisliigan syyskausi on ollut yhtä poikkeusta lukuun ottamatta odotettu. Tuo poikkeus on kuitenkin niin valtava, että se on sekoittanut valmiiksi luullun pakan ja tehnyt sarjasta lähihistorian arvaamattomimman.

Tuo poikkeus on luonnollisesti yli 1,1 miljoonan euron budjetilla kauteen lähtenyt Karhubasket.

Karhun kausi on ollut yhtä Murphyn lakia eli jos jokin on voinut mennä pieleen, se on myös mennyt.

Susijengikolmikon Daniel Dolenc–Henri Kantonen–Severi Kaukiainen korvaaminen epäonnistui täydellisesti, ja kesällä palkattu jenkkinelikko on saanut jo potkut.

Lokakuussa tehty superhätähankinta, NBA:ssakin piipahtanut kuriton syöttökone Courtney Fortson, ei kestänyt lakeuksilla kahtakaan kuukautta. Kun vielä toinen korvaaja Vincent Sanford loukkaantui jo kolmannessa ottelussaan, on Karhu virallisesti paniikissa.

Lauantaina Karhu matkusti sarjakakkosen BC Nokian vieraaksi vain kahdeksan pelaajan voimin. Ainoa ulkomaalaispelaaja oli paluumuuttaja Samme Givens. Kauden teemaan sopien Karhu voitti vastoinkäymisistä huolimatta 91–84, pitkälti Topias Palmin 34 pisteen ansiosta.

Voitto oli Karhulle vasta kauden viides. Mikäli joukkue aikoo vielä nousta ylempään jatkosarjaan, on sen voitettava jäljellä olevista kymmenestä runkosarjan ottelusta vähintään kuusi.

Tilannetta vaikeuttaa toki se, että joukkueen kokoonpanossa on tällä hetkellä vain yksi terve ulkomaalaispelaaja, mutta uusia pelaajia on jo tulossa – kenties jo ensi lauantain Vilpas-otteluun.

Siitä huolimatta on edelleen mahdollista, että Karhu jää sensaatiomaisesti alempaan jatkosarjaan.

Nykyistä sarjajärjestelmää on kehuttu estoitta juuri siksi, että panoksellisia pelejä riittää myös syksyllä.

Toisaalta Karhun esimerkki korostaa entisestään nykyisen sarjajärjestelmän raakuutta. Vanhalla järjestelmällä Karhun paniikkinappula olisi pölyttynyt, mutta nykyjärjestelmällä nappi on ollut jo pitkään pohjassa, koska syyskauden otteluissa on liian suuret panokset.

Kun aikaisemmin joukkue saattoi kehittää peliään kohti kevättä ja ajaa pelaajia sisään rauhassa, nyt sellaiseen luksukseen ei ole varaa, koska tulosta on tultava alusta asti. Runkosarjasta onkin tullut säälimätön giljotiini, joka katkaisee sarjan kahtia 22 kierroksen jälkeen. Kuusi seuraa voi huokaista helpotuksesta ja kuusi pettymyksestä.

Ja mitä lyhyempi (runko)sarja on, sitä suuremmaksi sattuman rooli nousee. Pahimmassa tapauksessa yksi flunssa-aalto tai avainpelaajan loukkaantuminen saattaa jättää joukkueen giljotiinin väärälle puolelle.

Kuten tunnettua, toisen epäonni on vastustajan onni. Loukkaantumiset ja sairastelut kuuluvat urheiluun, mutta Korisliigan runkosarjassa ei enää tunneta ”pitkää juoksua”, joka vähentäisi epäonnen ja sattuman merkitystä.

Vaikka monien mielestä nykyinen sarjajärjestelmä on tehnyt Korisliigasta entistä mielenkiintoisemman, yleisömäärissä se ei ole näkynyt.

Päinvastoin: viime kaudella runkosarjan yleisömäärät olivat suuremmat kuin jatkosarjoissa, vaikka kiinnostavuuden piti kasvaa entisestään runkosarjan jälkeen. Sama ilmiö on odotettavissa myös tällä kaudella.

Tällä kaudella runkosarjan yleisökeskiarvo (864) on samalla tasolla kuin viime kaudella (857).

Korisliigan sarjajärjestelmäuudistus yhdistettynä ensiluokkaiseen tv-tuotteeseen onkin tehty nimenomaan lisäämään niiden katsojien mielenkiintoa, jotka olivat jo aiemmin kiinnostuneita Korisliigasta.

Uutta yleisöä ei julminkaan giljotiini kiinnosta – siihen tarvitaan aivan muita keinoja.