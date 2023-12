Kolumni: Kilpailullisuus ei ole lasten vaan vanhempien ongelma

Olympiakomitean puheenjohtaja Jan Vapaavuori piti tiistaina Olympiakomitean syyskokouksen yhteydessä pitkän ja polveilevan puheen, jossa hän sivusi urheiluseuratoiminnan suurinta ”sisäistä heikkoutta” eli aikaista lopettamisikää.

Vapaavuori nosti ilmiön suurimmiksi syyksi liian kalliit kustannukset, lajikateuden sekä ”liian aikaisen ja vahvan kilpailullisuuden”. Samalla Vapaavuori tuli jatkaneeksi hyväksi todetulla linjallaan, jossa Olympiakomitea liukuu yhä kauemmas urheilun ytimestä ja muuttuu puhtaaksi liikuntajärjestöksi, joita Suomi on jo valmiiksi pullollaan.

Sitä paitsi Vapaavuori oli väärässä.

Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytymistä tutkivan Liitu-tutkimuksen (2022) mukaan kolme suurinta liikuntaharrastuksen ulkoista estettä olivat suuruusjärjestyksessä:

1) Kodin lähellä ei ole kiinnostavan lajin ohjausta

2) Koulutehtävät vievät kaiken ajan

3) Harrastaminen on liian kallista

Liiallinen kilpailuhenkisyys oli vasta kuudenneksi suurin este eikä edes kovin merkittävä sellainen.

Tutkimustuloksista huolimatta kilpailullisuudesta on tehty julkisessa keskustelussa yksi suurimmista urheiluseuratoiminnan ongelmista. Se johtuu vain ja ainoastaan siitä, että urheiluseuroissa valta on siirtynyt jo aikoja sitten valmentajilta vanhemmille, eivätkä vanhemmat ole kuunnelleet enää aikoihin sitä tärkeintä eli lasta.

On täysin luonnollista, että vanhempi suojelee lastaan ja varoo asettamasta häntä vaarallisten tilanteiden eteen. Kilpailemisesta on tehty yksi näistä väistettävistä vaaroista – negatiivinen ja vältettävä asia, johon yhdistyvät pelon ja riittämättömyyden tunteet.

On unohdettu, että kilpaileminen on opetettava taito siinä missä sirklaus tai sisäsyrjäsyöttö.

Ja mikä olisi urheilua turvallisempi ja luonnollisempi ympäristö lapselle oppia kilpailemista eli keskittymistä, sinnikkyyttä ja paineensietokykyä?

Entä missä muussa ympäristössä lapsi oppii paremmin käsittelemään voittoja ja tappioita eli riemua ja pettymystä?

Esimerkiksi Salossa erittäin osaavia ja pelaajien keskuudessa pidettyjä juniorivalmentajia on siirretty syrjään liiallisen vaatimustason eli käytännössä liiallisen kilpailullisuuden ylläpitämisestä. Näissä tapauksissa yhteistä on ollut se, että aloite valmentajan vaihtoon on tullut vanhemmilta eikä lapsilta.

Toisin sanottuna maksaja on tehnyt päätöksen käyttäjän puolesta. Samalla vanhempi tuli tiedostamattaan rikkoneeksi YK:n lasten oikeuksien 12. artiklaa, joka velvoittaa ottamaan selville lapsen näkemykset ja antaa lapsen tulla kuulluksi häntä koskevissa asioissa.

On ylipäätään hämmentävää, että kilpailullisuutta pidetään niin suurena ongelmana urheilussa, jonka ydin on kilpaileminen. Jos urheilusta ottaa kilpailun pois, se muuttuu liikunnaksi eli Olympiakomitean haluamaan suuntaan.

Mutta miten hyvin se valmistaa lapset entistä kilpailuhenkisempään maailmaan, jossa heidän vanhempansa parhaillaan elävät?