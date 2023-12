Kompostorista onkin aika pitkä matka kasvimaalle

Kesällä tuli voimaan jätehuoltomääräys, jonka mukaan piti ilmoittaa ottaako pientaloasukas käyttöön kompostin vai antaako jäteyhtiön hoitaa biojätteen keräyksen.

Asun omakotitalossa ja portin pielessä on yksi 140 litran kannellinen astia sekajätteelle. Jätettä tulee sen verran, että tyhjennys kuukauden välein riittää ja silloinkin on astia noin puolillaan.

Jätteen vähäinen määrä riippuu varmaan myös siitä, että kaikki metallit, kartongit, lasi yms. hoidetaan omatoimisesti jäteasemalle.

Biojätettä laitettiin kesään saakka polttokelpoisen jätteen mukaan ja se sisältyi edellä mainittuun määrään.

Niinpä ajatus biojätteen erilliskeräyksestä tuntui omalta kohdaltani tarpeettomalta, mutta mitäs tavallinen ihminen voi politikkojen ja virkamiesten päätöksille, joten tuumasta toimeen.

Ensiksi laskin, että jos hankin sen jäteastian ja liityn kuljetusreittiin. Biojätteelle ei saanut kuin kahden viikon tyhjennysvälejä, ellei sitten hankkisi sellaista tuulettuvaa astiaa. Kulut olisivat olleet noin 300 euroa per vuosi ja tietysti astian hinta päälle.

Päädyin kompostivaihtoehtoon ja ilmoituksen teon jälkeen ryhdyin hankkimaan sopivaa astiaa ja miettimään sille sopivaa paikkaa. Pihakartoituksen jälkeen kompostorin paikkaa ei meinannut löytyä ja pihalla oli paljon muutakin siivottavaa ja järjesteltävää.

Sopivan pienen lämpökompostorin löysin 140 euron hintaan ja sitten piti enää saada sille sopiva katos/aitaus. Lopputulos oli se, että pihalta purettiin yksi ”hirveä” puukatos ja tilalle syntyi uusi siisti puuvaja/katos. Siihen päähän tehtiin pieni varasto ja saman katon alle luonnonvoimilta suojassa oleva lämpökompostorin suoja.

Kombinaatti tuli valmiiksi elokuussa, puut suojaan ja kompostori paikalleen. Ei tarvittu enää kuin pienet paristokäyttöiset lähestymisvalaisimet, jotta myös turvallisuus olisi pimeään aikaan varmistettu.

Keittiössä tämä jätteiden erottelu aiheutti toisen jätesangon hankinnan, tai oikeastaan piti hankkia kolme sankoa, kun kaapissa olevaan tilaan ei olisi sopinut enää mitään vanhan sangon viereen.

Ai miksikö kolme sankoa? No yksi on tietysti sekajätteelle ja siihen asennetaan sopiva pussi suojaksi, kuten oli aikaisemminkin tehty. Toinen sanko on kannellinen sanko ilman mitään suojapussia ja kun sen tyhjentää, pitää ottaa puhdas sanko tilalle ja toinen joutuu pyykkiin, jotta eivät hajut ole vaivana.

Kuluja tuli jonkun verran, mutta koko vaiva maksanee itsensä takaisin kolmessa–neljässä vuodessa ja uusi puuvaja on sillä laskutavalla tullut ilmaiseksi. Töitä ei nyt laskettu kuluihin, kun luokittelin sen ajanvietteeksi.

Nyt tietysti jännittää, koska uudesta kompostorista saa multaa vihannesmaahan. Asia saattaa viedä muutaman vuoden, koska pohjalla on vasta noin 15 senttiä ainetta, mukaan lukien ohjeen mukainen kuivike.

Kompostorin mittari näyttää alle nollaa, mutta ei se voi muuta näyttääkään, kun mittarin anturiin saakka jätettä tulee arviolta vasta vuoden 2024 loppupuoliskon aikana.

Eli biojätteen kompostointi on hyvin opettavaista. Suosittelen ryhtymään toimeen.

JP

Salo