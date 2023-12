Koneongelma katkaisi Kokkilan meritien kolmannen kerran kuukauden sisään – ”Lautalla on ollut vähän huonoa tuuria”

Kokkilan lossi liikennöi taas normaalisti, mutta sunnuntaina lauttaliikenne ei toiminut muutamiin tunteihin teknisen ongelman takia.

Tätä ennen liikenne jouduttiin katkaisemaan yli kuudeksi tunniksi teknisen vian vuoksi marraskuun 27. päivä, ja tätä ennen tekninen ongelma pysäytti lossin yli kolmeksi tunniksi marraskuun 12. päivä. Lokakuussa 2021 liikennöintikatkoksen syynä oli keularampin hydrauliikkahäiriö.

– Lautalla on ollut vähän huonoa tuuria, ongelmat eivät ole johtuneet samasta syystä, kertoo Finferriesin liikennepäällikkö Lari Lapintie.

Finferriesin päämaja on Turussa. Huoltotiimi lähtee liikkeelle Lapintien mukaan heti, kun tarvetta ilmenee ja vika vaatii uusia varaosia tai isompaa korjaamista.

Sunnuntaina vika koski lossin toisen pään konetta. Yhdelläkin koneella voi lossi kulkea, mutta turvallisuussyistä toinen kone korjattiin ennen kuin liikennöintiä voitiin jatkaa.

– Kokkilan ylitys on siitä onnellisessa asemassa, että jos lossiin tulee vika, pystyy silti Kokkilasta pääsemään Kemiönsaareen kiertotietä, Lapintie sanoo.

Meri-Suomen alueella on 17 lossia. Useimmissa paikoissa lossi on ainoa väylä saarelle ja sieltä pois.

Talvinen keli ei Lapintien mukaan ole yleensä aiheuta suuria ongelmia lossien liikennöinnille, joskin pientä vaivaa jäästä toki on.

– Kun jäät tulevat, tiputetaan vaijeri pois, koska vaijeri voi jäädä väylällä olevien jäälauttojen alle. Myös vaijerin rullasto alkaa jäätymään. Kun lossit olivat ennen pienempiä, vaijerit olivat tärkeitä, nykyään pärjätään hyvin ilmankin ja ajetaan talvisin ränniä pitkin.

Maanantaina iltapäivävuorossa lossia kipparoi Andrei Langinen. Hän on ajanut Kokkilan lossia 15 vuotta, sitä ennen hän ajoi lossia Särkisalon saaristossa Petun ja Ulkoluodon välissä. Kokemusta lossien kuljettamisesta on Langiselle kertynyt tämän vuosituhannen alusta.

– Isoja ongelmia ei ole ollut, mutta tokihan yli pariinkymmeneen vuoteen mahtuu kaikenlaista, Langinen kertoo.

– Olen harjoitellut tilanteet ääritapauksissa, joten osaan toimia niissä oikein. Yleensä tekniikka on tehty niin, että pärjää yhdelläkin moottorilla.

Lossia ajetaan kolmessa vuorossa. Kuljettaja vastaa kaikesta.

Uusissa losseissa on monimutkaisia sähköjärjestelmiä, ja joskus vian paikallistaminen on hankalaa.

– Tässäkin Kokkilan lossissa on koko ohjausjärjestelmä elektroninen, kuten isoissa laivoissa.

Langinen kertoi odottavansa innolla tulevia hybridilosseja, joita on ehkä tulossa kilpailuttamisen jälkeen.

Kokkilan lossi on 28 vuotta vanha. Ikä ei Finferriesin Lari Lapintien mukaan ole ongelma: maailman meriä seilaavat paljon vanhemmatkin alukset.

– Tuleehan koneistolle iän myötä käyttötunteja. Siksi aluksia huolletaan säännöllisesti, kuten kaikkia teknisiä laitteita.

Lapintien mukaan Kokkilan lossilla on vielä monta matkaa salmen yli edessään. Kun uusi lossiliikenteen kilpailutus alkaa muutaman vuoden kuluttua, tilanne voi muuttua.

Lautta numero 199

Rakentaja: Uudenkaupungin Työvene Oy

Rakennusvuosi: 1995

Pituus: 38,1 metriä

Leveys: 9,6 metriä

Syväys: 2,6 metriä

Kuivapaino: 240 tonnia

Kapasiteetti: Henkilöautoja mahtuu lautalle noin 21

Hyötykuorma: 70 tonnia

Kokkilan lauttareitin pituus: 615 metriä