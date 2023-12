Korvenmäen metanointilaitos sai ison tukipotin – uusi 15 kertaa isompi laitos tuottaisi biometaania raskaan liikenteen käyttöön

Korvenmäen metaanilaitoshanke etenee. Työ- ja elinkeinoministeriö on myöntänyt Lounais-Suomen Jätehuolto (LSJH) Oy:lle tukea liki 900 000 euroa Saloon suunnitellun elektrolyyserin ja metanointilaitoksen rakentamiseen.

LSJH toteuttaa hanketta yhdessä Q Power -yrityksen ja kolmannen osapuolen kanssa. Uuden laitoshankkeen koko budjetti on noin 2,5 miljoonaa euroa.

– Tämä liittyy Korvenmäellä jo aiemmin toteutettuun hankkeeseen, jossa Q Powerin mikrobipohjainen pilottilaitos on onnistuneesti kyennyt tekemään huonolaatuisesta kaatopaikkakaasusta metaania. Nyt on tarkoitus skaalata pilottihanketta ylöspäin, kertoo LSJH:n kehitysjohtaja Teemu Jutila.

Uusi laitos olisi 15 kertaa pilottihankkeen konttilaitosta tehokkaampi.

Toistaiseksi anonyymina pysyttelevä kolmas yhteistyötaho vastaa hankkeessa uusiutuvan energian hankinnasta ja elektrolyyserin investoinnista.

Pilottihankkeen onnistumisesta uutisoitiin elokuussa jo yli kolme vuotta sitten. (SSS 23.8.2020): ”Q Powerin mikrobiologinen reaktori ei vain muuttanut kaatopaikkakaasuja metaaniksi, vaan myös puhdisti ne rikkivedyistä sekä muista epäpuhtauksista.”

Yksinkertaistettuna laitos ottaa kaatopaikan orgaanisten jätteiden hajoamisesta syntyvät kaasut talteen. Kaasuista valtaosa, noin 30–45 prosenttia, on metaania, ja noin 25 prosenttia hiilidioksidia.

Vety saadaan hajoittamalla vettä elekrolyyserissä. Mikrobiologisessa metanointiyksikössä se reagoi hiilidioksidin kanssa ja lopputuloksena saadaan metaania, jota voidaan hyödyntää raskaan liikenteen polttoaineena.

– Pilottivaiheessa tarvittava vety tuotiin laitokselle pulloissa. Nyt vety tehtäisiin paikan päällä, Jutila sanoo.

Vedyn tekeminen vedestä vaatii sähköä. Jos käytettävä sähkö on päästötöntä, on myös lopputuote, biometaani, päästötöntä liikennepolttoainetta.

Korvenmäen hiilidioksidipäästöjen arvioidaan vähenevän uuden laitoksen ansiosta noin 1 360 tonnia vuodessa. Päästövähennys vastaa sitä, että ajaisi autolla noin 9 500 000 kilometriä.

Uusi metanointilaitos on tarkoitus rakentaa Korvenmäkeen jätekeskusalueelle. Elektrolyyserin teho olisi 220 kilowattia ja tuotanto noin 4 000 megawattituntia uusiutuvaa metaania vuodessa.

– Tätä voi verrata vaikkapa siihen, että sähkölämmitteisen omakotitalon vuosikulutus on luokkaa 20 megawattituntia, Jutila sanoo.

Näin ollen tuleva laitos tuottaisi energiaa noin kahdensadan omakotitalon vuoden tarpeisiin.

Tuotettava biometaani palaisi kuitenkin raskaan liikenteen käytössä eikä sähköntuotannossa.

Jutila muistuttaa, että ennen kuin peruskiviä ruvetaan laskemaan Korvenmäen koekentälle, mukana olevien tahojen täytyy vahvistaa osallistumisensa projektiin. Lisäksi inflaatio on muuttanut alkuperäisiä kannattavuuslaskelmia, joiden pohjalta investointihakemus tehtiin vuonna 2021.

– Inflaation vaikutus etenkin elektrolyyseriin on huomattava: komponenttien kysyntä on kasvanut ja hinnat tuplaantuneet parissa vuodessa. Siihen on vaikuttanut sekä korona, Ukrainan tilanne ja vihreän siirtymän vauhdittuminen, Jutila sanoo.

Jutila arvelee, että investointipäätökset pyritään tekemään alkuvuodesta. Rakentamaan voitaisiin päästä ehkä vuonna 2025.

Uuden laitoksen investoinnit saataisiin Jutilan arvion mukaan katettua tuotoilla noin 15 vuodessa.

LSJH:n Teemu Jutila lisää, että metanointilaitos on vasta ensimmäinen askel hiilen kierrättämisessä Korvenmäellä.

– Tulevaisuuden visioissa hiilen kierrättämisessä on tarkoitus edetä pidemmälle Lounavoiman yhteydessä. Yksi selvitettävistä vaihtoehdoista on talteenottaa hiilidioksidia voimalan piipusta ja hyödyntää se edelleen.