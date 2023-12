Kosken legendaarinen kyläravintola sulkee ovensa – Käärijän keikka kruunasi yrittäjän uran

Kosken ravintola Karan yrittäjä Tanja Leino avasi lauantaina ravintolan ovet viimeistä kertaa. Hänen vuokrasopimuksensa ravintolakiinteistöön päättyy helmikuun loppuun. Yrittäjä lopetti uransa Karassa ristiriitaisissa tunnelmissa.

– Päällimmäisenä on luopumisen tuska, mutta toisaalta myös helpotus.

Leino otti suuren haasteen vastaan, kun hän lähti viisi vuotta sitten yrittäjäksi vailla kokemusta ravintolan, saati baarin pyörittämisestä. Kuluneet vuodet kyläravintolan pitäjänä ovat antaneet ja opettaneet paljon.

– Täällä on saanut todellakin toteuttaa itseään ja tehdä sitä, mitä haluaa.

Eniten Leino kertoo jäävänsä kaipaamaan tuttuja asiakkaita, joista osa on käynyt ravintolassa koko viiden vuoden ajan. Ikävä jää myös viisihenkistä henkilökuntaa, jonka kanssa yrittäjä on työskennellyt pitkään.

– Haluan kiittää henkilökuntaa näistä vuosista. Minulla on ollut ihan paras henkilökunta.

Yksi Leinon uran huippuhetkiä oli viime kesänä järjestetty Kosken kohaus, johon Leino sai esiintymään yhden Suomen suosituimmista artisteista. Käärijä täytti ravintolan lähialueineen tuhatpäisellä yleisöllä ja kaksinkertaisti Kosken väkiluvun festari-illaksi.

Idea Käärijän varaamisesta tuli Leinon pojalta, Topi Leinolta. Yrittäjä itse suhtautui Käärijän varaamiseen aluksi epäilevästi, mutta päätti kuitenkin varata esiintyjän.

– Kuuntelin kappaleen, ja mielestäni se oli ihan hirveä. Ajattelin, että minulla on aikaa perua Käärijän varaus vielä, kun löydän paremman esiintyjän, Leino muistelee.

Kun Käärijän euroviisumenestys paljastui, ei yrittäjä katunut valintaansa enää hetkeäkään. Leino alkoi kuitenkin pelätä, että Käärijä itse peruu tulonsa.

– Olin varma, ettei hän tule tällaiseen käpykylään.

Näin ei kuitenkaan käynyt, vaan perinteistä Kosken kohausta saatiin heinäkuun lopussa viettää Cha Cha Cha:n tahdissa. Tapahtuma oli menestys, eikä esimerkiksi kyläläisten keskuudessa pelättyjä järjestyshäiriöitä ilmennyt lainkaan. Ravintoloitsijalle itselleen kokemus oli ainutkertainen.

– Se oli ihan huikeaa!

Leinon onnistuminen vuoden 2023 Kosken kohauksen järjestämisessä huomattiin laajemminkin. Hän sai viime viikolla kuulla, että hänet on valittu Kosken Vuoden kulttuurivaikuttajaksi.

Leinolle oli jo pitkään selvää, ettei hän aikoisi jatkaa Karan vuokrasopimusta enää sen päätyttyä. Elintarvikkeiden, sähkön ja alkoholin nousseet hinnat söivät ravintolan kannattavuutta, ja myös korona teki tehtävänsä.

– Kaikki kulut ovat nousseet, ja korona vei motivaatiota yrittämiseen. Oma siivu kutistuu ja kutistuu, ja toiminta on epävarmaa.

Jatkossa Leino aikoo keskittyä pitopalvelunsa pyörittämiseen. Lounaspöytä jää pois, mutta muutoin pitopalvelutoiminta jatkuu samanlaisena.

Leino on vuokrannut uudet tilat Kosken vanhalta meijeriltä, jossa hän aloittaa toimintansa helmikuun alussa. Meijerille rakennetaan parhaillaan uutta keittiötä.

– Palaan sinne, mistä lähdinkin, Leino toteaa.

Karalle puolestaan etsitään parhaillaan uutta yrittäjää, mutta sellaista ei ole toistaiseksi löytynyt. Leino toivoo, että yrittäjä löytyisi ja legendaarinen ravintola saisi jatkoa.

– Kara on alueen asukkaille todella tärkeä. Tämä on keskellä kylää ja ainoa baari lähialueilla.

Karan kantakävijä sai kakkukahvit

Karan viimeistä iltaa oli mukana viettämässä eräs aivan erityinen vieras. Koskelainen Veli-Matti Lintuaho oli yksi Karan kantakävijöistä, ja hän täytti ravintolan sulkemispäivänä 75-vuotta. Ravintolan yrittäjä päätti tarjota sen kunniaksi kakkukahvit kaikille kävijöille.

Kara oli Lintuaholle kuin toinen koti. Hän kertoi käyneensä siellä syömässä joka päivä jo kahdenkymmenen vuoden ajan.

Ravintolan työntekijät ja muut kävijät olivat tulleet tutuiksi, ja viimeinen yhteinen ilta Karassa olikin haikea.

– Ihmiset täällä ovat kuin yhtä suurta perhettä.

Myös Lintuaho toivoo, että uusi yrittäjä löytyisi. Hän ei kuitenkaan usko sellaista löytyvän.

– Tässä on niin suuret kiinteät menot, ja vain pieni porukka käy täällä.