Kuolindoula tukee lopun lähestyessä ja kulkee kuolevan vierellä – kiikalalainen Erja Suonpää valmistuu ensimmäisten joukossa

Kiikalalainen Erja Suonpää alkaa toimia kuolindoulana ensimmäisten joukossa Suomessa. Synnyttävien äitien tukena toimivia doulia on ollut Suomessakin jo pitkään, mutta kuolindoulien käyttö on vasta alkamassa. Heitä valmistuu Lohtu Akatemiasta tammikuussa toinen kurssillinen. Sen jälkeen maassa on kolmisenkymmentä kuolindoulaa. Suonpään lopputyö on hyväksytty ja hän on valmis ottamaan asiakkaita vastaan.

Kuolindoula kulkee kuolevan kanssa tämän loppumatkaa, toimii hänen äänitorvenaan auttaen joko kotona tai laitoksessa.

– Tärkeintä on, että kuoleva saa arvokasta kohtelua loppuun asti eikä kenenkään tarvitse kuolla yksin, ellei sitä nimenomaan halua, Suonpää sanoo.

– Moni pelkää kuolemaa, vaikka se on aivan yhtä luonnollinen asia kuin syntymä. Pelot haihtuvat, kun niistä puhutaan ja niitä käydään läpi.

Kuolevan viimeisiä toiveita pitäisi toteuttaa, ja niinpä doula voi myös lähteä niin sanotusti rilluttelemaan, jos kuoleva toivoo pääsevänsä vielä kerran juhlimaan.

Doula voi myös auttaa tekemään esimerkiksi hoitotahdon ja hoivatahdon sekä auttaa suunnittelemaan hautajaisia.

– Niin saa monet murheet pois itseltään, eikä omaistenkaan tarvitse miettiä, miten kuollut olisi halunnut asiat hoidettavan.

Erja Suonpää toteaa, että kaikkea hoitotyötä vaivaa nykyään resurssipula ja se ulottuu niin saattohoitoon kuin sitä edeltävää palliatiiviseen eli oireen mukaiseen hoitoonkin.

– Kuolindoula ei tee sairaanhoidollisia tehtäviä, vaan on kuolevan tukena. Hän voi olla mukana kotiaskareissa ja ulkoiluttaa koiraakin. Hän voi auttaa hautajaisjärjestelyissä myös omaisia ja helpottaa työstämään surua jälkeenkin päin. Jo siinäkin on huolehtimista, kun sosiaalisesta mediasta pitää poistaa kuolleen mahdolliset profiilit ja digitunnukset, Suonpää sanoo.

Kuolindoulan voi palkata omainen tai kuoleva itse. Oikea aika lienee silloin, kun kuoleva on saanut lääkäriltä arvion, että aikaa on enää tietyn verran jäljellä.

– Kaikki läheiset eivät halua olla kuolevan vieressä eikä kaikilla ole siihen mahdollisuuttakaan.

Kun Erja Suonpää näki ensimmäisen suomalaisen kuolindoulan Jessica Lutherin haastattelun televisiossa, hän päätti saman tien, että hakeutuu koulutukseen heti, kun sellainen järjestetään Suomessa.

Suonpää sanoo olleensa aina sinut kuoleman kanssa. Hän oli seitsenvuotias löytäessään isoisänsä kuolleena. Tämä oli tuupertunut puolittain sängylle omakotitalossaan.

– Minulla on lääkintävahtimestarin ja sairaankuljettajan koulutus. Niitä hommia tehdessäni näin paljon kuolemaa, samoin kuin kotisairaanhoitoyrityksessäni, joka minulla oli ennen. Hoidimme asiakkaita kotona niin pitkään kuin oli mahdollista.

Nykyään Suonpää työskentelee hierojana omassa yrityksessään Erjan Hieronta ja Hoito. Kuolindoulana hän pystyy hyödyntämään myös hierojan taitojaan.

– Kosketus auttaa ja poistaa kipua.

Suonpää on kerran jo valmistautunut omaankin kuolemaansa, kun paksusuolensyövän kerrottiin lähettäneen etäispesäkkeitä maksaan. Edessä oli leikkaus, josta selviämisestä ei ollut takeita.

– Kävin hautaustoimistossa valitsemassa valmiiksi arkun, joka oli verhoiltu punaisella kankaalla. Suunnittelin hautajaiset muutenkin valmiiksi, jotta perheeni ei tarvitse, Suonpää kertoo.

Leikkausta edeltävänä iltana hän kirjoitti jäähyväiskirjeet kaikille rakkailleen. Leikkauksen jälkeen Suonpää sai onnekseen repiä kirjeet: maksan oletetut etäispesäkkeet osoittautuivat hyvälaatuisiksi veriluomiksi.

– Haluan, että aikanaan omat tuhkani sirotellaan vesiputoukseen, ettei kenenkään tarvitse kokea velvollisuudekseen käydä hautausmaalla. Siellä en tule olemaan, ja minua voi muistella muuten, Suonpää huomauttaa.

Hän toteaa olevansa monessa sopassa keitetty. Varhaisnuoruudessa muutaman vuoden ajan kestänyt lähipiirin tekemä seksuaalinen hyväksikäyttö, monet leikkaukset, syövät ja sairaudet ovat vaikuttaneet elämänasenteeseen.

– Opettajatkin totesivat, että kaiken kokemani jälkeen osaan suhtautua moneen, Suonpää sanoo.

– Kaikki kuolevat eivät halua puhua omaisille esimerkiksi parisuhdeväkivallasta, hyväksikäytöstä tai seksuaalisesta suuntautumisestaan. Doulalla ei ole tunnesidettä kuolevaan eikä hänellä doulaan, joten puhuminen on helpompaa. Doulilla on vaitiolovelvollisuus.

Osa kuolevista tahtoo, että asiat kerrotaan omaisille heidän kuoleman jälkeen.

Erja Suonpää kehuu kuolindoulakoulutuksen avanneen silmiä monella tapaa. Se muistutti muun muassa siitä, että lapsille on puhuttava kuolemasta rehellisesti eikä kiertoilmaisuin.

– Jos lapselle sanoo mummon ”nukkuneen” pois, hän voi alkaa pelätä nukkumaan menoa, kun mummokaan ei enää herännyt, Suonpää sanoo.

– Lapset on hyvä ottaa hautajaisiin mukaan, sillä suru ja luopuminen ovat osa elämää.

Suonpää suosii myös kuolleen itsensä näköisiä hautajaisia ja iloitsee siitä, että yhdeksänvuotiaan tytön hautajaiset olivat täynnä värejä ja ilmapalloja niin kuin hän itse oli toivonut.

– Värit eivät poista surua eivätkä mustat vaatteet ole tae siitä, että hautajaisvieras surisi.

Koulutuksen aikana kokeiltiin makaamista arkussa, suunniteltiin uurnakoristeita ja käytiin krematoriossa katsomassa tuhkausta. Kurssilaisille kävivät puhumassa muun muassa poliisin, sateenkaarisenioreiden ja päihdeongelmaisten edustajat.

Lopputyönsä Erja Suonpää teki kuolevan asiakkaan kanssa. Doulakoulutuksen lisäksi hän kävi Terhokodissa saattohoitokoulutuksessa. Tällä viikolla Suonpää on siellä als-potilaiden saattohoidon koulutuksessa, sillä lihasten toimintaa ohjaavia liikehermosoluja rappeuttava sairaus näyttää lisääntyvän.

Erja Suonpää sanoo jokaisen kuolevan omalla ja ainutlaatuisella tavallaan, mutta moni toivoo saavansa kuolla kotona. Hän toivoo, ettei kenenkään kuolemaa lähdettäisi sorkkimaan, vaan annettaisiin sen edetä, kun se alkaa.

Suonpää korostaa, että tärkeintä on hoitaa kivut pois.

– Jos vanhus esimerkiksi lopettaa syömisen, se tarkoittaa, että elimistö alkaa valmistautua lähestyvään kuolemaan. Kuolevan olotilaa vaikeutetaan, jos siinä vaiheessa aletaan tiputtaa ravintoa suoneen. Keuhkoihin voi esimerkiksi kerääntyä nestettä, koska elimistö ei ota enää vastaan.

Doulat eivät ole sitoutuneet mihinkään uskontoon.

– Jokainen kuoleva on mikä on ja hänen arvojaan kunnioitetaan. Jokaisella on omia tapoja.

Suomalaisen suussa vieraalta tuntuva sana doula on kreikkaa ja tarkoittaa palvelijatarta. Suonpää arvioi, että kuolindoulia on noin 1 500 koko maailmassa.