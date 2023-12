Kutsu Linnan juhliin pakotti Jasmin Kähärän istumaan alas jo ennen kampaajan tuolia

Maastohiihtäjä Jasmin Kähärä myöntää hetken olleen hämmentävä, kun hän sai kutsun tasavallan presidentin itsenäisyyspäivän vastaanotolle eli tuttavallisemmin Linnan juhliin.

– En ollut osannut odottaa kutsua. Piti istua alas ja katsoa, että kutsu on tullut todella minulle. Tuntui hienolta. On iso kunnia päästä Linnan juhliin, Kähärä kertasi hienoa hetkeä STT:lle.

Kähärä arveli olevansa sukunsa ensimmäinen Linnan juhliin kutsuttu. Hän odotti innolla juhlia, vaikka puku, hiukset ja meikki aiheuttivat hiukan stressiä.

– Kampaus ja meikki järjestyivät ystävän kautta. Puvun kanssa riitti pohdiskeltavaa. Kutsu tuli vaikeaan aikaan, kun olin just kisakauden alla kolme viikkoa Lapissa. Aikataulu oli tiukka, eikä ollut mahdollisuutta lähteä käymään etelässä.

Lopulta pukuasiatkin järjestyivät.

Tuttavuuksia hiihtokuplan ulkopuolelta

Mikkeliläislähtöinen, mutta Sotkamon Vuokatissa jo pitkään asunut Kähärä osallistuu Linnan juhliin poikaystävänsä Verneri Poikosen kanssa. Poikonen on myös kilpahiihtäjä ja päässyt satunnaisesti maailmancupin makuun.

Maajoukkueeseen kuuluva Kähärä kuvailee elämän kulkevan hiihtokuplassa, mutta Linnan juhlissa on hyvä tilaisuus jutustella uusien ihmisten kanssa.

– Mielessä ei ole ketään tiettyä henkilöä, jonka kanssa haluaisin jutella, mutta mahdollisuuksien mukaan yritän tutustua uusiin ihmisiin.

Kähärä voitti viime kaudella alle 23-vuotiaiden sprinttihiihdon maailmanmestaruuden.

– Presidentti huomioi minut jo mestaruuden tullessa, Kähärä mainitsi Sauli Niinistön Suomen joukkueen nuorille menestyjille kohdistaman eleen.

Lisää oli luvassa loppuvuodesta.

– Arvostan suuresti kutsua Linnan juhliin. Hienoa, että nuoria on kutsuttu.

– Meneillään on Saulin viimeinen vuosi presidenttinä ja on hienoa päästä mukaan hänen viimeisiin Linnan juhliinsa. Hän on ollut presidenttinä kohta 12 vuotta eli aika lailla puolet elämästäni, 23-vuotias Kähärä sanoi.

Trondheimin MM-esikisoja kohti

Juhlahumun jälkeen paluu arkeen koittaa nopeasti. Kähärä avasi kansainvälisen kauden marraskuun lopussa Rukalla, mutta tulokset jättivät parannettavaa.

– Ei ollut optimilähtökohdat. Tiedän, että pystyn parempaan. Sprintti oli Rukalla päämatka. Se oli minulle aika tyypillinen, hieman tahmea kauden ensimmäinen sprintti.

Harjoituskauden jalkavaivan takia odotukset alkukauteen ovat maltilliset, mutta yksi kilpailuviikonloppu on merkitty kalenteriin isoin kirjaimin.

– Joulukuun puolivälissä Trondheimissa hiihdetään maailmancupin vapaan sprintti. Se on kisa, jossa toivoisin olevani mukana.

Trondheimin kilpailuviikonloppu on samalla MM-esikisat, koska seuraavat pohjoismaisten hiihtolajien MM-kilpailut järjestetään norjalaiskaupungissa talvella 2025.

– Kisakalenteri on muuten aika auki. Onnistumisten kautta on ennenkin lähtenyt hommat kulkemaan, Kähärä paalutti.

Petteri Ikonen