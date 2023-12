Someron kaupunginvaltuusto päättää ensi maanantaina alakoulujen oppilasrajoista.

Todennäköisesti raja asetetaan puolueiden jo sopimaan ja sivistyslautakunnassa hyväksyttyyn 34 oppilaaseen.

Lautakunnan linja on, että oppilasmäärän alittuessa Oinasjärven ja Pitkäjärven koulujen yhdistämistä keskustan kouluihin tarkastellaan aikaisintaan lukuvuoden 2026–2027 alussa. Ehtona on, että keskustan kouluissa on tilaa.

Kaupunginhallituksessa oppilasmääristä äänestettiin, koska kaupunginjohtaja Sami Suikkanen esitti lautakuntaa suoraviivaisempaa linjausta ja korkeampaa oppilasmäärää.

Suikkasen esityksessä Oinasjärven ja Pitkäjärven koulujen opetus siirrettäisiin keskustan kouluihin alkaen siitä lukuvuodesta, jona ennustettu oppilasmäärä alittaa 36 oppilasta.

Ehtona olisi ollut edelleen, että keskustan kouluissa on tilaa ilman parakkikouluja. Yhdistäminen olisi tehty aikaisintaan lukuvuodesta 2026–2027 alkaen.

Kirkonmäen koulussa opiskelevien luokkien opetuksen siirtoa Joensuun kouluun tarkasteltaisiin, kun Joensuun koulussa on osoitettavissa tarvittava määrä tilaa ilman parakkikouluja.

Päättäjät olivat äänestyksessä selvästi sivistyslautakunnan esityksen kannalla. Suikkasen esitystä kannatti vain Janne Nurmi (ps.), ja Mikko Virtanen (kesk.) äänesti tyhjää. Muut seitsemän hallituksen jäsentä kannattivat sivistyslautakunnan esitystä.