Kymmeniä toimittajia kuollut työtehtävissä tänä vuonna – määrä silti pienin kahteenkymmeneen vuoteen

45 toimittajaa kuoli tänä vuonna työtehtävissä joulukuun alkuun mennessä, selviää Toimittajat ilman rajoja -järjestön (RSF) vuosiraportista.

Järjestön mukaan kuolonuhrien määrä on pienin kahteenkymmeneen vuoteen. Laskua selittää järjestön mukaan erityisesti se, että Latinalaisessa Amerikassa toimittajia on kuollut työtehtävissä huomattavasti aiempaa vähemmän.

Hieman yli puolet kuolonuhreista on järjestön mukaan kuollut sota-alueilla, ja heistä ylivoimainen enemmistö Israelin ja äärijärjestö Hamasin välisissä taisteluissa. Sekä israelilaisia että palestiinalaisia toimittajia on kuollut.

– Ilman Gazan hirveää sotaa toimittajia olisi menehtynyt tänä vuonna poikkeuksellisen vähän. Toimittajat ja mediat ovat opetelleet operoimaan entistä turvallisemmin vaarallisissa oloissa. Gaza tekee lukuihin karmean piikin, mutta Gazan lisäksi maailman sota-alueilla menehtyi töissään vain kuusi toimittajaa, kertoo järjestön Suomen osaston puheenjohtaja Yrsa Grüne-Luoma tiedotteessa.

Lehdistönvapausjärjestö Committee to Protect Journalists (CPJ) on kertonut ainakin 63 toimittajan ja media-alan työntekijän kuolleen Israelin ja Hamasin välisissä taisteluissa lokakuun alun jälkeen. Toimittajat ilman rajoja -järjestön tilastointitavan mukaisia kuolemia näistä on ollut vain 17.

Telkien takana yli 500 toimittajaa

Toimittajat ilman rajoja -järjestön mukaan telkien takana on tällä hetkellä 521 toimittajaa, mikä on lähes yhtä paljon kuin viime vuonna. Valtaosa pidätetyistä on paikallisia toimittajia. Pidätetyistä vain kaksikymmentä on kansainvälisissä tehtävissä olleita.

Eniten toimittajia on vangittuna Kiinassa, seuraavaksi eniten Myanmarissa, Valko-Venäjällä, Vietnamissa ja Venäjällä.

Kateissa olevia toimittajia on kaikkiaan 84, seitsemän viime vuotta enemmän. Panttivankeina olevia toimittajia on 54, joista lähes puolet on otettu jo vuosina 2013–2015 äärijärjestö Isisin toimesta. Ylivoimaisesti eniten panttivankeja on Syyriassa.