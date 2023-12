Lähijuna tulevaisuuden raideliikenteen kenttäkokeena

Salon ja Turun välisen lähijunaliikenteen käynnistäminen on jälleen askelen lähempänä. Suomen Lähijunat Oy kertoi torstaina saaneensa viimein valmiiksi kaupat VR:n vanhoista junanrungoista (SSS 1.12.). Lähijunayhtiö ostaa 11 vanhaa lähijunaa. Kyse on tosin pelkistä raadoista, joita VR on purkanut varaosia tarvitessaan. Yksityinen operaattori modernisoi junat nykystandardien mukaiseksi.

Kaupan toteutuminen on sikäli merkittävää, että uusien junien tilaaminen olisi tullut kohtuuttoman kalliiksi. Lisäksi kauppaa on jouduttu moneen otteeseen siirtämään. Sen peruuntuminen olisi kaatanut lähijunahaaveet.

Merkitystä ei pidä silti liioitella. Tämä ei vielä tarkoita, että lähijunaliikenne alkaisi.

Pallo on nyt kunnilla. Niiden pitää löytää yhteinen tahto tilata junaliikennettä. Julkinen liikenne on tuskin koskaan kannattavaa täysin markkinaehtoisesti, joten kuntien kukkarolle menemisessä ei ole mitään poikkeuksellista. Turun ja Salon luulisi kuitenkin riittävän kulkijoita.

On hyvä muistaa, että lähijunat ja Tunnin juna -hanke eivät ole sama asia. Lähijunat mahtuvat myös nykyisille kiskoille.

Lähijunaliikenteen onnistuminen voi kuitenkin valaa uskoa myös ratahankkeeseen. Kaksoisraiteen myötä lähijunien vuoroväliä voisi tihentää.

Lähijunat ovat hyvä kenttäkoe, joka voi osoittaa, että tulevaisuuden liikenneratkaisuissa raiteilla on tärkeä rooli.