Lähikuusi on monelle tärkeä

Joulukuusen valinta on monessa perheessä keskeinen traditio, parhaimmillaan vuodesta toiseen samanlaisena toistuva rituaali. Joillekin on tärkeää, että kuusi on haettu omasta metsästä ja itse kaadettu. Se lienee nykyään vähemmistön etuoikeus.

Ellei sitten lasketa sitä, että entistä useampi lähtee nykyään kuusimetsälle autotalliin tai varaston perukoille. Muovikuusta ei tosin kaadeta, vaan taitellaan kokoon.

Ostokuuseen turvautuville kuusen alkuperällä on merkitystä. Metsäkeskuksen arvio muutaman vuoden takaa kertoo, että selvä enemmistö suomalaisista haluaa kotimaisen kuusen. Vain noin joka kymmenes joulukuusi on ulkomaista alkuperää.

Tähän nähden kuusikasvattajien etujärjestön Joulupuuseuran väite kuusien alkuperän väärentämisestä on hätkähdyttävä. Seuran puheenjohtaja Juha Ruuska kertoi Salkkarin haastattelussa maanantaina, että osa ulkomaisista kuusista myydään kuluttajille kotimaisina. Ruuskan mukaan tällaisia tapauksia on seuran tiedossa.

Salkkarin jutussa haastateltu Ruokaviraston edustaja kertoi, että joulukaupan kuusien alkuperää ei ole tutkittu. Välineet siihen olisi, mutta ei resursseja. Ruokavirasto seuraa säännöllisesti esimerkiksi elintarvikkeiden alkuperämerkintöjen todenmukaisuutta.

Nykyaikana voi tietysti olla montaa mieltä alkuperän merkityksestä. Virolainen tai tanskalainen kuusi on EU-Suomessa yhtä lailla sisämarkkinoiden tuote kuin kotimainenkin. Suomalaisia kuusia ei juuri viedä ulkomaille, vaan kaikki myydään kotimaassa.

Kuluttajalle tiedolla kuusen alkuperästä on merkitystä, etenkin jos kotimaisuudesta on valmis maksamaan ekstraa. Kotimaisen lähikuusen hankkiminen voi olla myös tietoinen ilmastoteko.