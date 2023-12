Laimeaa lakkohuumaa ja ymmärrystä asialle – Salossa lakko näkyi hiljaisuutena ja suljettuina ovina

Torstainen kohuttu poliittinen mielenilmaus – eli lakko – ei ollut aamupäivällä tuonut Salon kaduille vihaista väkijoukkoa, palavia autoja eikä rikottuja näyteikkunoita.

Hiljaista oli, varsinkin rautatieasemalla, jolla ei näkynyt junia eikä matkustajia, kuten myös lakon piiriin kuuluvien suurten yritysten, kuten Piiroisen, Orionin tai Valmet Automotiven porteilla.

Toisin sanoen, ei ketään.

Linja-autoasemalla näkyi Paikun ja myös Vainion kaukoliikenteen pikavuorobusseja, joiden vuoroista pyrittiin ajamaan noin puolet.

Ennen kymmentä sekä Helsinkiin että Turkuun lähteviin pikavuoroihin nousi molempiin yksi matkustaja, joista kumpikaan ei halunnut kommentoida lakkoa tai sen vaikutuksia suunnitelmiinsa.

Olisi vahvasti liioiteltua todeta, että aseman tunnelma olisi ollut hektinen, kaoottisuudesta puhumattakaan.

– Ei ollut aamuvuorollakaan kuhinaa. Koululaisia ja kolme työmatkalaista. Luulen, että moni on mennyt vaan omalla autolla, kertoi Vainion Turkuun lähtevää pikavuorobussia kuljettanut Henni Lehtovaara.

Linja-autoaseman viereisellä taksitolpalla oli monta taksia asiakkaita odottamassa. Taxidatan Jethro Holmbergin mukaan kiirettä ei ollut ilmennyt.

– Rauhallista on ollut. Porukka pysyy kotona ja tekee etätöitä, Holmberg sanoi.

Salon kaupungin liikuntapaikat olivat myös kiinni. Sen huomasi muun muassa Olga Hellström, joka oli ajatellut hakea kuntosalikortin uimahallin kassalta ohikulkumatkallaan muualle.

– Tytär kertoi eilen lakosta, johon sanoin, että se koskee varmaan lähinnä pääkaupunkiseutua. Olisi pitänyt uskoa – taas nähtiin että muna oli viisaampi kuin kana, Hellström nauroi.

Lähihoitajaopinnot aloittanut Hellström ei suinkaan raivostunut pieleen menneen kortinhakureissun takia, päin vastoin.

– Tämä on hyvin pientä, pääsen tänne uudestaan mikä päivä tahansa. Lakko-oikeus on ehdottoman tärkeä. Säälin sitä, että terveydenhuoltoalan lakko-oikeutta on rajoitettu. Alan lakot menettävät tehoaan. Jos ihmiset eivät saa lakkoilla, ollaan kusessa!

Hellström pelkää, ettei torstaisella lakolla ole välttämättä vaikutusta hallituksen suunnitelmiin työelämän kiristysten suhteen.

– Olin koulutuksessa, jossa ikäiseni kouluttaja sanoi isoäitinsä todenneen hänelle, että te olette sellainen vellihoususukupolvi, joka antaa kaiken sen pois, minkä me olemme saaneet aikaiseksi ja minkä edestä on taisteltu. Se tuntuu aika pahalta, Hellström sanoi.

– Jos oltaisiin nyt Espanjassa tai Ranskassa, ihmiset olisivat barrikadeilla ja autot palaisivat, Hellström lisäsi.

Lakko yllätti myös uimahalliin matkalla olleen Ismail Kawan.

– Mielestäni katsoin netistä, että uimahalli olisi auki, Kawa kertoi.

Sotaa ja vainoa Irakin kurdialueelta vuonna 2007 paennut Kawa sai turvapaikan Suomesta, muutti Saloon ja oli Nokialla töissä loppuun saakka.

Kawa ei hermostunut siitä, etteivät uimahallin ovet auenneet lakon takia.

– Ihmiset tarvitsevat enemmän palkkaa: hinnat nousevat, palkka ei. On oikein, että sen vuoksi osoitetaan mieltä, Kawa sanoi.

– Hallituksen pitäisi olla ihmisten puolella. Sen, että ihmisten ja maan elämä muuttuisi paremmaksi, Kawa sanoi.