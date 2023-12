Lainalyhennysten kohtalo kalvaa osakkaan mieltä – epäselvyydet estävät myös asunnon myynnin

Epäilyt isännöinnissä tapahtuneista värinkäytöksistä päätyivät julkisuuteen pian sen jälkeen, kun Juho Eloranta oli kertonut löydöistään taloyhtiöiden edustajille. Salon Seudun Sanomat uutisoi asiasta syyskuun alussa. Lehtijutun kautta asia valkeni myös monille osakkaille.

– Kuulin asiasta työkaveriltani, joka oli lukenut Salon Seudun Sanomien jutun. Aavistin heti, että tämä koskee nimenomaan meidän taloyhtiömme isännöitsijää, koska isännöinti oli ollut koko ajan holtitonta, rivitaloyhtiön asukas kertoo.

Tuosta alkoi aika, jota ovat leimanneet huoli ja pelko. Väärinkäytösepäilyjen paljastumisesta on kulunut yli kolme kuukautta, mutta erityisesti lainaosuuksiin liittyy edelleen paljon kysymyksiä.

– Sitä mietin itse eniten, ovatko taloyhtiön remontteihin maksamani rahat tallessa ja menneet oikeaan osoitteeseen. Taloyhtiöllä on isot velat, joten myös vastikkeet ovat korkeat. Asia on niin vakava, että yritän olla ajattelematta sitä liikaa, osakas sanoo.

Väärinkäytöksistä epäilty tilitoimisto tuomittiin marraskuussa Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa maksamaan kahdelle velkojalle yhteensä yli 30 000 euron velat. Tämä tieto lisäsi kohun keskelle joutuneiden taloyhtiöiden osakkaiden pelkoa ja huolta.

– Tuntuu, että tilitoimistolla on niin paljon velkaa ympäriinsä, ettei se pysty maksamaan rahoja koskaan takaisin. Olisi mielenkiintoista tietää, mihin kaikki rahat on käytetty. Juttuja kelohonkamökeistä ja ostetuista asunnoista liikkuu, mutta en tiedä, mikä on totta ja mikä ei, osakas huomauttaa.

Hän on maksanut taloyhtiössä tehdyistä isoista remonteista viisi vuotta pääomavastiketta.

– Väkisin miettii sitä, säilyykö oma asunto itsellä, jos rahoja on viety enemmän.

Osakas harkitsi ennen rikosepäilyjen alkamista myös oman asuntonsa myymistä.

– Nyt myynti on mahdotonta siihen saakka, että asiat on selvitetty. Tähän voi mennä pitkäänkin. Voi vain toivoa, että asioihin saadaan pian selvyys ja poliisitutkinta saadaan nopeasti käyntiin.

Lakimies Juho Eloranta laskee, että taloyhtiöiden menetykset aiheettomista tilisiirroista, vääristä laskuista ja muista epäillyistä väärinkäytöksistä ovat tällä hetkellä noin 60 000 euroa. Selvityksissä on paljastunut myös ”pikavipit” eli taloyhtiöiltä on lainattu rahaa, joka on maksettu myöhemmin takaisin.

Oma lukunsa on osakkaiden maksamat lainalyhennykset, joilla ei ole lyhennetty lainaa.

– Yhteensä noin 130 000 euron lainalyhennyksiä ei ole tilitetty eteenpäin lainan maksuun. Osa yhtiöistä selvittää vielä, ovatko kaikki yhtiön tilillä vai onko lyhennysrahoja kadonnut. Ylimääräisiä korkokuluja on tullut joka tapauksessa paljon, Eloranta huomauttaa.

Pahimmassa paljastuneessa tapauksessa asunto-osakeyhtiön osakkaiden maksamat yli 80 000 euron lainalyhennykset jätettiin makaamaan yhtiön tilille. Samassa yhteydessä taloyhtiön tililtä siirrettiin 15 000 euroa tilitoimiston tilille.

Eloranta on selvittänyt ja selvittää 27 asunto-osakeyhtiön kirjanpitoa ja tilejä. Uusia paljastuksia on tullut vastaan joka viikko.

– Vuodenvaihteeseen asti tehdään selvityksiä. Sitten peli laitetaan poikki ja juttu menee poliisin esitutkintaan. Taloyhtiöt voivat tehdä jälkeenpäin vielä erillisiä tutkintapyyntöjä, jos jotain paljastuu, mutta tämän ryppään tutkinta pitää nyt saada käyntiin, Eloranta toteaa.

Monelle asunto-osakeyhtiön puheenjohtajalle menneet kuukaudet ovat tienneet isoa työmaata. Rivitaloyhtiön puheenjohtaja on selvittänyt viime viikkoina laskuja ja tilejä kirjanpitoa tuntevan kahden ulkopuolisen kanssa. Tarkasteluun on otettu viimeiset seitsemän vuotta.

– Oman työn ohella tehtynä työmaa on ihan valtava. Osa selvityksistä on edelleen kesken, vaikka kolme kuukautta on tehty töitä. En olisi syyskuussa vielä osannut arvata, että urakka on näin valtava, hän huomauttaa.

Tähän mennessä on paljastunut, että asunto-osakeyhtiön tililtä on maksettu tilitoimistolle kuuluva 2 200 euron lasku ja yhtiöltä on siirretty perusteetta 1 600 euroa toiselle taloyhtiölle.

– Myös laskut on maksettu jatkuvasti myöhässä, vaikka yhtiön tilillä olisi ollut rahaa. Viivästysmaksuja on maksettu noin 2 000 euroa. Lainalyhennysten kohtaloa selvitetään edelleen, puheenjohtaja kertoo selvitystyön tuloksista.

Hän kuuluu myös kahden muun asunto-osakeyhtiön hallitukseen.

– Toisesta taloyhtiöstä tehtiin 15 000 euron tilisiirto tilitoimistolle. Äitini asuu tuossa yhtiössä. Huhtikuussa hän maksoi kaksionsa kattolainan kerralla pois, mutta runsaan 7 600 euroa summalla ei ole lyhennetty lainaa. Tämä on ollut joka tavalla äärettömän raskas prosessi eikä tällaista voinut kuvitella tapahtuvaksi.