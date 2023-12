Lakkopäivän aamuliikenne sujui rauhallisesti – ”Osa on varmasti ottanut onkeensa”

Lakkopäivän aamuliikenne sujui ympäri Suomen varsin rauhallisesti, Fintrafficin tieliikennekeskuksista kerrotaan.

Helsingin seudulla aamuruuhkat olivat normaaleja ja tieliikennekeskuksesta arvioitiin, että ajoneuvoja olisi hiukan tavanomaista enemmän liikenteessä.

– Sisääntuloväylillä kaupunkiin (Helsinkiin) ei syntynyt mitään suuria ruuhkia. Itäväylä ruuhkautui ehkä pahiten, koska Sörnäisten rantatiellä ja Teollisuuskadulla tietyöt häiritsevät liikennettä.

Myös Tampereen seudulla liikenne on sujunut tieliikennekeskuksen mukaan kohtalaisen hyvin.

– Lievää jonoutumista oli ruuhka-aikaan kaupunkien ympäristössä. Kello seitsemään, kahdeksaan tai yhdeksään töihin menijät ajoivat hetken aikaa jonomuodostelmissa.

Oulussa enemmän, Turussa vähemmän liikennettä

Oulun tieliikennekeskuksen alueella liikennettä oli hieman tavallista enemmän.

– Pientä jonoutumista on ollut paikoitellen, ja isommat väylät ovat hieman pysähdelleet, keskuksesta kerrottiin.

Turun seutuvilla liikennemäärät puolestaan olivat aamulla tavanomaista pienempiä.

– Osa on varmasti ottanut onkeensa ja jos on ollut mahdollisuus tehdä etätöitä, niin on tehnyt, ja jotkut ovat varmaan ottaneet kimppakyytejä.

Iltapäivän vilkkaimpien tuntien arvioidaan liikenteessä alkavan noin kello 15.30.

Suurten kaupunkien paikallisliikenne ja osa kaukoliikenteestä on tänään pysähtynyt ammattiliittojen lakkojen vuoksi. Ammattiliitot vastustavat työnseisauksella hallituksen suunnittelemia työelämäuudistuksia ja sosiaaliturvan leikkauksia.

Yksi kuolonuhri aamuliikenteessä

Ajokeli on osassa Suomea ollut tänään heikko. Esimerkiksi Uudellamaalla, Keski-Suomessa ja maan itäosissa lumisade ja lumiset tiet heikentävät ajo-olosuhteita.

Aamuliikenteessä tapahtui tieliikennekeskusten mukaan tieltä suistumisia ja pieniä peltikolareita, mutta sen suuremmilta onnettomuuksilta vältyttiin. Toistaiseksi ainut vakavampi onnettomuus sattui aamulla puoli kahdeksan aikaan Tuusulassa Uudellamaalla, jossa yksi ihminen kuoli kolmen henkilöauton ja puoliperävaunullisen kuorma-auton välisessä liikenneonnettomuudessa. Onnettomuudessa oli osallisena yhteensä kuusi ihmistä, joista osa loukkaantui lievästi.

