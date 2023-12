Lauha sää jatkuu, maan etelä- ja keskiosissa aurinkoista ja poutaa

Viikonlopuksi Suomeen saapunut lauha sää jatkuu vielä tänään, Ilmatieteen laitokselta kerrotaan.

Sään ennustetaan tänään olevan aurinkoinen ja poutainen maan etelä- ja keskiosissa. Lapissa voi paikoin tulla lumikuuroja ja olla pilvistä. Lämpötilat ovat Lappia lukuun ottamatta plussan puolella.

Koko maassa on Lappia lukuun ottamatta laajalti voimassa varoituksia. Ajokelistä on annettu varoitukset Pohjois-Karjalaan, Pohjois-Savoon ja Kainuuseen. Huonosta jalankulkusäästä taas varoitetaan maan etelä- ja keskiosissa sekä Pohjois-Pohjanmaalla. Suomen merialueilla on laajalti voimassa varoitus kovasta tuulesta.

Valkea joulu mahdollinen

Loppuviikon lauha sää ja muutamina päivinä nähdyt sateet eivät etelässäkään ole karkottaneet kaikkea lunta.

Jäljelle jääneen lumikerroksenkin voidaan odottaa säilyvän, sillä lämpötilojen ennustetaan laskevan. Ilmatieteen laitoksen mukaan lämpötilat palaavat uuden viikon alkaessa myös maan etelä- ja keskiosissa hiljalleen nollan tuntumaan ja pakkaselle.

Maan länsiosassa mittari voi kuitenkin pysyä plussan puolella hieman pidempään, ja etelässä lämpötila voi sahata nollan molemmin puolin.

Simu Perälä