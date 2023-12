Lauri Kallamaa istui kotonaan elävältä haudattuna – Salon Robin Hood nosti hänet luottotiedottomuuden suosta

Suomessa murhaajakin kärsii vähemmän aikaa kuin luottotiedoton.

Lauri Kallamaan mielipide luottotiedottomuudesta on kärkäs. Kokemuksen puutteesta se ei jää kiinni, sillä Kallamaa on elänyt koko aikuisikänsä ilman luottotietoja.

– En saa asuntoa, autolle liikennevakuutusta, töitä enkä lapselle terveysvakuutusta. Luottotiedottomuus vie mukanaan ihmisarvon.

Kallamaa ei usko irtautuvansa ylivelkaantumisen kierteestä koskaan. Valo tunnelin päässä kajastaa kuitenkin ärsyttävän lähellä.

– Olen jo selättänyt kymmenien tuhansien eurojen velkataakan. En olisi koskaan uskonut pääseväni näin pitkälle.

Vielä kuutisen vuotta sitten Lauri Kallamaa asui autossaan. Velat juoksivat, mutta niiden määrä oli jo ajat sitten hämärtynyt vakavasti masentuneen Kallamaan mielessä.

Apua Kallamaa oli pyytänyt useasti. Hän halusi velkajärjestelyyn, johon hänellä ei ollut edellytyksiä päästä.

Ensimmäisen maksuhäiriömerkinnän Kallamaa sai vuonna 2004 työtapaturman seurauksena. 20-vuotias Kallamaa jäi kuljetuskontin alle.

Hermopinteen ja osittaisen halvaantumisen vuoksi hän joutui luopumaan tärkeästä päämäärästään.

– Urheilin paljon ennen onnettomuutta ja haaveilin voimamieskilpailuista. Tapaturman myötä valtava osa elämästäni putosi pois.

Onnettomuuden jälkeisiä vuosia sävytti sairauslomien ja pätkittäisen työnteon kierre.

Samoihin aikoihin Kallamaa perusti perheen. Perheellä ei ollut lainataakkaa, ainoastaan yksi autolaina.

Kulutusluottoja oli kuitenkin helppoa saada tasapainottamaan arjen epäsäännöllisiä menoja. Pääomavelkaa Kallamaalle kertyi miltei huomaamatta kuutisen tuhatta euroa.

Pikavippejä Kallamaalla ei ollut, eivätkä hänen rahansa kuluneet esimerkiksi päihteisiin.

Kulutusluottoja Kallamaa oli saanut hövelisti, mutta niihin liittyi odotettua kovempi hinta.

Rahoitustoiminnan tarkkailu ei ollut kovinkaan säädeltyä 2000-luvun alkupuoliskolla, ja nopeiden lainojen koroissa oli piilotettuja kuluja.

Perinnän ja ulosoton jälkeen Kallamaan velkasumma karkasi lopullisesti hallinnasta.

– Se 6 000 euroa olisi ollut vielä maksettavissa. Sitten kun potti oli yli 50 000 euroa, mitään ei ollut enää tehtävissä.

Avioeron jälkeen Kallamaan käsitys velkataakasta katosi.

Laskuja ja perintäkirjeitä tuli postista vähän väliä, mutta jossain vaiheessa Kallamaa lopetti niiden avaamisen.

Kallamaa sai itsensä kuntoutettua riittävän hyvin, jotta hän pääsi töihin vartiointiliikkeeseen. Samalla hän yritti hakeutua velkajärjestelyyn.

Velkajärjestely on virallinen velkoja koskeva järjestely, jossa yhdellä maksuohjelmalla järjestetään velallisen koko velkatilanne. Velkajärjestelystä päättää käräjäoikeus.

– Aluksi hain Helsingissä Sörnäisiin velkaneuvontaan. Sieltä kerrottiin, ettei minulla ollut velkajärjestelyyn vaadittavia edellytyksiä.

– Sitten yritin Keravalle muutettuani päästä Tuusulan kunnan velkaneuvonnan kautta järjestelyyn. Jälleen kuulin, ettei minulla ollut edellytyksiä.

Kallamaan velkajärjestely estyi kummallakin kerralla eri syistä.

Aiemman lakisääteisen edellytyksen mukaan velkajärjestelyyn päästäkseen piti olla työttömänä puolitoista vuotta. Kriteeri ei Kallamaan ensimmäisellä hakukerralla täyttynyt.

Velkajärjesteltävän elämäntilanne ei saa olla väliaikainen. Keravalla velkajärjestely estyi, koska Kallamaa oli asunut paikkakunnalla liian vähän aikaa.

Keravan kunnan luottamustoimissa ollessaan Kallamaa tutustui Keravan Polku ry:n silloiseen toiminnanjohtajaan, psykoterapeutti Päivi Wiléniin. Kallamaa kertoi Wilénille toivottomasta tilanteestaan.

Puhuminen Wilénille oli ratkaiseva peliliike. Wilén tunsi asiantuntijan, jonka tiesi auttavan Kallamaata.

Lauri Kallamaa esittelee pelastajansa, Wilénin yhyttämän Sari Ovaskaisen ”Salon köyhien Robin Hoodina.”

Elämänlaatu ry:n talousohjauksen johtaja Sari Ovaskainen ei varasta rikkailta köyhille, mutta hän avasi Kallamaalle ovet velkajärjestelyyn.

Vielä vuosia myöhemmin Kallamaa ihmettelee, kuinka Ovaskainen sen teki.

– Jos uskoisin salaliittoteorioihin, olisin uskonut niihin Sarin tavattuani. Olin yrittänyt vuosia päästä velkajärjestelyyn. Sari sai kaiken tapahtumaan tuosta vain.

Sari Ovaskainen toppuuttelee Kallamaan näkemystä.

– Minun selässäni ei ole siipiä, eikä päässäni taikurinhattua. En tehnyt mitään ihmeellistä. Ratkaisut lähtevät ihmisestä itsestään.

Sari Ovaskainen työskentelee Elämänlaatu ry:ssä Vaaterin talousohjaajana. Vaateri tarkoittaa ryhmämuotoista talousohjausta, jossa yhdistetään ammatillinen ja vertaistuellinen tieto. Se pyörii sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskukselta haettavalla avustusrahoituksella. Asiakkaat eivät maksa palvelusta mitään.

Kuka tahansa saa soittaa Elämänlaadun toimistoon pyytääkseen talouden hallintaansa apua.

Lisäksi kiinnostuneet voivat mennä Vaaterin nonstop-päivystyksiin ilman ajanvarausta. Elämänlaadun toiminta tavoittaa vuosittain noin 2 400 asiakasta.

Elämänlaadun talousohjaaja Taru Venho kertoo, ettei vuosittainen asiakasmäärä kerro toiminnasta koko totuutta. Asiakkuudet voivat olla pitkiä, joten parituhatta asiakasta kuvaa vain uusien tulijoiden määrää.

Venhon mukaan Sari Ovaskainen on poikkeuksellisen omistautunut työlleen. Ovaskainen myöntää, ettei hän esimerkiksi laske työtuntejaan.

– Koko henkilökuntamme on erittäin sitoutunut avun tarjoamiseen. Mielestäni teemme porukalla uskomattomia suorituksia.

– Mikään ei ole hienompaa kuin auttaa ihmistä saamaan elämänhallintansa takaisin.

Ovaskaisen tausta velka-alalla on pitkä. Hän on työskennellyt alalla vuodesta 1993 lähtien, jolloin yksityishenkilöiden velkajärjestelylaki tuli voimaan.

Ovaskainen havaitsi velka- ja talousneuvojana ja takauskäsittelijän työssä, miten laaja ongelmavyyhti velkojen taustalle yleensä kytkeytyi.

– Kukaan ei ole koskaan marssinut ovestani sanoen, että päätinpäs nyt ylivelkaantua.

Syitä ylivelkaantumiselle on lukuisia. Avioero, pätkätyöt ja lomautus nousevat Ovaskaisella ja Venholla ensimmäisinä mieleen.

Oikeusaputoimiston talous- ja velkaneuvontaan hakeutuminen on useimmilla asiakkailla valtavan kynnyksen takana.

– Luottotiedoton on usein henkisesti täysin poikki. Silloin jonkun pitäisi hetken aikaa kuunnella ja päästä selvyyteen siitä, mitä haasteiden taustalla oikeastaan on. Toimistollemme on helpompi hakeutua kuin virallisen neuvojan pakeille.

Lauri Kallamaan mukaan Ovaskainen teki hänelle saldotuksen. Sitä varten parivaljakko kävi koko Kallamaan taloustilanteen läpi.

– Talous on niin paljon muutakin kuin rahaliikennettä. Laurin tapauksessa teimme joitakin kuukausia selvitystyötä, Ovaskainen kertoo.

Ovaskainen muistuttaa, ettei velkajärjestely ole ainut keino päästä eroon ylivelkaantumisen kierteestä.

– Kaikki riippuu taustasyystä: onko esimerkiksi päihde- tai peliongelmaa, parisuhde- tai asuntovaikeuksia? Laurin tapauksessa velkajärjestely riitti ratkaisemaan tilanteen.

Uutena vuotena Kallamaan viiden vuoden velkajärjestely tulee päätökseensä. Hän vapautuu velan loppuosasta.

– Harmillista kyllä, uutta velkaa on tullut noin 5000 euroa Kelan takaisinperintäpäätöksen myötä. En tiedä, pystynkö turvallisuusalan palkkauksella maksamaan sitä.

Tällä hetkellä Kallamaa on osatyökyvyttömyyseläkkeellä. Hän toivoo palautuvansa vielä täysipäiväiseen työhön.

– En halua istua kotona elävältä haudattuna. Haluan viedä lapseni Tykkimäkeen ja viettää normaalia elämää.

Kallamaa toivoo eniten, ettei luottotiedoton olisi muita ihmisiä vähempiarvoisempi.

– Valtaosa suomalaisista elää velalla. Talouden kaatuminen saattaa kiikkua hiuskarvan varassa.