Lauri Markkanen loisti pistekunkkuna San Antoniota vastaan

Lauri Markkanen oli hyvässä vireessä koripallon NBA:ssa, kun suomalaisen tähdittämä Utah Jazz otti San Antonio Spursista vierasvoiton pistein 130–118.

Markkanen keräsi 31 pistettä ja rohmusi 12 levypalloa. Lisäksi hän kirjasi tilastoihinsa kaksi korisyöttöä ja yhden riiston. Markkanen oli ottelun pistekuningas.

Suomalaistähti on yltänyt vähintään 30 pisteeseen neljässä NBA-ottelussa tällä kaudella.

Spursia vastaan hänen 17 pelitilanneheitostaan 12 meni koriin. Yhdeksästä kolmen pisteen yrityksestä viisi onnistui. Kahdesta vapaaheitosta molemmat sujahtivat koriin.

Jazz on voittanut kolme tuoreinta otteluaan. Kahdeksasta viime pelistään se on voittanut kuusi. Jazz on NBA:n länsilohkossa sijalla 12.

Jazz-ottelua avausneljänneksen jälkeen johtaneen Spursin kausi on ollut surkea, sillä joukkue on länsilohkon jumbona kerättyään 29 pelistään vain neljä voittoa. Joukkue on viiden ottelun tappioputkessa.

– Liikumme pallon kanssa sekä ilman palloa ja pelaamme epäitsekästä koripalloa. Se on ollut meille avainasia hyökkäyspäässä, Markkanen sanoi Utahin kotisivuilla.

Vierasjoukkueesta komeaan pistesaldoon ylsivät myös Jordan Clarkson ja Collin Sexton. Clarkson heitti 24 ja Sexton 20 pistettä.

Spursista Keldon Johnson heitti 26 ja Devin Vassell 22 pistettä.

Pistonsin fanit vaativat seuran myymistä

Detroit Pistons teki kyseenalaista historiaa häviämällä 27. peräkkäisen ottelunsa. Se on NBA:n pisin yhden kauden tappioputki kautta aikain.

NBA:n massiivisin perättäisten tappioiden sarja on vielä yhden ottelun pidempi ja Philadelphia 76ersin nimissä, mutta kyseiset häviöt jakautuivat kahdelle kaudelle vuonna 2015.

Kotijoukkue Piston taipui Suomen aikaa varhain keskiviikkona Brooklyn Netsille 112–118.

Pistonsin kannattajat ovat purkaneet pettymystään surkeaan kauteen vaatimalla kovaäänisesti seuran myymistä. Uutistoimisto AFP:n mukaan seuran myymistä vaativat huudot raikasivat myös Nets-ottelun lopussa Detroitin kotiareenan lehtereillä.

Tapio Keskitalo