Lauri Markkanen palannee Jazzin vahvuuteen yön ottelussa

NBA-koripalloliigan suomalaistähden Lauri Markkasen seura Utah Jazz on ollut viime aikoina erityisen vaisussa vireessä, ja suurena syynä on ollut Markkasen poissaolo. Takareisivamman kiusaama Markkanen on seurannut sivusta Jazzin kahdeksan viime peliä, mutta nyt mies näyttäisi olevan valmis palaamaan peliparketille.

Jazz kertoi keskiviikkona viestipalvelu X:ssä, että Markkanen on ”todennäköisesti” käytettävissä Jazzin kohdatessa kotonaan yöllä Suomen aikaa New York Knicksin.

Jazz lähti kauteen toiveenaan kohentaa viime kaudesta (37 voittoa, 45 tappiota, ei pudotuspelejä), mutta kausi on ollut utahilaisille synkeää taaperrusta. Joukkue on voittanut seitsemän ottelua ja hävinnyt 16, ja kuudesta viime pelistä sillä on vain yksi voitto. Mukaan mahtuu myös viikon takainen musertava 50 pisteen tappio Dallas Mavericksille.

Markkasen pelatessa Jazzin saldo on neljä voittoa ja 11 tappiota. Suomalaisen tilastot ovat kuitenkin olleet pitkälti viime kauden tasolla: 23,7 pistettä ja 8,7 levypalloa per peli.

Utahin ja New Yorkin ottelu alkaa yöllä kello 4 Suomen aikaa.