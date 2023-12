Lauri Markkasen erikoinen sarja kasvoi jo kuuteen peliin, kun hän palasi ja johti Jazzin voittoon

Lauri Markkanen palasi NBA-koripallokentille takareisivaivan aiheuttaman kahdeksan ottelun tauon jälkeen ja auttoi Utah Jazzin 117–113–kotivoittoon New York Knicksistä.

Markkanen heitti 23 pistettä pelitilanneheittotarkkudella 7/13 ja upotti kahdeksasta kolmosyrityksestään neljä. Levypalloja hän kaapi kahdeksan, mutta suomalaisen plus/miinus-tilasto oli Jazzin huonoimpana 14 pykälää pakkasella.

Korisyöttöjä Markkaselle ei tilastoitu ainuttakaan. Markkanen on nyt pelannut kuusi perättäistä ottelua ilman ainuttakaan korisyöttöä ja kahdeksassa viime pelissään hän on kirjauttanut vain yhden korisyötön. Se tarkoittaa 275 peliminuuttia, joihin on osunut vain yksi Markkasen korisyöttö.

Markkasen peliaika oli aiemman vamman takia rajattu ja hän pelasi runsaat 24 minuuttia.

– Tiesin, että pelaisin lyhyissä pätkissä, joten yritin pysyä aggressiivisena ja päästä vauhtiin aikaisin. Tuntui hyvältä nähdä, miten muutama heitto meni sisään ja päästä taas pelaamaan joukkuekavereitteni kanssa, Markkanen sanoi AP:n mukaan.

Jazzin paras korintekijä oli Collin Sexton, joka heitti 26 pistettä ja hoiteli pelinjohtamista, kun Keyonte George nyrjäytti nilkkansa ja joutui jättämään pelin kesken vajaan neljän minuutin jälkeen.

– Kun ”Key” tuli pois, valmentaja Will Hardy halusi, että fasilitoin peliä. Hän tietää, että annan 110 prosenttia joka ikinen ilta, Sexton selvitti.

Jazz oli hävinnyt kolme edellistä otteluaan suurinumeroisesti.

– Meillä on ollut paljon vaikeita pelejä, mutta tänä iltana puolustimme viimeisen päälle. Pakotimme (Knicksin pelinjohtajan) Jalen Brunsonin todella tekemään töitä. Se oli iso asia meille, kun pyrimme muuttamaan pelin rytmiä ja olemaan vähemmän reaktiivisia, Utahin valmentaja Will Hardy analysoi.

Jazz on nyt läntisen konferenssin 12. sijalla kahdeksalla voitolla ja 16 tappiolla. Utahin kausi jatkuu vierasottelulla Portlandia vastaan torstaina.

Raiko Häyrinen