Liigajyräksi? Ulkomaille? Koristossut naulaan? Pitkästä aikaa ensi kauden työpaikastaan pelaava Riku Laine lähestyy ikävaihetta, jossa moni lopettaa liigauransa

Miesten Korisliigassa on tällä kaudella pelannut hieman yli sata suomalaispelaajaa. Heistä kymmenen syntyi vuosien 1990 ja 1995 välillä eli ovat sitä kautta jokseenkin parhaassa koripalloilijan iässä.

Tästä kymmeniköstä Shawn Hopkins ja Topias Palmi ovat pelanneet useita vuosia ulkomailla. Mikael Aalto, Vesa Heinonen, Topias Kuukkanen ja Miikka Marttinen ovat viettäneet monta kautta divisioonassa. Joonas Lehtorantakin siirtyi vasta hiljattain divari B:stä.

Niin sanottuja liigajyriä ei pääsarjassa juurikaan nähdä. Liigajyrä eli kelpo tason kotimainen pelaaja ilman tähtistatusta on tässä tapauksessa positiivinen luonnehdinta.

Vuosimallin 1997 Riku Laineen voi mieltää tässä vaiheessa jo miltei iki-Vilppaaksi. Hän siirtyi Saloon heti lukion päättymisen jälkeen eli silloin, kun nykyisin melko monet suomalaiset siirtyvät Yhdysvaltain yliopistokentille tai siirtyvät pysyvästi kotimaan divisiooniin pelaamaan opiskelun ohessa. Tai lopettavat lajin kokonaan.

26-vuotias Laine kohosi pelaajaksi, joka on ollut läpi 2020-luvun ottelua kohti noin 15 minuuttia pelaava ”vartin vakiomies” menestyvässä joukkueessa. Vilppaan historiassa hän on pelannut kuudenneksi eniten liigaotteluita, ja terveenä pysyessään ”sijoitus” nousee tällä kaudella Jukka Katajan yläpuolelle viidenneksi.

– Sellaiseen vartin rooliin nouseminen on edellyttänyt ennen kaikkea puolustuksen ja kaukoheiton kehittämistä. Puolustan usein amerikkalaisia nelospaikan pelaajia, ja minun pitää pystyä naulaamaan vapaat kolmen pisteen heitot, Laine tiivistää asiat, joita hän on yli seitsemän vuoden aikana Salossa työstänyt.

197-senttinen Laine on koripallon pelikentällä Korisliigaan niin sanotusti alimittainen nelospaikalle eli isoksi laitahyökkääjäksi. Kolmen pisteen heittojen onnistumisprosentit ja osa fyysisistä ominaisuuksista eivät puolestaan ole aina riittäneet kolmospaikalle.

Heittoprosentti on noussut uskottavalle tasolle, ja puolustaminenkin on kehittynyt.

– Olen pystynyt ottamaan ylpeydellä sen roolin, joka ei itse asiassa ole mikään helppo. Olen joukkueelle vakuutus: jos tapahtuu jotain vastoinkäymisiä, saatankin pelata 25 minuuttia. Se vaatii henkiseltä puolelta aika paljon, että on tarvittaessa valmiina isoihin minuutteihin.

Laine on tähän asti ollut itselleenkin itsestäänselvästi Vilppaan mies. Hän teki keväällä 2020 kahden vuoden jatkosopimuksen, jota pidennettiin vuotta myöhemmin kevääseen 2024 asti.

Samaan aikaan liigassa on pelannut Varsinais-Suomen äärilaidoilla Korihait ja ajoittain myös Bisons. Siis joukkueita, joissa olisi ollut Laineelle tilaa mahdollisesti isompiinkin minuutteihin ja samalla myös isompaan pelilliseen vastuuseen joukkueen menestyksestä.

– Niin, sellaista voi aina jossitella, että jossain muualla olisi voinut tulla enemmänkin vastuuta. Täällä on kuitenkin asiat aina hoidettu hyvin, ja tykkään myös voittamisesta. Melkoinen määrä menestystä on tullut, ja saisihan tänä aikana Vilppaassa pelanneista ihan järkyttävän kovatasoisia listoja aikaiseksi, huomauttaa neljästi finaaleissa ja kuudesti eli joka kerta mitalipeleissä mukana ollut mies.

Nyt Laineen elämässä lähestytään seuraavaa vaihetta, jossa korisliigaura on monilla risteyskohdassa. Usea valitsee rahallisesti paremmin palkitsevan muun työn elämän.

Laine palautti hiljattain kandidaatin työn, eli maisteriopinnot alkavat piakkoin. Hän pelaa tällä erää mahdollisesti viimeistä kauttaan Vilppaassa, jossa Mikko Koivisto ja Juho Nenonen ovat häntä kymmenisen vuotta vanhempia ja muut suomalaiset vähintään nelisen vuotta nuorempia.

– Niin, olen vähän tällainen väliinputoaja. Vanhempien kanssa voi jutella lumitöistä sekä asuntolainojen koroista ja nuorempien kanssa pleikkaripeleistä. En siis itse juurikaan niitä pelaa, mutta tiedän vielä suurin piirtein pelien nimiä, Laine naurahtaa.

Ensi kauden osalta hän sanoo asioiden olevan lähes täysin avoinna. Lähes täysin siksi, että tavoitteena on pelata ammattilaisena jatkossakin.

– Tällä kaudella on sikäli uusi tilanne, että pelaan jossain määrin myös ensi kauden työpaikastani.

Nyt Korisliigassa on noin viisi kotimaista isohkon tai ison roolin pelaajaa vuoden takaista vähemmän. Laineen kaltaisista rotaatiopelaajista esimerkiksi Mikael Laihonen lähti Puolan divisioonaan ja Ilmari Toikkanen Tanskaan.

– Olisihan esimerkiksi yksi kausi ulkomailla elämänkokemuksenakin hieno. Opiskelujen osalta sekin voisi olla mahdollista. Toisaalta silloin pitäisi monen asian natsata eli pitäisi saada mielekäs sopimus ja tietysti keskustella myös kihlatun kanssa. Minulla ei myöskään ole ollut missään vaiheessa pelaaja-agenttia, Laine miettii.

Vastaan tullee Pyrinnön debytantti

Riku Laineella on lauantaina edessään uusi haaste. Tampereen Pyrinnön uusiseelantilaispelaaja Jordan Ngatai on tekemässä korisliigadebyyttinsä Salohallissa.

– Kun pelejä on ollut joitain kausia harvemmin, ovat valmistautumisjaksot vähän pidempiä. Tiistain treeneissä teimme tiettyjä Pyrintöön liittyviä juttuja. Perjantaina oli ensimmäinen vastustajan pelaajiin ja hyökkäyssetteihin keskittyvä palaveri ja pelipäivänä toinen, Laine taustoittaa.

Kauteen on ehtinyt mahtua jo toipumisjaksoltaan lyhyeksi muodostunut jalkavamma. Pidempiaikaista työtä Laine tekee toisen jalan polven kanssa muun muassa jumppaamalla.

Vilppaan neljän ottelun voittoputki selittyy hänen mielestään osaltaan Jamison Overtonin mukaantulolla.

– Hänen saapumisensa selkeytti meidän pelaamistamme. Nyt kun on asioita kentällä luova pelaaja, saadaan meidän suomalaisten vahvuuksia paremmin esille, Laine pohtii.

– Oma roolini linkittyy joukkueen tekemiseen – hyökkäyskuvioita ei juuri piirretä minulle. Siten oma suorittamiseni on kulkenut aika paljon joukkueen mukana, hän lisää.

KORISLIIGAA, VILPAS–PYRINTÖ LAUANTAINA KLO 17 SALOHALLISSA

Nostavatko muutokset Pyrinnön ylös putoamiskuopasta?

Lähtökohdat: Vilppaan neljän ottelun voittoputki on sekoitus omaa parantunutta peliä ja sarjan alemman puoliskon vastustajia.

Pyrintö on ollut monilla mittareilla liigakauden huonoin hyökkäysjoukkue. Kolmen pisteen heittojen onnistumisprosentti on selvästi heikoin, ja ryhmä on päässyt myös vähiten vapaaheittoviivalle.

Seuraa häntä: Jordan Ngatai. Uuden uusiseelantilaispelaajan merkitys on edellä mainituista pelillisistä seikoista johtuenkin suuri. Päävalmentajaksi nostettu Tero Vasell tarvitsee lisää työkaluja hyökkäyspelin kehittämiseen.

Kokoonpanot: Vilppaalla on perjantai-iltapäivän tiedon mukaan käytettävissä 12 pelaajaa, eli ainoana sivussa olisi Patrik Poutiainen.

Tulosennuste: 90–80