Liigapaikkaa lähellä olevan Kiekko-Espoon on täytettävä kaksi ehtoa – ”Liigaosakkeen hinnan pitää olla selkeästi perusteltu”

Jääkiekkoliigan Kiekko-Espoolle myöntämä ehdollinen liigalisenssi oli seuran puheenjohtajan Ami Rubinsteinin mukaan hieno hetki espoolaisseuran yhteisellä matkalla, mutta kyse oli loppujen lopuksi vain hetkestä. Rubinstein painotti torstaina Espoon areenan uumenissa järjestetyssä mediatilaisuudessa, että työn on jatkuttava entistäkin intensiivisempänä, jotta Kiekko-Espoon liigapaikka sinetöityy ensi syksylle.

Liiga kertoi keskiviikkona myöntäneensä espoolaisseuralle ehdollisen liigalisenssin, mutta turkulaisen TuTon lisenssihakemus hylättiin. Liigapaikan saadakseen Kiekko-Espoon on täytettävä maaliskuun loppuun mennessä vielä käytännössä kaksi ehtoa, jotka liittyvät seuran yhteistyökumppanuuksiin ja liigaosakkeen lunastamiseen.

– Meidän on osoitettava, että meillä on tietty määrä yhteistyökumppanuuksia kasassa, ja se ehto on täysin järkevä ja looginen. Pyrimme hyppäämään tämän kauden eli 1,2–1,4 miljoonan euron budjetistamme ensi kauden liigabudjettiin, joka on noin 5,5 miljoonaa euroa. Meidän ja Liigan intresseissä on osoittaa, että meillä on valmius tehdä se hyppy, Rubinstein sanoi.

”Vaikutuksia tulevaisuuden mahdollisiin liigahakijoihin”

Liigaosakkeen hinta on ollut kotimaisen kiekkokeskustelun keskeisiä puheenaiheita tänä syksynä, sillä julkisuudessa osakkeen hinnaksi on arvioitu 3,6–3,8 miljoonaa euroa. Liigaan kaudeksi 2025–2026 hamunnut Jokerit teki marraskuussa omat johtopäätöksensä, kun se kertoi, ettei se olekaan kiinnostunut liigapaikasta nykyisillä ehdoilla.

Yle uutisoi keskiviikkona, että Kiekko-Espoo edellyttää Liigalta samoja ehtoja, jotka koskivat edellisten nousijoiden eli Sportin, KooKoon ja Jukurien liigaosakehintaa. Ne maksoivat kukin osakkeestaan 1,8 miljoonaa euroa, ja maksamiseen annettiin viisi vuotta aikaa.

Rubinsteinin mukaan seura on aloittamassa Liigan kanssa keskustelun liigaosakkeen hinnasta. Espoolaisseura haluaa ajatella keskustelussa myös tulevaisuuden mahdollisten liigahakijoiden etua.

– Olemme olleet hyvin tarkkoja siinä, ettemme ole lähteneet mitään euromääriä kommentoimaan. Meidän näkemys on ollut se, että liigaosakkeen hinnan pitää olla selkeästi perusteltu ja että asiassa otetaan kokonaisuus huomioon. Kyse ei ole vain siitä, miten paljon Kiekko-Espoo maksaa liigaosakkeesta, vaan sillä (hinnalla) on vaikutuksia myös tulevaisuuden mahdollisiin liigahakijoihin, Rubinstein totesi.

Aho palaa Espooseen

Kiekko-Espoon tiedotustilaisuuden virallinen pihvi keskittyi torstaina urheilulliseen puoleen, kun seura kiinnitti Jyrki Ahon ensi kauden päävalmentajakseen. Ahon sopimus on kaksivuotinen. Kiekko-Espoon Mestis-joukkueen nykyiset valmentajat Tomas Westerlund, Kurtis McLean ja Rolf von Hedenberg jatkavat Ahon valmennusryhmässä.

– Olemme tosi tyytyväisiä, että tuon tason valmentaja saatiin tähän tiimiin mukaan. Olemme miettineet hyvässä yhteistyössä nykyisen valmennusryhmämme kanssa sitä, mitä haluamme lisätä tähän projektiin, kun menemme Liigaan seuraavalle sarjatasolle, Kiekko-Espoon urheilutoimenjohtaja Kim Hirschovits kuvaili.

Aho, 49, tuntee espoolaisen jääkiekon hyvin, sillä hän toimi kaupungissa jo 2000-luvun alussa valmennuspäällikkönä ja juniorivalmentajana. Aho toimi Bluesin päävalmentajana vuosina 2013–2016 ennen kuin seura ajautui konkurssiin.

JYPin SM-kultaan 2012 valmentanut Aho luotsasi kaudesta 2021–2022 lähtien ranskalaisseura Grenoblea, mutta valmennuspesti päättyi kuukausi sitten marraskuussa.

Paavali Pastila