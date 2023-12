Linnan juhlissa liplattavat meren aallot – 17-vuotias lukiolainen suunnitteli kansanedustajan puolison juhlapuvun

Keskiviikkona täyttyy kotkalaisen 17-vuotiaan lukiolaisen Jenni Mielosen lapsuuden unelma. Hänen suunnittelemansa juhlapuku on itsenäisyyspäivänä Linnan juhlissa.

Miltä nuoresta vaatesuunnittelijasta nyt tuntuu?

– Onhan se aika iso juttu. Olen unelmoinut siitä pienenä, mutta en osannut arvata, että olen 17, kun pääsin sen tekemään, Mielonen sanoo.

Unelmatyön juuret ulottuvat tämän vuoden kevääseen ja muotinäytökseen, jossa oli esillä yli kymmenen Mielosen suunnittelemaa asua. Kansanedustaja Juho Eerolan puoliso Anna Eerola oli lukenut lehdestä muotinäytöksestä.

– Hän ajatteli, että haluaisi nuoren suunnittelijan tekevän sen (Linnan juhlien) puvun.

Suunnittelijalle vapaat kädet

Tilaajan ainut ohje Mieloselle oli, että puvussa pitää tuoda Kotkaa esille. Muuten hän sai vapaat kädet suunnittelulle.

– Vapaat kädet on suunnittelijalle maailman paras juttu.

Purjehtijana Mielosen inspiraationa olivat aallot ja muutama kuukausi sitten avautunut Satama Areena, joka on niin ikään aallon muotoinen.

– Jos puhuu kotkalaisten kanssa, niin ainakin joka toisella on vene tai sitten käy kalastamassa tai veneilemässä. Halusin tuoda kotkalaista merellisyyttä esiin.

Linnan juhlien mekossa on Mielosen mukaan satiinia ja taftia.

– Eli se on kangas, mihin kudotaan kahta eri lankaa. Toinen on sininen ja toinen ruskea lanka. Kun se osuu valoon, se aina välillä näyttää siniseltä ja välillä ruskealta.

Avonaisessa juhlapuvussa on myös kaksi korsettia, joista päällimmäinen on aallon muotoinen.

Oma ompelukone jo ala-asteikäisenä

Nuoresta iästään huolimatta Mielonen on jo konkari vaatteiden suunnittelijana ja valmistajana. Virkkauksen hän aloitti noin 7-vuotiaana ja oman ompelukoneen hän sai pian tämän jälkeen. Käsityöinnostusta ovat voimistaneet perheen ja sukulaisten lisäksi Kotka Svenska Samskolan käsityönopettajat.

– Meidän koulussa pidettiin muotinäytöksiä, ja se opetti tekemään vanhojen tanssien pukuja ja nahkatakkeja.

Mielonen korostaa koulun käsityönopetuksen merkitystä ja tukea. Ja tuki on jatkunut vieläkin, vaikka lukiossa ei olekaan käsityönopetusta. Tämä tuki on auttanut myös Linnan puvun valmistamisessa.

– (Opettaja) Leni Lauretsalo on kuitenkin pitänyt minulle koulussa käsityötunteja ja tullut kaikkiin sovituksiin. Olen saanut sieltä puolelta tosi paljon apua, hän sanoo.

Opiskeluhaave kotimaassa tai ulkomailla

Mielonen on lukion toisella luokalla, mutta tulevaisuudensuunnitelmia hänellä on jo nyt, ja ne liittyvät tietenkin vaatesuunnitteluun. Haaveissa on opiskelut Aalto-yliopistossa tai ulkomaisissa opinahjoissa.

Yhdysvalloissa on Mielosen mukaan kivoja suunnittelukouluja, muun muassa Parsons ja Fit, mutta niihin on vaikea päästä.

– Toinen, lähempänä oleva vaihtoehto on Milanossa oleva Polimoda.

Tulevaisuudessa Mielonen uskoo keskittyvänsä aikuisten vaatteiden, etenkin juhlapukujen suunnitteluun.

– Olen huomannut, että olen vähän parempi tekemään juhlallisia vaatteita, ja minulla on siihen tietynlainen visio. Näen helposti, mikä on hyvä tiettyyn tilaisuuteen, hän sanoo.

Eeva Nikkilä-Kiipula