Lohdullinen lopetus synkkään runkosarjan ensimmäiseen puoliskoon – FC Halikon osalta voidaan tähyillä suoran putoamisen sijaan vielä pudotuspeleihin

FC Halikon synkkä runkosarjan ensimmäinen puolisko naisten futsal-liigassa sai lohdullisen lopetuksen. 6–1-kotivoitto FTK-Torniosta taannee sen, ettei ainakaan suoran pääsarjastauksen menetystä tarvitse Salossa suuremmin miettiä.

– Valmistauduttiin hyvin koko viikko. Tämä oli varmasti tosi helpottava voitto, Marttila iloitsi.

Toki viimeistä edellisen eli FC Halikon ero jumbo-Tornioon on vain seitsemän pistettä vieläpä yhden ottelun enemmän pelanneena. Tässä tapauksessa ”vain” on kuitenkin ennemminkin ”peräti”. FTK-Tornio kun ei ole pystynyt avaamaan vielä pistetiliään lainkaan.

Salohallin lauantai-iltapäivässä näkyivät syyt siihen, miksi erot kahden häntäpään joukkueen välilläkin ovat olleet syyskaudella isot. FC Halikko olisi maalintekopaikkoien osalta voinut jo runsaan viiden minuutin jälkeen johtaa enemmänkin kuin Katariina Marttilan ja Annika Peipon tekemillä osumilla johti. Avopaikkoja oli etumatkan tuplaamiseenkin.

FTK-Tornio on tehnyt kymmenessä ottelussa vain 13 maalia. Joukkueen pelin avaaminen perustui lauantaina paljolti maalivahdin pitkiin heittoihin. Seitsemän kenttäpelaajaa mukaan saaneen ryhmän piti ottaa huomioon jossain määrin sekin, että kyseisellä kokoonpanolla pitäisi jaksaa vielä sunnuntain vieraspeli Raisiossakin.

Suomen alle 19-vuotiaiden tyttöjen maajoukkueen jäsenet olivat heti ottelun alussa elementissään. Syksyn ja alkutalven valopilkku Marttila ylitti jo tässä vaiheessa viime kauden maalimääränsä eli kahdeksan kerrassaan erinomaisella laukauksella. Niin sanottu maaliodottama ei kyseisessä vedossa ollut korkea, mutta kaukaa ja sivusta lähtenyt laukaus painui verkkoon tolpan kautta.

– Omalta osaltani on ollut tasaisempaa suorittamista kuin viime kaudella, Marttila pohti Ruudun haastattelussa.

FC Halikko pystyi näyttämään hyökkäyspään potentiaaliaan ottelussa, jossa se oli poikkeuksellisesti selkeä ennakkosuosikki. Kuviot soljuivat parhaimmillaan mallikkaasti, mistä paras esimerkki oli 3–0-maali. Joukkue namutteli siihen malliin, että jo Elli Laaksosella olisi ollut huipputilanne mutta hän malttoi tarjota syötön vielä varmempaan paikkaan Marttilalle.

Annika Peipon 2–0-maali tuli suoraan vastustajan kulmapotkun jälkeen auenneesta ylivoimahyökkäyksestä ja 4–0-osuma varmasta viimeistelystä.

Hieman alle vuosi sitten FC Halikko ylsi ensimmäistä kertaa seurahistoriassaan pudotuspeleihin hieman yli 1,2 sarjapisteen ottelukohtaisella keskiarvolla. Avainpelaajien osalta käytännössä täysin ennallaan pysynyt ryhmä on nyt noin 0,6 pisteen tahdissa, eli pistemäärä on puolittunut.

Kolmen viime kauden vähintään lievästi nousujohteisen jakson päätteeksi haasteita on riittänyt monin tavoin. Matti Kivioja ehti olla päävalmentajan pestissä vain lyhyen ajan, minkä jälkeen on menty lähtökohtaisesti maalivahtivalmentajana työskennelleen Martti Vanhatalon ohjeilla.

Liigan rakenne näyttäisi olevan se, että sijojen 6–10 välillä ei suurta pelillistä eroa ole. FC Halikolla on matkaa pudotuspeleihin kolme sijaa ja kuusi pistettä. Se on toki paljon tähän asti saavutettujen seitsemän pisteen kannalta. Toisaalta joukkue on hävinnyt neljä ottelua vain yhdellä maalilla, joten toivoton ei tilanne missään nimessä ole.

– Kun pystytään pelaamaan omaa hyvää peliä, niin se riittää kyllä, Marttila summasi.

NAISTEN LIIGA

FC Halikko–FTK-Tornio 6–1 (2–0)

Maalit:

1.57 Katariina Marttila (Olivia Haapanen) 1–0,

3.30 Annika Peippo (Haapanen) 2–0,

24.07 Marttila (Elli Laaksonen) 3–0,

32.36 Peippo (Marttila) 4–0,

36.32 Silja Luukkainen (Nella Saukkio) 5–0,

38.17 Emma Frantti (Minda Ala-Aho) 5–1,

39.21 Marttila 6–1.

Yleisöä: 119.

FC Halikon seuraava ottelu: su 10.12. FC Halikko–EBK klo 16 Salohallissa.

FC Halikon pistepörssi runkosarjan avauspuoliskon jälkeen

Marttila 10+4=14

Saukkio 7+3=10

Laaksonen 1+8=9

Peippo 4+2=6

Haapanen 3+3=6

Luukkainen 2+3=5

Laura Lehtonen 0+2=2.