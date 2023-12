LP Viesti nousi seurahistorian ehkä huonoimmasta erästä täysiin sarjapisteisiin – ”En muista nähneeni ikinä tuollaista hyökkäysprosenttia”

Mikä tahansa on mahdollista lentopallon kaltaisessa pallopelissä, jossa lopulta vain erävoitot merkitsevät. Siten on selitettävissä se, että yli 15-vuotias LP Viesti pystyi saavuttamaan täydet Mestaruusliigan sarjapisteet, vaikka se pelasi ainakin yhdellä mittarilla todennäköisesti seurahistoriansa huonoimman erän.

3–1-vierasvoitto LP-Vampulasta on purettava jutuksi niin, että raportti aloitetaan klassisella 1980-lukulaisella tavalla. Siis käymällä ensimmäinen erä seikkaperäisesti läpi.

Erä päättyi LP-Vampulan eduksi 25–8. Sellaista sattuu – suomalaisen lentopalloilun superseura LP Viesti on yksittäisissä erissä kerännyt joskus vähemmänkin pisteitä.

Miksi nämä 33 pistettä sitten saattoivat olla huonoimmat 15 vuoteen? Siksi, että LP Viesti onnistui tekemään itse yhden pisteen. Se tuli yhdeksällä syötöllä ja kolmellakymmenellä hyökkäyksellä, joista ainoana toivotun tuloksen tuotti ylioppilaslakin lauantaina saaneen Emmi Mäki-Kojolan suoritus vastapallosta.

Loput seitsemän vierasjoukkueen pistettä tulivat Vampulan syöttö- ja hyökkäysvirheistä. LP Viestin hyökkäysprosentti oli kolme (3).

– Rehellisesti: en osaa selittää sitä, mitä tapahtui alussa ja miksi tilanne muuttui, totesi LP Viestin hakkuri Daria Butkevych.

– En muista nähneeni ikinä tuollaista hyökkäysprosenttia meillä enkä meidän vastustajillamme, kommentoi lähes kaikki salolaisten Viestien 2000-luvun pääsarjaottelut paikan päällä nähnyt LP Viestin päävalmentaja Tomi Lemminkäinen.

Kolikolla oli toki tässäkin tapauksessa kääntöpuolensa.

– Ensimmäinen erä oli meiltä ehkä kauden paras, huomautti Vampulan hakkuri Cheyenne Jones.

– Vampula pelasi erän erittäin hyvin. Meillä ei ollut mitään mahdollisuuksia. En tehnyt yhtään vaihtoa, kun ajattelin, ettei tämä käänny vaihdoillakaan. Sieltäkin olisi voinut mennä itseluottamus, Lemminkäinen komppasi.

LP Viesti alkoi saada vastustajan hyökkäyksiin koko ajan enemmän ja enemmän otetta. Siitä kertovat joukkueen eduksi lopulta 13–3 menneet torjuntapisteet. Samaan aikaan passari Nea Luntamo nousi alun isoista vaikeuksista ja löysi hyökkääjiä yhä paremmista paikoista sekä ratkaisi paikoin tyylikkäästi itsekin. Butkevych nosti hyökkäyprosenttinsa lopulta 41:een, mikä näytti avauserän jälkeen täydeltä utopialta.

Toisen laitapelaajan paikan täytti Iina-Reeta Kaikkonen, kun taas ottelun aloittaneet yleispelaajat jäivät lopultakin miinuksen puolelle.

– Iina-Reeta toi ratkaisevasti lisää hyökkäysvoimaa. Hän ei ole tällä kaudella kovin paljoa liigassa pelannut, mutta tällaisissa tilanteissa Akatemian merkitys tulee taas esiin, Lemminkäinen muistutti.

Myös keskihyökkäys oli loppua kohti Clemence Garcian myötä vaikeiden ottelujen jälkeen taas uhka vastustajalle.

Voitto oli jo suoraan sarjataulukkoa katsomallakin arvokas. Merkitystä lisää sekin, että pistepotti saavutettiin ilman sairastunutta Netta Laaksosta. Siinä missä libero Laaksonen yleensä kierretään aloitussyötöillä, oli Vampulan tähtäin enimmäkseen Anna Syrjälässä.

Edellisessä Pölkky-ottelussa lähes joka kolmas Syrjälän vastaanotto oli suora virhe. Huittisissa hän selvisi 47 suorituksesta yhdellä virheellä ja melko hyvällä prosentilla, vaikka ensimmäisessä erässä vaikeuksia riitti Syrjälälläkin.

LP Viesti on enimmäkseen ollut terävänä tiukkojen erien lopuissa. Kun ero on ollut korkeintaan kolme pistettä suuntaan tai toiseen, on LP Viesti voittanut kolmetoista ja hävinnyt vain kaksi.

– Pitää tietysti olla tyytyväinen siihen, että ollaan voitettu noin paljon tiukkoja eriä. Ylipäänsä varsinkin tänään oli taas tosi iso merkitys sillä, että pisteet menivät meille 3–0 eikä esimerkiksi 2–1, päävalmentaja mainitsi.

NAISTEN MESTARUUSLIIGA

LP-Vampula–LP Viesti 1–3 (25–8, 23–25, 22–25, 16–25)

LP-Vampulan pisteet/plusmiinus: Jovana Biberdzic 18/+5, Ella Aalto 3/+1, Kate Brennan 13/+7, Linnea Kuusela 10/+5, Lotta Kukkonen (passari) 0/-1, Cheyenne Jones 20/+9, Aliisa Mansikka-aho 1/+1, Ada Vikstedt 1/0. Libero Maria Naaskon vastaanottoprosentti 30.

LP Viesti: Emmi Mäki-Kojola 7/+5, Arita Ternava 4/-1, Kristina Yordanova 1/-3, Daria Butkevych 21/+17, Clemence Garcia 12/+11, Iida Mikkonen (passari) 0/-1, Iina-Reeta Kaikkonen 11/+6, Nea Luntamo (passari) 2/0. Libero Anna Syrjälän vastaanottoprosentti 43.

Hyökkäysprosentti: 41–33

Vastaanottoprosentti: 33–45

Torjuntapisteet: 3–13

Ässäsyötöt/syöttövirheet: 4–3/10–12

Yleisöä: 348.

OHO!

LP Viestin hyökkäysprosentti erä erältä: 3, 42, 44, 45.

LP Viestin seuraava ottelu: to 7.12. LP Viesti–Hämeenlinna klo 18.30 Salohallissa.