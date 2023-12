Lumi heikentää ajokelin erittäin huonoksi etelässä ja idässä, varoittaa Ilmatieteen laitos

Ajokeli on keskiviikkona Suomessa monin paikoin erittäin huono lumisateen ja pöllyävän lumen vuoksi, varoittaa Ilmatieteen laitos.

Erittäin huonon ajokelin varoitus on voimassa puoleenyöhön saakka Uudenmaan, Kymenlaakson, Keski-Suomen maakunnissa sekä kaikissa Hämeen, Savon ja Karjalan maakunnissa. Varoitusilmoituksen mukaan liikenteessä on mahdollisesti suuria häiriöitä ja onnettomuusriski on huomattava.

Varsinais-Suomessa, Pirkanmaalla sekä Etelä- ja Keski-Pohjanmaalla on keskiviikkona puolestaan voimassa lievempi huonon ajokelin varoitus.

Fintrafficin Tieliikennekeskus kertoo lisäksi omassa varoituksessaan, että tienpinnat voivat olla maan etelä-, keski- ja itäosissa liukkaita.

Ilmatieteen laitoksen ennusteen mukaan keskiviikkona lämpötila liikkuu 5–15 pakkasasteen välillä, joskin Kaakkois-Suomessa voi olla tätä lauhempaa. Lapin pohjoisosissa pakkanen voi laskea 25 asteeseen.

Markku Uhari