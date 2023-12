Maailmanlopun olosuhteet uhkaavat Gazaa, varoittavat avustusjärjestöt

Avustusjärjestöt varoittavat maailmanlopun olosuhteista Gazan kaistalla. Jo kaksi kuukautta Israelin pommitusten kohteena olleessa Gazassa on järjestöjen mukaan vaarana etenkin, että ihmiset nälkiintyvät ja taudit leviävät.

– Gazan tilanne ei ole vain katastrofaalinen, se on apokalyptinen — sillä voi olla peruuttamattomia seurauksia palestiinalaisille, sanoo Bushra Khalidi brittiläisestä avustusjärjestö Oxfamista.

Gazan 36 sairaalasta vain 14 on toimintakykyisiä, sanoo YK:n humanitaaristen asioiden koordinointitoimisto OCHA.

Järjestöjen mukaan heidän työntekijänsä ovat kertoneet ihmisten haavoista irrotetuista toukista ja lapsista, joille on tehty amputaatioita ilman nukutusta. Lisäksi esimerkiksi vessoihin saattaa olla satojen ihmisten jonot ja kaduilla vaeltaa ihmisiä etsimässä ruokaa.

– Pommituksista selviytyneet ihmiset ovat nyt vaarassa kuolla nälkään ja tauteihin, sanoo Alexandra Saieh Pelastakaa lapset -järjestöstä.

Israel on pommittanut Gazan kaistaa voimakkaasti sen jälkeen, kun äärijärjestö Hamas iski Israeliin lokakuun alussa. Israelin iskuissa on Hamasin hallinnoiman Gazan terveysministeriön mukaan kuollut lähes 17 500 ihmistä, joista suurin osa on naisia ja lapsia. Noin 1,9 miljoonaa ihmistä on paennut kodeistaan.

Hamasin lokakuisessa iskussa kuoli israelilaisviranomaisten mukaan noin 1 200 ihmistä.