Maauimala, sporttikirppis ja jäätelökioski – Salkkari laati toivelistan, jonka toteuttamalla Salo saattaisi muuttua ihan oikeaksi urheilukaupungiksi

Joulu on toiveiden ja haaveiden aikaa.

Vaikka useat toiveet jäävät ikuisiksi haaveiksi, unelmointi kannattaa aina – varsinkin urheilussa, jonka koko olemassaolo perustuu erilaisiin unelmiin.

Myös salolainen urheilu on täynnä toiveita ja unelmia. Osa niistä on hyvin perusteltuja ja realistisia, osa unelmista taas aiheuttaa pelkkiä kysymyksiä, joihin ei aina edes haluta etsiä vastausta.

Yhtä kaikki, Salon Seudun Sanomat laati joulun kunniaksi salolaiselle urheilulle yhdeksän kohdan toivelistan. Lista ei ole laadittu tärkeys- vaan suuruusjärjestyksessä.

Vaikka lista ei ole täysin realistinen, nämä yhdeksän kohtaa toteuttamalla Salo saattaisi muuttua ihan oikeaksi urheilukaupungiksi.

1) Uusi jäähalli

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö kirjoitti keväällä 2002 Salon Seudun Sanomiin kolumnin mielikuvalenkistä kotikulmillaan.

Urheilupuistoon oli juuri valmistunut SSO-halli vanhan jäähallin viereen.

– Varmaan tämän kaupungin peruspalvelut ovat kunnossa, kun on jäänyt vielä noin paljon ylimääräistäkin, silloinen valtionvarainministeri ja tuleva ulkolätkämannekiini kirjoitti.

22 vuotta myöhemmin Saloon suunnitellaan uutta jäähallia sen vanhemman tilalle. Voi olla, että jos SSO-hallia ei olisi koskaan rakennettu, vanha jäähalli olisi korvattu jo uudella, eikä kukaan kaipaisi toista hallia.

Mutta jos SSO-hallia ei olisi, SalPan ja Kiekkohaiden noin 500 junioria eivät mahtuisi yhteen halliin, koko kansan yleisöluistelulle ei jäisi aikaa ja 200 aikuisen miehen voimin pyörivää harrastekiekkoa ei olisi koskaan edes aloitettu.

Ylimääräinen tarkoittaa asiaa, jota ei tarvita. Uusi jäähalli ei ole ylimääräinen.

2) Jalkapallohalli

Salon kaupunginvaltuusto äänesti joulukuun budjettikokouksessaan 20 000 euron suunnittelurahan jalkapallohallia varten nurin äänin 38–13. Vastustajien joukossa oli muun muassa Veikkausliigassa pelanneiden salolaisten vanhempia.

Budjettikokouspäivä oli kylmä. Äänestyshetkellä pakkasta oli 12 astetta. Samaan aikaan kaupungin ainoa lämmitettävä jalkapallokenttä oli jäässä, koska (kauko)lämpö ei ollut riittävän kovalla. Seuraavalla viikolla kenttää kuorrutti paksu lumikerros.

Salossa on Palloliiton lisenssidatan mukaan 1 368 rekisteröitynyttä jalkapalloilijaa. Kun mukaan lasketaan alle kouluikäiset pallokoululaiset ja ilman lisenssiä harrastavat aikuiset, luku nousee noin 2 000:een.

Samaan aikaan junioriurheilussa keskustelu pyörii mielikuvien pohjalta liiallisessa kilpailullisuudessa, monilajisuudessa ja drop out -ilmiössä.

Miten lapsi voisi edes kilpailla tosissaan, harrastaa monipuolisesti tai jättää lajin, jos kaupungin ainoa kenttä on jäässä?

Jalkapallohalli ei ole luksusta, se on mahdollisuus – eli vähintä, mitä Salo voi lapsilleen antaa.

3) Maauimala

Merenrantakaupunki Salossa on 15 vuotta sitten peruskorjattu uimahalli, 16 kaupungin ylläpitämää uimarantaa, 207 järveä ja noin 7 200 kesämökkiä.

Miksi ihmeessä Salo tarvitsisi vielä maauimalan?

Mietitään asiaa kahden tärkeimmän kohderyhmän eli lasten ja ikääntyneiden näkökulmasta. Miten lapsi pääsee kesällä uimaan ilman vanhemman ajamaa autoa? Entä keskustassa asuva ajokortiton eläkeläinen? Eikö maauimala olisi myös sille kolmanneksi tärkeimmälle kohderyhmälle eli nuorille täydellinen passiivisuutta poistava tapaamispaikka?

Ja kun päättäjät puhuvat veto- ja pitovoimatekijöistä, he puhuvat keskustan elävöittämisestä. Seuraava kysymys onkin jo niin itsestään selvä, etten edes kysy sitä. Mainitsen pelkästään sen, että Salossa on yksi Suomen edullisimmista kaukolämmöistä.

4) Urheilutalon laajennus

Saatan olla mielipiteeni kanssa vähemmistössä, mutta en silti ole yksin: Urheilutalo on Salon kaunein liikuntapaikka. Urheilutalo henkii itsenäisen Suomen kauneimman vuosikymmenen eli 1950-luvun arvokkuutta: ala-aulan narikka, bunkkerimaiset rappuset ylös ja kompakti katsomo, jossa ei ole ainuttakaan huonoa paikkaa.

Mutta nyt ollaan matkalla kovaa vauhtia jo kohti 2030-lukua, eikä Urheilutalo ole enää ajan tasalla. Vääjäämättömän peruskorjauksen yhteydessä Urheilutaloa pitäisi laajentaa sen verran, että parketille mahtuisi täysimittainen salibandykaukalo.

Salossa on kuusi liikuntahallia ja 26 koulun liikuntasalia, mutta salibandykaukalo mahtuu runnomatta vain Salohalliin, joka on pääosin liigajoukkueiden käytössä. Siksi Salo on jäänyt asukaslukuun suhteutettuna salibandykääpiöksi.

Se on valtava liikuntapoliittinen epäonnistuminen, sillä salibandy on edullinen ja erittäin matalan kynnyksen liikuntamuoto. Eli juuri sellainen, jonka perään tutkijat, päättäjät ja vanhemmat ovat jo pitkään parkuneet.

5) Yksi yhteinen harrastusrahasto

Harrastuskustannusten paikoin holtiton kasvu on johtanut tilanteeseen, jossa entistä useampi vanhempi on pakotettu rajoittamaan ja pahimmissa tapauksissa jopa lopettamaan lapsen harrastamisen tukemisen.

Apua on kuitenkin saatavilla. Suomessa on lukuisia hyväntekeväisyysjärjestöjä, jotka jakavat tukea lapsiperheille. Suurimmilla lajiliitoilla on rahastonsa, myös seurojen omat rahastot ovat yleistymässä.

Silti tuki ei löydä riittävän hyvin kohdetta. Tukiviidakko on liian rönsyilevä ja vaikeaselkoinen.

Siksi Saloon pitäisi perustaa oma laji- ja seurarajat ylittävä rahasto, josta jaettaisiin tukea lasten toiminta- ja varustemaksuihin. Rahasto asettaisi eri lajien harrastajat tasapuolisempaan asemaan, madaltaisi hakemisen kynnystä sekä kohdistaisi nyt pahasti hajautuneen pääoman yhteen paikkaan.

Keskittämisen voittajia olisivat salolaiset lapset eli lopulta Salo.

6) Sporttikirppis

Salo on kirpputorien eldorado. Täältä voi löytää Artekin jakkaran, Burberryn trenssin tai Sarpanevan Tsaikkaa niin halvalla, että kassalla hävettää.

Mutta oletettua nopeammin kasvavan sporttisen lapsen vanhemmille tai trendilajeihin hurahtaneille aikuisille kirpputorit ovat yhtä tyhjän kanssa. Lapsi ei tarvitse uusinta mallia Niken nappulakengistä tai Bauerin hokkareista, eikä aikuisen kannattaisi maksaa 200 euroa tennis- tai padelmailasta.

Siksi Salo tarvitsee sporttikirppiksen. Niin hullua yrittäjää tuskin löytyy, mutta mitä jos sporttikirppiksen ylläpito olisikin seurojen vastuulla? Seuroilla olisi omat pöydät ja rekit täynnä jäseniltään tarpeettomaksi käynyttä tavaraa, josta kuntalaiset kävisivät päivittämässä varusteensa huokeasti.

Se olisi ekologisesti kestävää, laskisi harrastamisen kustannuksia ja toisi ehkä uuden ansaintamallin kädestä suuhun eläville seuroille. Tyhjiä liiketiloja tunnetusti Salossa riittää, kenties joku armelias sijoittaja antaisi neliönsä käyttöön puoli-ilmaiseksi.

7) Tennishallin laajennus

Tenniksen suosio on Suomessa kovassa kasvussa. Tennisliiton jäsenseurojen jäsenmäärä on kasvanut jo 15 vuotta, viimeisten neljän vuoden aikana 20 prosentilla. Suomessa arvioidaan olevan jo 130 000 tenniksen harrastajaa eli enemmän kuin Kuopiossa tai Lahdessa asukkaita!

Myös Salossa tennis on suositumpaa kuin kenties koskaan, vaikka kasvun raja on tullut jo aikoja sitten vastaan. Salossa on vain kaksi sisäkenttää, jotka on varattu pääasiassa Salon Tennisseuran valmennusvuoroille. Perusharrastajan on pelattava joko työaikana tai myöhäisilloissa.

36 vuotta sitten rakennetun Salon tennishallin ympärillä riittää laajentamisen varaa. Hallia pyörittävä Salon Tenniskeskus Oy onkin pohtinut aika ajoin laajentamista, mutta mihinkään konkreettiseen ei ole päästy.

Toki Salon kaupunki ylläpitää 12:ta ulkokenttää, mutta niillä voi pelata hyvänäkin kesänä vain reilun kolmen kuukauden ajan. Loput vuodesta salolaiset tennispelaajat kyttäävät joko vuorojen peruutuksia tai pitävät yhdeksän kuukauden tauon.

8) Jäätelökioski Urheilupuistoon

Jääkiekkoilija Ville Niemisen tunnetuin viisaus kuuluu: ”Jos haluat pizzaa, mene pizzeriaan. Jos haluat maalin, mene maalille.”

Jos taas haluat Salossa jäätelöä, mene jäätelökioskille eli käytännössä torille, josta löytyy kaksi jäätelökioskia. Vaihtoehtoja on liian vähän ja ne ovat liian lähekkäin.

Salolaisten jäätelönhimon kattamiseen tarvittaisiin kolmaskin kioski ja vasta tässä vaiheessa asia liittyy edes löyhästi urheiluun.

Paras paikka kolmannelle jäätelökioskille olisi Urheilupuisto, esimerkiksi Pormestarinkadun parkkipaikka tai yläkentän pääportin viereinen hiekkatie. Toukokuun alusta elokuun loppuun Urheilupuistossa pörrää päivittäin satoja ellei tuhansia lapsia, ja mikä olisi luontevin tapa vanhemmalle hemmotella lastaan treenin tai pelin jälkeen kuin tuore tötterö.

Kioskia voisi ylläpitää seura tai seurat, jotka samalla voisivat työllistää omia junioreitaan.

Jos sateista kesää ei lasketa, mikä voisi mennä pieleen?

9) Siirrettävä seiväshyppypaikka

Seiväshyppy on yleisurheilulajeista hulluin ja näyttävin. Seiväshyppääjä tulee kohti kuoppaa jopa kymmenen metriä sekunnissa, iskee seipäänsä parikymmentä senttiä syvään kuoppaan ja taivuttaa komposiittiseipään yli 90 astetta singotakseen itsensä viiteen, jopa kuuteen metriin asetetun riman yli.

Televisio vääristää suorituksen älyttömyyttä. Paikan päällä suoritusta on pelottava.

Seiväshyppy onkin harvoja yleisurheilulajeja, jotka voi viedä pois kolkoilta kentiltä sinne missä ihmiset ovat. Seiväshyppykisoja on viime vuosina järjestetty Kuopion, Seinäjoen ja Tampereen toreilla. Viime kesänä yksi Timanttiliigan osakilpailuista hypättiin Zürichin rautatieasemalla!

Yksi Salon kaupungin neljästä strategiasta on rohkeus. Mikä olisi rohkeampaa kuin hankkia tai vuokrata siirrettävä seiväshyppypaikka ja olla mukana järjestämässä seiväshyppykilpailua Salon torilla?

Tapahtuman vetonaula löytyisi omasta kylästä.