Manchester Unitedin taaperrus jatkui – West Hamin Jarrod Bowen on hienossa maalivireessä

West Ham jatkoi Manchester Unitedin nihkeää kautta jalkapallon Englannin Valioliigassa nappaamalla 2–0-kotivoiton.

Manchesteriläisjätti on jäänyt kaikki kilpailut mukaan lukien ilman maalia neljässä viime ottelussaan. Tilastopalvelu Optan mukaan Manchester Unitedilta on nähty vastaava maaliton jakso viimeksi marraskuussa 1992.

Valioliigassa Manchester United on voittanut viidestä tuoreimmasta ottelustaan vain yhden. Joukkue on kerännyt 18 liigaottelustaan 28 pistettä ja on sarjataulukossa kahdeksantena. West Ham nousi kuudenneksi.

Lauantain kamppailussa Jarrod Bowen vei West Hamin 72. minuutilla johtoon Lucas Paquetan hienon syötön jälkeen. Manchesteriläisten maalivahti Andre Onana ehti Bowenin ensimmäisen yrityksen eteen, mutta pallo pomppi sen jälkeen West Ham -hyökkääjästä verkon perukoille.

Kuusi minuuttia myöhemmin Mohammed Kudus laukoi kotijoukkueen kahden maalin karkumatkalle.

Bowen on tehnyt tämän kauden Valioliigassa jo 11 osumaa ja jakaa maalipörssin kakkossijan ennen lauantain iltapeliä Liverpool–Arsenal.

Tappio oli manchesteriläisjätille jo kauden kahdeksas Valioliigassa ja kaikki kilpailut mukaan lukien 13:s.

Tuskaa on lisännyt Mestarien liiga, jossa Erik ten Hagin valmentama miehistö jäi lohkonsa jumboksi. Loukkaantumisista kärsivä United on pudonnut myös Englannin liigacupista.

Evertonin tasoitus oli lähellä

Tottenham juhli vauhdikkaassa ottelussa 2–1-kotivoittoa Evertonista ja nousi sarjataulukossa neljänneksi.

Richarlison ohjasi yhdeksännellä peliminuutilla Tottenhamin johtoon, ja Son Heung-min laukoi 18. minuutilla 2–0-lukemat. Evertonin Dominic Calvert-Lewinin osuma hylättiin toisella puoliajalla videotarkistuksen jälkeen, koska Andre Gomes oli rikkonut maalia edeltäneessä tilanteessa.

Ottelun 82. minuutilla Gomes tykitti Evertonin kavennuksen. Evertonilla oli hyviä paikkoja tasoittaa, ja vieraiden Arnaut Danjuma sai pallon lisäajalla ylärimaan, josta se kimposi maalivahti Guglielmo Vicarion jalkaan ja pysyi hiuksenhienosti kotijoukkueen kannalta maaliviivan oikealla puolella.

Rebecca Welch teki Valioliigan historiaa

Fulhamin ja Burnleyn ottelun tuominneesta Rebecca Welchistä tuli ensimmäinen naispäätuomari Valioliigan historiassa. Fulham hävisi kotikamppailunsa 0–2.

Kotijoukkue Luton yllätti Newcastlen 1–0-voitolla, ja Nottingham Forest hävisi kotonaan Bournemouthille 2–3.

