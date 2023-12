Märynummella petyttiin hiihtolatujen kunnossapitoon – ”Aika synkkää meitä talkoolaisia kohtaan”

Hiihtolatujen kunnossapito hämmentää Märynummella. 800 metrin tykkilumilatua ja 3,8 kilometrin latua mukana rakentamassa olleet talkoolaiset pettyivät kaupungin toimintaan, kertoo nimettömänä esiintyvä hiihtotalkoolainen Salon Seudun Sanomille.

– Koko järjestelmä on sekalainen, talkoolainen ihmettelee.

Hän kertoo, että kun Märynummen 800 metrin tykkilumiladulle tehtiin lunta, lumen levittäminen oli hidasta väärän kaluston takia. Lumen siirtämisessä kaivinkoneen kauha oli ”lumikolan kokoinen”.

Lumen siirron hitauden myöntää myös Salon kaupungin liikuntapaikkamestari Jani Virtanen.

– Lumen levittäminen kesti mielestänikin luvattoman pitkään, mutta se oli urakoitsijan vastuulla, eikä meillä ole siihen tarvittavaa kalustoa. Siinä oli itsenäisyyspäivää ja välillä tuli lisää lunta, jota piti aurata alta pois, sanoo Virtanen.

Talkoolaisten perusteella ladulle kulkeutui hiekkaa ja kiviä lumen levityksen aikana tänä talvena.

– Se on aika synkkää meitä talkoolaisia kohtaan, jos puhdas lumi saadaan hiekoitettua. Sen jälkeen kymmenkunta talkoolaista oli hakkaamassa hiekkaa pois.

Virtasen korviin ei ole kantautunut tietoa laduille tulleista kivistä tai hiekasta.

– Onhan niitä voinut tulla muullakin tavalla, esimerkiksi ihmisten mukana, Virtanen pohtii.

Talkoolainen painottaa, että 3,4 kilometrin latu on pitkälti yksityishenkilöiden eikä kaupungin ansiota. Talkoolaisen mukaan moni hiihtoharrastaja on ihmetellyt, miksi muut paikat ovat olleet hyvin käytössä, vaikka Märynummella on eniten lunta.

– Liikuntapalveluiden pitäisi kääntää kellojaan hieman taaksepäin. Talviliikuntapaikkoja pitäisi miettiä jo ennen lumien ja pakkasten tuloa, talkoolainen kritisoi.

Talkoolainen väittää, ettei yhdessäkään kaupungin ylläpitämässä hiihtopaikassa ole perinteistä latua, mutta yksityishenkilöiden ylläpitämissä hiihtopaikoissa niitä on useita.

Lisäksi talkoolaiset kokevat, että Jani Virtanen olisi kieltänyt yksityishenkilöitä käyttämästä omia välineitä latujen kunnostukseen.

– Sitä sääntöä rikoimme viimeksi eilen (tiistaina), talkoolainen myöntää.

Virtanen täsmentää, että ohjeistus liittyi vastuuseen: Ilman sopimusta toisen osapuolen kanssa kaupunki on vastuussa, jos laduille on jotain tehty ja siellä jotain sattuu. Lisäksi maastoliikennelain mukaan moottoriajoneuvolla maastossa liikkumiseen pitää olla maastonomistajan lupa.

– Tämä oli yksi asioista, joista keskustelimme palaverissa talkoolaisten kanssa. Liikuntapalvelut eivät tienneet, keitä kaikkia laduilla hääri.

Oman lähiliikuntapaikan tilanne nähdään Virtasen mielestä kokonaisuutta suurempana.

– Kun ensimmäiset pakkaset tulevat, aina omassa paikassa pitäisi kaiken olla kunnossa. Jos aloitetaan toiselta puolelta kaupunkia, esimerkiksi Tupurista, Märy tulee sitten viimeisenä, tai toisin päin. Eivätkä resurssit riitä siihen, että olisimme joka paikassa yhtä aikaa.

Toisaalta Virtanen kokee hiihtolatujen olevan tilanteeseen nähden hyvässä kunnossa. On muistettava, ettei joinain talvina ole päässyt hiihtämään lainkaan.

Salon hiihtolatujen tilanne 28.12. Golfkenttä (vain perinteinen): Ei käytössä Hähkänä (1,8 km perinteinen): Käytössä Melassuo (perinteistä 1,5 km, 2,3 km, 3,5 km ja 0,6 km): Käytössä Tupuri (kaikki reitit): Käytössä, ei perinteistä Suomusjärvi: Ei käytössä Kuusjoki (1,1 km perinteinen): Käytössä Inkereen liikunta-alue (kaikki reitit perinteistä): Käytössä Isohärjänmäki: Käytössä, ei perinteistä Kiskon Kaukuri: Ei käytössä Muurla (0,8 km perinteinen): Käytössä Lähde: Salon kaupungin nettisivut, Kuntoradat ja ladut

”Toivottavasti ei ensi yönä sataisi lunta”

Märynummen tykkilumiladun yläkurvista kiitää Jukka Kontulainen ja poikansa Matias Kontulainen. He ovat hiihtäneet pääosin Märynummella, koska heidän kotinsa lähistöllä Isohärjänmäeltä puuttuu vielä latu.

Kaksikko toivoi latuja valmiiksi jo aiemmin, kun kuuli, että muilla paikkakunnilla on jo päässyt hiihtämään perinteistä tyyliä.

– Tietysti malttamattomina latuja odotettiin ja käytiin täällä katsomassa, mutta ei sitä luntakaan liian paljon ole tullut, sanoo Jukka Kontulainen.

Kontulaiset kehuvat latujen kuntoa ja kertovat, että myös takalenkki on nyt hyvin ”hiihdettävässä kunnossa”. He eivät ole huomanneet, että hiihtoladuilla olisi ollut kiviä tai hiekkaa.

– Ei ainakaan suksiin ole jäänyt mitään, Matias Kontulainen toteaa.

Perinteinen hiihto on talven lempipuuhaa myös Inkeri Vapalahdelle. Hän kertoo liikkuvansa paljon.

– Eläkkeellä kun olen, niin ei parane sammaloitua. Talvisin hiihdän ja kesäisin pyöräilen. Lisäksi minulla on muutama koira ulkoilutettavana.

Vapalahti manasi mielessään, kuinka kauan tykkilumiladun teossa kestää.

– Tuntui, että nyt sitä tehdään kuin Iisakinkirkkoa, hän naurahtaa.

Toisin kuin Kontulaiset, Vapalahti törmäsi kiviin tykkiladun valmistuttua.

– Kyllä suksiani säälin hiihtää tässä. Mutta kun uutta lunta tuli, niin ei ole enää kiviä näkyvissä.

Hän kehuu talvea tähän mennessä monia menneitä talvia paremmaksi.

– Nythän luminen talvi on kestänyt aika kauan yhtäjaksoisesti. Toivottavasti ei vain ensi yönä sataisi vettä, Vapalahti huokaisee.

– Melkein kuin lentokeli. Luisto on hyvä ja pito on kohdillaan, latujen kuntoa kehuu puolestaan Erkki Kiiski.

Märynummen ladut ovat kantapaikka Kiiskille ja hänen Saksasta joulun viettoon Suomeen palanneelle tyttärelle Ella Asbrandille. Asbrand yllytti myös saksalaisen puolisonsa kokeilemaan hiihtoa ensimmäistä kertaa.

Vaikka ladut ovat nyt moitteettomassa kunnossa, Asbrand kummasteli aluksi Suomeen palattuaan, ettei latuja oltu vielä tehty.

– Kun tulin Saloon, kysyin heti, pääseekö jo hiihtämään. Silloin ei vielä päässyt, hän kertoo.

He ovat kuitenkin ymmärtäväisiä ladun tekijöitä kohtaan.

– On haastavaa pitää latuja kunnossa, jos välillä tulee plussakelejä ja sataa vettä, Kiiski ja Asbrand toteavat.

Haastatelluilla hiihtäjillä oli selvä kehotus kaikille: Nyt kannattaa ehdottomasti lähteä ulos liikkumaan ja hiihtämään.