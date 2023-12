Mestarien liiga saattaa tarjota uuden iskun Manchester Unitedille

Päävalmentaja Erik ten Hag torjui viime viikolla brittimediassa puheet siitä, että Manchester United olisi ollut tällä kaudella kriisissä. Alle kolme vuorokautta myöhemmin United hävisi Valioliigassa kotikentällään Bournemouthille 0–3, ja kritiikki manchesteriläisjättiä kohtaan puhkesi jälleen.

Ten Hagin puheista riippumatta United saattaa ajaa itsensä ainakin pieneen kriisiin kuluvan viikon tiistaina, kun se isännöi Bayern Müncheniä jalkapallon miesten Mestarien liigassa.

A-lohkon päätöskierroksen toisessa ottelussa Galatasaray suuntaa FC Kööpenhaminan vieraaksi.

Unitedin tilanne on tukala, sillä joukkue on kerännyt vain neljä pistettä ja on lohkon jumbona.

Galatasaray ja FC Kööpenhamina ovat viidessä pisteessä, joten vain voitto Bayernista ja lohkon toisen kamppailun päättyminen tasan siivittäisivät Unitedin pudotuspeleihin.

Eintracht Frankfurt kylvetti Bayernia viime viikonloppuna Saksan Bundesliigassa peräti 5–1, joten müncheniläisjätti on ärsytetty, vaikka se on jo varmistanut lohkovoittonsa. Bayernin tuorein tappio Mestarien liigan lohkovaiheessa on kuuden vuoden takaa.

– Tiedämme, että seuraava peli tulee olemaan todella vaikea. Meidän on voitettava ja odotettava suotuisaa tulosta toisesta ottelusta, Unitedin kapteeni Bruno Fernandes tiivisti AFP:lle.

United on voittanut tällä kaudella Englannin Valioliigassa yhdeksän otteluaan, mutta vastapainoksi tappioita on tullut jo seitsemän.

Unitedin ongelmista kertoo, että sen verkkoon on tehty viidessä Mestarien liigan kamppailussa yhteensä 14 maalia. Samaan aikaan joukkue on tuskaillut tällä kaudella viimeistelyn kanssa, vaikka eurokentillä maaleja onkin syntynyt runsaasti.

Kuudentena oleva United on tehnyt Valioliigassa 16 kamppailussaan 18 osumaa, mikä on puolet vähemmän kuin Liverpoolilla ja yli puolet vähemmän kuin Manchester Cityllä. Esimerkiksi Englannin maajoukkuehyökkääjä Marcus Rashford on tehnyt Unitedille tällä kaudella vasta kaksi liigaosumaa ja Mestarien liigassa nolla.

Newcastlen urakka vaarassa päättyä

Bayernin lisäksi Arsenal, Atletico Madrid, Barcelona, Borussia Dortmund, Inter, Lazio, Leipzig, Manchester City, PSV, Real Madrid ja Real Sociedad ovat jo selvittäneet tiensä Mestarien liigan pudotuspeleihin.

Englantilaisseuroista myös Newcastlen urakka on vaarassa päättyä alkulohkoon. Kovassa F-lohkossa pelaava Newcastle isännöi keskiviikkona AC Milania. Lohkon toisessa ottelussa PSG suuntaa Dortmundin vieraaksi.

Dortmundilla on koossa kymmenen, PSG:llä seitsemän ja Newcastlella sekä AC Milanilla viisi pistettä.

A-lohkon lisäksi tiistaina pelataan ottelut, joissa Lens isännöi Sevillaa, PSV Arsenalia, Napoli Bragaa, Union Berlin Real Madridia, Inter Real Sociedadia ja Salzburg Benficaa.

Keskiviikon muissa kamppailuissa Leipzig isännöi Young Boysia, Belgradin Punainen tähti Manchester Cityä, Atletico Laziota, Celtic Feyenoordia, Porto Shahtar Donetskia ja Antwerp Barcelonaa.

Tapio Keskitalo