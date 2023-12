Mestarietsivä Hercule Poirot saapuu Paimioon uudenvuodenaattona

Paimion Teatterissa saa uudenvuodenaattona ensi-iltansa Agatha Christien klassikkoteos Idän pikajunan arvoitus.

Idän pikajunan arvoitus on kirjallisuuden tunnetuimpia etsivätarinoita, jossa murhamysteeriä ratkaisee belgialainen mestarietsivä Hercule Poirot.

Näytelmässä maailmankuulu Idän pikajuna joutuu matkallaan Istanbulista Calais’hin lumivyöryn saartamaksi kyydissään mitä mielenkiintoisempia hahmoja. Synkkä tilanne pahenee, kun yksi joukosta murhataan. Kuka on murhaaja, ja kuka on hänen seuraava uhrinsa? Matkustajien onneksi junassa matkaa myös maailmankuulu etsivä Hercule Poirot.

Paimion Teatterin produktio on Christien alkuperäistekstille uskollinen näytelmä, jonka ohjauksesta vastaa ohjaaja ja teatteripedagogi Marja Vuori. Hänen oikeana kätenään toimii apulaisohjaaja Pia Poikonen.

Hercule Poirotia näytelmässä esittää Hannu Pajunen. Muissa rooleissa nähdään Timo Roos, Päivi Laakso, Marko Pekkarinen, Sami Olander, Hanna Suomi, Anu Lehtonen-Sonkki, Helena Boberg, Valpuri Seikkula, Arto Salo ja Jenni Vellamo.

Pikajunan tunnelman Vistan Näyttämölle on suunnitellut lavastesuunnittelija Minna Ihalainen, ja lavastuksen on toteuttanut Anton Simolin yhdessä talkootiimin kanssa. Esityksen musiikkien säveltäjänä sekä äänisuunnittelijana on Pasi Ketola ja valosuunnittelijana toimii Timo A. Aalto. Puvustuksesta vastaavat Sari Stenlund sekä Anu Lehtonen-Sonkki ja maskeerauksesta Jannu Hytönen.

Idän pikajunan arvoitusta esitetään Paimiossa 19 näytöksen verran. Ensi-ilta 31. joulukuuta ja seuraava näytös 3. tammikuuta ovat jo loppuunvarattuja.

Idän pikajunan arvoitus Paimion Teatterissa Vistan Näyttämöllä (Myllyhaantie 2, Paimio) 31.12.–10.2.