Mestis-seurat vaativat välittömiä korjaustoimia

Kotimaisen jääkiekon toiseksi korkeimman sarjatason Mestiksen seurojen johtajat pitivät torstaina pitkän ylimääräisen kokouksen, nukkuivat yön yli ja astuivat perjantaina esiin tiedotteen kera.

Tiedotteen mukaan Mestis-seurat ovat hyvin huolissaan suomalaisen jääkiekon nykytilasta ja kokevat tämän johtuvan vuosia kestäneestä yksipuolisesta toiminnasta, jossa kaikki Liigan ulkopuoliset organisaatiot on jätetty oman onnensa nojaan.

– Nyt ollaan pisteessä, jossa koko laji ei voi hyvin ja Liiga-joukkueiden etu on mennyt pelaajien, fanien sekä kaikkien muiden seurojen hyvinvoinnin edelle. Tilanne on kestämätön ja vaatii välittömiä korjaustoimia, tiedotteessa paalutettiin.

Vuosien pattitilanne

Tapahtumaketjun taustat ovat vuosikymmenten takana. Vuonna 1975 perustettu Jääkiekon SM-liiga Oy ja sen pyörittämä Liiga toimivat kotimaisella kiekkokartalla omana osakeyhtiönään, mutta hyötyvät esimerkiksi Suomen jääkiekkoliiton sateenvarjon alla toimivista kasvattajaseuroista ja -sarjoista.

Mestiksen, ja sitä edeltäneen 1. divisioonan, merkitys suomalaispelaajien kehittäjänä on ollut kiistaton, mutta Liigan vuoden 2000 päätös sulkea sarja ja lopettaa karsinnat veti maton alta yhteistyöltä ja loi Liigalle maineen ylimielisenä kultapossukerhona.

Tällä vuosituhannella Liigan ja liiton välinen yhteistyö on ollut vaikeaa. Vuoden 2000 jälkeen karsinnat on pelattu vain vuosina 2009–13. Liiga on lihonut silti useilla joukkueilla kabinettiratkaisujen seurauksena.

Lokakuussa Liiga kertoi, että karsinnat pelataan jälleen kaudella 2024–25, mutta esimerkiksi liigaosakkeen hinta puhuttaa. Edellisiltä nousijoilta Sportilta (2014), KooKoolta (2015) ja Jukureilta (2016) vaadittiin 1,8 miljoonaa euroa. Nyt liigaosakkeen hinnaksi on kerrottu 3,67 miljoonaa.

Nykyisistä Mestis-seuroista Kiekko-Espoo ja TuTo Hockey ovat hakeneet liigalisenssiä ensi kaudeksi. Jokerit kertoi marraskuun puolivälissä, ettei se aio pyrkiä Liigaan kaudeksi 2025–26 nykyisillä ehdoilla.

Pelaajayhdistyskin on tiukkana

Lokakuinen päätös palauttaa karsinnat lämmitti vain hetken, kun Jokerien tavoin muutkin Mestis-seurat näkivät, millainen nousun hinta olisi. Liigan ollessa suljettuna kahden korkeimman sarjatason välinen ero on kasvanut urheilullisesti, mutta ennen kaikkea taloudellisesti.

Liigan toiminnasta tuleekin helposti vaikutelma, että eron kasvattaminen ja alemman sarjatason näivettäminen on ollut tavoite. Kun alhaalta ylös pyrkijöitä ei enää ole, karsintakeskustelu vaimenee.

Kolme kärkijoukkuettaan peräkkäisinä vuosina menettänyt Mestis riutui vuoden 2016 jälkeen välitilassa useita vuosia, mutta Kiekko-Espoon viime kausien menestys ja pitkän tähtäimen liigaprojekti sekä Jokerien paluu KHL-seikkailulta kotimaisiin sarjoihin täksi kaudeksi herättivät Liigan. Päätös palauttaa karsinnat oli yksi askel.

Keskiviikkona Liiga kertoi olevansa muutoksen äärellä ja jatkavansa kehitystyötä, miten sarjaa pelataan ja millä joukkuemäärillä.

Mestis-seurat haluavat perjantaisen tiedotteensa mukaan olla vahvasti mukana sarjajärjestelmäkeskustelussa ja aloittaa työn välittömästi.

– Tulevaisuuden sarjajärjestelmällä on valtava vaikutus nykyisiin Mestis-seuroihin. Tämän takia on välttämätöntä, että Mestis-seurat ovat kiinteästi edustettuina sarjajärjestelmää pohtivassa työryhmässä yhdessä Liigan, SJL:n (Suomen jääkiekkoliitto) ja SJRY:n (Suomen jääkiekkoilijat ry) edustajien kanssa.

Suomen jääkiekkoilijat ry eli pelaajayhdistys kertoi viime viikolla, että se esittää Liigan, Suomen jääkiekkoliiton ja SJRY:n kolmikantaneuvotteluja sarjajärjestelmästä ja väläytti tiedotteessaan oikeustoimien mahdollisuutta, mikäli neuvottelut eivät tuota tulosta.

Pelaajayhdistyksen tavoin Mestiskin pysyy tiukkana.

– Lisäksi Mestis-seurat pitävät ehdottoman tärkeänä, että ennen uuden sarjajärjestelmän julkistusta osapuolet yhdessä varmistavat kilpailulain oikeanmukaisuuden sekä korjaavat muut epäkohdat Liigan ja Suomen jääkiekkoliiton välisestä sopimuksesta, mukaan lukien talouteen liittyvät asiat.

– Suomalaisella jääkiekolla on mahdollisuus tehdä lähitulevaisuudessa merkittäviä päätöksiä lajin elinvoiman parantamiseksi. Mestis-seurat ovat omalta osaltaan sitoutuneita tekemään lajin kannalta kaikkensa parhaan mahdollisen kokonaisuuden luomiseksi.

Petteri Ikonen