Mielenosoitukset keräävät ihmisiä Helsingin kaduille itsenäisyyspäivänä – kaksi erilaista joukkoa tahtoo täyttää Töölöntorin

Mielenosoitukset saavat aiempien vuosien tapaan ihmisiä kaduille itsenäisyyspäivänä Helsingissä.

Helsingin poliisi on kertonut etukäteen saaneensa neljä ilmoitusta mielenilmauksista Helsinkiin. Ilmoituksista kolme on tuttuja aiemmilta vuosilta, ja ylikomisario Jere Roimu Helsingin poliisista on aiemmin arvioinut niiden keräävän suurimmat ihmisjoukot.

Aiempina vuosina varsinkin Helsinki ilman natseja -mielenosoituksen ja 612-soihtukulkueen osallistujamäärät ovat liikkuneet tuhannesta osallistujasta ylöspäin.

Kieltäytyneet neuvottelemasta poliisien kanssa

Tänä vuonna Helsinki ilman natseja -mielenosoituksen järjestäjät eivät ole suostuneet neuvottelemaan poliisin kanssa, ja he ovat ilmoittaneet kokoontuvansa neljätä iltapäivällä Töölöntorille. Torin on ilmoittanut kokoontumispaikakseen myös 612-soihtukulkue.

Tiistai-iltapäivänä poliisi ilmoitti yrittävänsä vielä neuvotella järjestäjien kanssa kokoontumispaikasta ja mahdollisesta reitistä.

– Poliisi on vuosi toisensa perään halunnut antaa äärioikeiston 612-marssille puoli Töölöä areenaksi koko itsenäisyyspäiväksi. Tänä vuonna emme näistä syistä lähteneet palaveeraamaan, Helsinki ilman natseja -mielenosoituksen järjestäjät kirjoittivat STT:lle sähköpostissaan marraskuun lopussa.

Kansallismielisen ja äärioikeistotaustaisen 612-soihtukulkueen on määrä kokoontua torille kuuden jälkeen ja lähteä liikkeelle kello 18.30.

Soihtukulkueen on tarkoitus kulkea aiempien vuosien tapaan Töölön halki Hietaniemen hautausmaalle. Poliisi ei ole ilmoittanut sen tarkkaa kulkureittiä.

Avoimen rasistisen ja fasistisen sinimusta liike -puolueen on puolestaan määrä pitää oma Suomi herää -mielenosoituskulkueensa, joka lähtee neljältä iltapäivällä Rautatientorilta. Sinimusta liike on ennen marssia kertonut kokoontuvansa Kansalaistorilla olevan tuhotun venäläisen panssarivaunun luona.

Päivällä Kauppatorilla myös järjestetään Filosofit rauhan puolesta -mielenosoitus.

STT seuraa mielenosoituksia keskiviikkona Helsingissä.

Liikennehaittaa keskustassa

Helsingin keskustassa kulkee keskiviikkona myös perinteinen ylioppilaiden soihtukulkue, joka lähtee suuntaamaan Hietaniemen hautausmaalta kohti Senaatintoria iltapäivällä kello 16 jälkeen.

Eri mielenosoitukset aiheuttavat poliisin mukaan haittaa keskustan liikenteelle alkuillan aikana.

Poliiseja on mielenosoitusten vuoksi paljon Helsingin katukuvassa, ja aiemmin Helsingin poliisi on kuvaillut itsenäisyyspäivän turvallisuusjärjestelyjä laitoksen suurimmaksi vuosittaiseksi operaatioksi.

Markku Uhari