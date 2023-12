Mielipide: Anteeksi äänestäjät

Salon Työväen yhdistyksen, eli punaisen talon joulupukki oli taas liikeellä ja jakoi paikkoja lautakuntiin ja hallitukseen. Tälläkään kertaa lahja ei osunut kohdalleni. Lahjan saivat he, jotka eivätkä uskalla sanoa omaa kantaansa päätöksissä. Kaikki pelkääväät komissaariota, joka dominoi puoluetta.

Äänet kyllä kelpaavat, mutta päättäviin elimiin ei ole asiaa jos vaikka vastustaa ratahanketta.

Onko tämä tasapuolisuutta? En ole ryhmäpäätösten takana, koska mitä me siellä tehdään, ellei kantaamme oteta huomioon. Virkamiehet tekevät esityksen ja politiikot päättävät, jos vaan uskaltaisivat sanoa kantansa.

Politiikka on likaista peliä, mutta pestään pyykki ja katsotaan mihin se johtaa. Asiat riitelevät, mutta joku ottaa henkilökohtaisesti eikä edes tervehdi. Jollain on ylivalta ja se on ollut pysyvää.

Simo Vesa

kaupunginvaltuutettu (sd.)

Salo