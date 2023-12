Ministerit vaitonaisia itärajan sulkupäätöksen jatkosta ja aikataulusta – ”Tiedetään, että Murmanskissa näitä kolmannen maan kansalaisia on odottamassa, että raja aukeaa”

Hallituksella on enää tiistain loppuun aikaa päättää, jatketaanko itärajan sulkua. Kahden viikon täyssulun on määrä päättyä keskiviikon ja torstain välisenä yönä. Uusista päätöksistä tulee ilmoittaa vuorokautta ennen.

Ainakaan vielä maanantaina alkuiltapäivästä sisäministeri Mari Rantanen (ps.) ei halunnut ennakoida toimittajille eduskunnassa, milloin ja millaisia päätöksiä jatkosta on tulossa. Hän sanoi pitävänsä erinomaisena sitä, että lainsäädäntö on purrut juuri siihen, mihin se on tarkoitettukin, eli rajalla on ollut hiljaista.

Perussuomalaisten puheenjohtaja, valtiovarainministeri Riikka Purra oli Rantasen tapaan vaitonainen siitä, milloin hallitus kokoontuu päättämään itärajasta.

– Tietääkseni tästä ei ole julkisuuteen viestitty. Kerrotaan, kun on jotain kerrottavaa, hän sanoi toimittajille eduskunnassa.

Purra totesi, että tulijoiden määrä on ollut juuri sitä, mitä rajan sulkemisella tavoiteltiin eli täyttä ”nollariviä”.

– Mutta en ainakaan itse usko, että tilanne menee tällä ohi, vaan on hyvin todennäköistä, että kun raja-asemia avataan, ihmisiä taas lähetetään tai lähtee liikkeelle, hän sanoi.

– Tiedetään, että Murmanskissa näitä kolmannen maan kansalaisia on odottamassa, että raja aukeaa. On hyvin todennäköistä, että tässä joudutaan soutamaan ja huopaamaan näiden päätösten kanssa.

Ulkoministeri Elina Valtonen (kok.) kommentoi rajatilannetta saapuessaan EU-maiden ulkoministerien kokoukseen Brysselissä. Hänen mukaansa Suomella on halua avata raja-asemia asteittain, jos Venäjällä olisi halua palata normaaliin.

Rajavartiostot valmiina päätöksiin

Suomi sulki itärajansa kokonaan 30. marraskuuta eli vajaat kaksi viikkoa sitten lukuun ottamatta Vainikkalan rataliikennettä. Rajavartiostojen mukaan tilanne itärajalla on pysynyt sulun aikana rauhallisena.

Kaakkois-Suomen rajavartiosto kertoi maanantaina aamulla viestipalvelu X:ssä, että kaakkoisrajalla on rauhallista eikä edellisen vuorokauden aikana maahan saapunut yhtään turvapaikanhakijaa. Vastaavanlaisen tilannekatsauksen antoivat aamupäivällä STT:lle puhelimitse Lapin, Kainuun ja Pohjois-Karjalan rajavartiostot.

Rajavartiostot ovat valmiina reagoimaan tuleviin itärajapäätöksiin.

– Olemme valmiita panemaan toimeen valtioneuvoston päätökset. Jos rajanylityspaikka pysyy kiinni, jatkamme kuten tälläkin hetkellä. Jos tulee päätös, että rajanylityspaikka avautuu, liikenne käynnistyy uudelleen ja sen jälkeen alamme tehdä rajatarkastuksia, kertoi Pohjois-Karjalan rajavartioston apulaiskomentaja Samuli Murtonen rajanylityspaikkojen valmiudesta.

Viranomaiset kertoivat Suomen itärajan tilanteesta ensi kertaa marraskuun alkupuolella. Suomeen saapui elokuun alun jälkeen itärajan rajanylityspaikkojen kautta noin tuhat kolmannen maan kansalaista ilman Schengen-viisumia.

Tilanne itärajalla alkoi rauhoittua jo hieman ennen marraskuun lopun täyssulkua, mutta vilkkaimpina päivinä rajanylityspaikoille saapui yhteensä useita kymmeniä mahdollisia turvapaikanhakijoita.

Rajan sulkemisen myötä Suomi keskitti turvapaikanhaun lentokentille ja satamiin. Rajavartiolaitoksen maanantaisen tiedotteen mukaan Suomenlahden merivartioston toiminta-alueella oli viime viikolla rauhallista eikä itärajan raja-asemien sulku ole vaikuttanut Helsinki-Vantaan lentoaseman rajanylityspaikan tilanteeseen.

Merja Kallikari, Saila Kiuttu, Mikko Gustafsson