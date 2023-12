Miten maksuhäiriömerkintä on vaikuttanut elämääsi? SSS etsii haastateltavia

Onko sinulla kokemusta maksuhäiriömerkinnästä?

SSS etsii haastateltavia, joiden elämään maksuhäiriömerkintä on vaikuttanut. Toivomme yhteydenottoja sekä sellaisilta, joiden maksuhäiriömerkintä on jo poistunut, sekä sellaisilta, joilla on parhaillaan maksuhäiriömerkintä.

Kerro sähköpostitse ainakin nimesi, asuinpaikkakuntasi sekä puhelinnumerosi. Sähköpostin voit lähettää osoitteeseen moona.nieminen@sss.fi. Toivomme haastateltavia etenkin Salon seudulta.

Koska kyseessä voi olla arkaluonteinen asia, emme julkaise nimeäsi ilman lupaasi. Liitäthän kuitenkin oikean nimesi ja yhteystietosi mukaan.