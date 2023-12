”Miten voisimme juhlia, kun joulunkellojen sijaan kuuluu pommitusten äänet?” – taistelut Gazassa ovat jatkuneet joulunakin

Palestiinalaiset kristityt ovat tänä vuonna jättäneet joulun juhlimisen sivuun Gazan taisteluiden vuoksi.

Palestiinalainen Fadi Sayegh on matkustanut aiemmin matkustusluvalla Betlehemiin joulun viettoon. Näin ei kuitenkaan ole nyt.

– Ei ole iloa. Ei joulukuusta, ei koristeita, ei perhepäivällistä, ei juhlia. Rukoilen, että tämä sota päättyy pian, hän kertoi gazalaisessa sairaalassa uutistoimisto AFP:lle.

Nunna Nabila Salah Gazan katolisesta kirkosta puolestaan sanoo, että kaikki joulun vietto on peruttu.

– Koko joulu on peruttu. Miten me voisimme juhlia, kun kuulemme tankkien ja pommituksien äänen joulun kellojen sijasta, hän sanoi.

Myöskään kirkko ei ole välttynyt väkivaltaisuuksilta. Jerusalemin latinalaisen patriarkaatin mukaan israelilaiset tarkka-ampujat surmasivat kaksi kristittyä naista Gazan katolisessa kirkossa aiemmin tässä kuussa.

Betlehemissä, jota kristityt pitävät Jeesuksen synnyinpaikkana, joulun juhlallisuudet peruttiin Gazan taisteluiden vuoksi.

Valtaosa palestiinalaisista on muslimeita, mutta joukossa on myös kristittyjä. Gazan kaistalla kristittyjen määräksi on arvioitu noin 1 000, kertoo al-Jazeera.

Hamas: Israel iski pakolaisleirille

Israelin hyökkäys Gazaan on jatkunut läpi joulun.

Äärijärjestö Hamasin alainen Gazan terveysministeriö sanoi eilen kymmenien ihmisten kuolleen Israelin iskussa al-Maghazin pakolaisleirillä Gazan kaistalla myöhään jouluaattona. Tietoa ei ole voitu vahvistaa riippumattomista lähteistä.

Ministeriön mukaan iskut osuivat kolmeen rakennukseen pakolaisleirillä. Gazan terveysministeriö kertoi ensin 45 ihmisen kuolleen, ja viimeisimmän tiedon mukaan kuolleita olisi ainakin 70. Väitetystä iskusta raportoivat muun muassa uutistoimisto AFP, qatarilainen uutiskanava al-Jazeera sekä israelilaislehti Haaretz.

Medioiden mukaan uhriluvun pelätään yhä nousevan.

Israelin asevoimat on AFP:n mukaan sanonut sille tarkistavansa vielä tietoja.

Valtaosa Gazasta on tuhottu raunioiksi. Alueen noin 2,4 miljoonalla asukkaalla on pulaa vedestä, ruoasta kuin lääkkeistä. Alueelle on päässyt lokakuussa alkaneen Israelin hyökkäyksen jälkeen vain rajoitettu määrä avustusrekkoja.

80 prosenttia gazalaisista on joutunut pakenemaan, ja he elävät tällä hetkellä teltoissa samaan aikaan, kun lämpötila alueella kylmenee.

Israel aloitti hyökkäyksensä Gazaan sen jälkeen, kun Hamas oli iskenyt Israeliin lokakuun alkupuolella. Israelin viranomaisten mukaan Hamasin hyökkäyksessä sai surmansa yli 1 100 ihmistä.

Lisäksi Hamas ja muut äärijärjestöt sieppasivat Israelin mukaan noin 240 panttivankia. Näistä reilut sata on vapautettu ja useita kuollut. Viime viikolla Israelin asevoimien joukot surmasivat kolme panttivankia Gazan kaupungissa, koska sotilaat olivat luulleet heitä uhaksi.