Mielipide: Monitoimihalli on 2020-luvun Salohalli

Aloitetaanpa ajatusleikillä. Mitä jos joskus 1990-luvun puolivälissä Salon kaupungissa ei olisi ollut fiksuja päättäjiä tekemässä päätöstä Salohallin rakentamisesta?

Miten kirjoitettaisiin salolaisen urheilun viimeiset kaksi vuosikymmentä? Kirjoitettaisiinko mestaruuksista, Rannikosta, Nenosesta, LP Viestin dynastiasta?

Nyt Salossa on monitoimihallin, tai vähintään ”jalkapallohallin” mentävä aukko. Salo on suurin suomalainen kaupunki jossa jalkapallon talviharjoittelumahdollisuudet ovat näin huonolla tolalla, silti harrastajamäärät ovat nousussa ja sarjataso Suomen toiseksi korkein, maailman kilpailluimmassa lajissa.

Alun ajatusleikkiin palatakseni, Salossa on ollut viisaita päättäjiä aikaisemminkin. Reilut kaksikymmentä vuotta sitten satsattiin Salohalliin, joka täytti kaikki salolaisen sisäliikunnan odotukset.

Salohalli on mahdollistanut niin lentopallon kuin koripallonkin nousun ja pelaamisen Suomen korkeimmalla sarjatasolla, mahdollistaen loistavat olosuhteet ja korkeat katsojamäärät. Lajien seurat ovat kiittäneet ja kumartaneet, tarttuneet mahdollisuuteen ja menestystä on tullut.

Samalla on liikutettu salolaisia, lapsia, nuoria, aikuisia. On saatu salolaisia kiinnostumaan tapahtumista ja osallistumaan, kannustamaan ja kokemaan elämyksiä yhdessä.

Salohallissa on pelattu myös kansainvälisiä otteluita, Salon seurojen menestystä on nähty ja seurattu mediassa, ja Salo on saanut sijoittamalleen rahalle myös tätä kautta paljon vastinetta positiivisen näkyvyyden kautta.

Nyt Salossa on isossa nosteessa jalkapallo, ja sen olosuhteet ovat kutakuinkin samalla tolalla kuin sisälajeilla ennen Salohallia.

Eteenpäin päästäkseen, menestyäkseen, olosuhteiden tulisi kehittyä ja mahdollistaa seuraavat askeleet eteenpäin.

Ei räntäsateessa, ei pakkasen takia suljetulla ainoalla kentällä, ei rajallisilla kenttävuoroilla vaan seurojen, viisaiden päättäjien ja vaikuttajien yhdessä ajamassa, tukemassa ja toteuttamassa uudessa monitoimihallissa Salon urheilupuistossa.

Tällä hetkellä kaikki Salon noin 1 400 jalkapalloharrastajaa kilpailevat talvisin yhdestä harrastuspaikasta ja sen rajallisesta ajasta Salon mainiossa urheilupuistossa.

Urheilupuiston tekonurmi on lisäksi suljettuna 17.12.2023-7.1.2024 välisen ajan sekä aina pakkasen ylittäessä 12 asteen rajan.

Monitoimihallille totisesti on tarvetta, sillä jalkapallon harrastajia on Salossa lukumääräisesti yhtä monta kuin muiden joukkuelajien harrastajia yhteensä.

Salon jalkapallon olosuhteiden absurdiutta kuvaa hyvin Turun alueelta Saloon muuttaneen perheen kysymys juniorijoukkueen joukkueenjohtajalle syksyn ensimmäisen pakkasaamun siivittämänä: Siirtyykö joukkue nyt harjoittelemaan halliin kun kelit ovat mitä ovat?

Kukaan kaupungin ulkopuolelta tuleva ei edes ymmärrä ajatella etteikö Salossa olisi talvella sisäharrastusmahdollisuutta jalkapalloon.

Salon alueen seuroista kaksi, Salon Palloilijat ja FC Halikko ovat satsanneet toimintaansa omien tekonurmikenttien muodossa. Kaupungin satsaus on ollut riittämättömällä tasolla.

Tekonurmikentät ovat valaistuja mutta lämmittämättömiä. Vaikka ne pidentävätkin kautta keväällä ja syksyllä ja takaavat harjoitusvuoroja kaikille kesäkuukausina, ovat ne kuitenkin poissa pelistä heti talven tultua. Tänä vuonna tämä tapahtui marraskuun lopulla.

Onneksi meillä on edelleen viisaita päättäjiä, ja neljännesvuosisadan päästä voimme muistella, kuinka Salossa polkaistiin liikkeelle uusia menestystarinoita ja rakennettiin asukkaiden liikkumiselle entistäkin paremmat edellytykset uuden monitoimihallin muodossa.

Jussi Nurminen

jalkapalloaktiivi

Salo