PeU-Basket kärsi jo neljännen peräkkäisen (niukan) tappion Divari B:ssä, kun Hyvinkään Ponteva haki pisteet Perniöstä 87–85.

Tasainen ottelu huipentui viimeisiin pallonhallintoihin. Thomas Rönnholm vei PeU:n pisteen johtoon 15 sekuntia ennen loppua, mutta HyPon Miio Mustonen ratkaisi ottelun kolmen pisteen korilla vain viisi sekuntia ennen loppua.

– Sovimme viimeisessä puolustuksessa, ettemme vaihda. Se meni hyvin, Thomas hiukan auttoi liikaa, mutta sai kuitenkin haastettua sen verran, että Mustonen joutui nostamaan heittoa. Totta kai se sinne meni, PeU-Basketin valmentaja Sami Himberg harmitteli.

Himbergin mukaan ottelun sisällä oli kaksi erilaista ottelua.

– Ensimmäinen puoliaika oli taas huono, mutta jälkimmäinen 20-minuuttinen oli sellaista meininkiä, mitä pitäisi olla 40 minuuttia.

– Meiltä jäi liikaa helppoja koreja tekemättä. Siihen se lopulta ratkesi.

PeU-Basket joutui sairasteluiden ja loukkaantumisten takia pelaamaan ottelun vain seitsemällä pelaajalla. Esimerkiksi Onni Mäkynen pelasi täydet 40 minuuttia ja Rönnholm 38 minuuttia. Nuorukaiset eivät kuitenkaan väsähtäneet.

– Varoitin poikia ennen matsia, että nyt on minuutteja luvassa, mutta he oikeastaan vain paransivat päätösneljänneksellä. Yritin käyttää aikalisät niin, että he saisivat huilia.

PeU:n tehokolmikko Mäkynen–Rönnholm– Patrik Poutiainen heitti yhteensä 73 pistettä. HyPon kaikki kaikessa oli kokenut divarijenkki Joshua Wilchcombe, joka murjoi 30 pistettä.

Tappio pudotti PeU-Basketin äärimmäisen tasaisessa A-lohkossa jumboksi. Syyskausi päättyy perjantaina Kaarinassa Ura Basketin vieraana.

Miesten I divisioona B: PeU-Basket–HyPo 85–87 (18–19, 15–25, 26–16, 26–27)

PeU-Basketin pisteet/levypallot: Thomas Rönnholm 26/10/7 syöttöä/4 riistoa, Taneli Lindström 1/2/5 syöttöä, Aatu Lähteenmäki 3/3, Tuukka Juntunen 6/5, Timo Niitynperä 2/6, Onni Mäkynen 22/10, Patrik Poutiainen 25/8.

Yleisöä: 112.

PeU-Basketin seuraava ottelu: pe 15.12. Ura Basket–PeU-Basket Valkeavuoren liikuntahallissa kello 18.30.