Näillä ohjeilla voit pelastaa huonekasvisi talvesta: kahdella niksillä pääsee floristin mukaan pitkälle

Anopinkieli viihtyy floristi Minna Välikankaan kotona hyvin pimeimmänkin vuodenajan yli.

– Ikkunat ovat pohjoiseen päin, joten olen valinnut huonekasvit sen mukaan, että valoa on vähän.

Tämän neuvon hän antaa muillekin, jotka haluavat kotiinsa huonekasveja vähästä valosta huolimatta. Anopinkieli on yksi huolettomimmista kasveista hoitajalle.

– Se on takuuvarma, mutta sitä ei saa kastella liikaa, hän varoittaa.

Muitakin niukempaa valoa sietäviä kasveja on olemassa, esimerkiksi kultaköynnös, yksivärinen traakkipuu sekä maaorkidea.

– Maaorkidea kasvaa luonnossa aluskasvillisuudessa, joten se viihtyy varjoisassa paikassa.

Välikangas sanoo, että kastelua maaorkidea vaatii vain kerran viikossa tai harvemmin.

Jos on laiska kastelija, kaikkein huolettomimpia lienevät kaktukset.

– Niille annetaan vain liraus kerran kuukaudessa.

Kikan Kukassa ja Lahjassa töissä oleva Välikangas antaa lisää hyviä vinkkejä huonekasvien hoitoon talvella, jolloin niukan valon lisäksi kasveja koettelee huoneilman kuivuus.

– Valoa ja suihkuttelua, hän tiivistää.

Välikankaalla on kotonaan myös näyttävä huonekasvi peikonlehti, joka kaipaa valoa.

– Sen on oltava ihan ikkunan vieressä, ja suihkuttelu olisi hyvä.

Kikan Kukan ja Lahjan yrittäjä Taru Ahlstedt suosittelee hankkimaan kukille lisävaloja, joita saa nykyisin marketeista.

– Kaikki valot auttavat kasveja, ja lisävalon avulla kasvin voi laittaa huoneessa pimeämpäänkin nurkkaan, hän vinkkaa.

Välikangas sanoo Ahlstedtin tavoin, että huonekasvit viihtyisivät talvella paremmin tavallista huoneilmaa viileämmässä paikassa.

– Harvalla kuitenkaan enää on sellaisia tiloja kotona, Ahlstedt sanoo.

Jos viileä hiukan yli kymmenen asteen huonetila löytyisi, kasvit voisivat odottaa lepotilassa kevättä. Niiden hoitokin olisi huoletonta.

– Niitä kastellaan tällöin vain noin joka kymmenes päivä, Ahlstedt neuvoo.

Yleensä kasvit kuitenkin viettävät talven ihmisten ilona normaalissa huonelämmössä, jolloin hoidon kanssa on oltava tarkkana.

– Kasvit pitäisi ottaa pois takan vierestä tai patterin päältä, Ahlstedt vinkkaa.

Huonekasveja ei saa kastella liikaa tavallisessakaan huonelämmössä. Se on Ahlstedtin mukaan pahin virhe, mitä huonekasveille voi tehdä.

Liian kastelun välttämiseksi Välikangas antaa yhden vinkin.

– Kun multa tuntuu kuivalta ja ruukku on kevyt nostaa, voi kastella.

Kastelun ohella on varottava lannoittamasta talviaikaan.

– Kasveilla on lepokausi, loka-maaliskuun aikana ei saa antaa mitään ravinteita, Välikangas varoittaa.

Jos jotakin haluaa kasveille antaa, voi turvautua merileväuutteeseen.

Biolanin puutarhaneuvojan vinkit kasvien talvihoitoon Vähennä kastelua

Siirrä kasvit valoisalle ikkunalle

Vähennä lannoitusta

Lisää ilmankosteutta kokoamalla kasvit ryhmiksi

Pidä kasvin lehdet puhtaina pölystä

Anna kasveille merileväuutetta

Kasvivaloilla voit kompensoida vähäistä auringon valoa

Vähän vettä vaativia huonekasveja

Vaikka mikään kasvi ei siedä liikaa vettä ruukussa, löytyy paljon kasveja, jotka sopivat ”laiskalle” kastelijalle. Näitä ovat muun muassa:

Posliinikukat

Soihtuköynnökset

Fiikukset

Rahapuu

Anopinkieli

Kaktukset

Posliinikukan pelastusoperaatio

Suvussa perintönä kulkenut posliinikukka oli reissusta palattuani saanut vahingossa liikaa vettä ja juuresta pukkasi esiin sienen itiöemiä.

Otin kasvin ruukusta ja irrotin litimärän mullan varovasti juurien ympäriltä.

Sen jälkeen kasvi sai uuden mullan ja niukan kastelun.

Tästä tapahtumasta on jo reilut 30 vuotta, mutta köynnös on edelleen hengissä ja siitä on jaettu pistokkaita muillekin.