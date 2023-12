Näin autoilijoita huijataan

Kuoro on yksi yhtenäinen kokonaisuus. Siellä ei saisi kukaan sooloilla muuta kuin omalla soolovuorollaan. Mutta jos haluaa erottua, pitäisi olla niin hyvä laulaja, että vetää Kivan täyteen omalla konsertillaan. Heiluri hei hei

Lapsiperheiden talousongelmat johtuvat usein siitä, että vanhemmat eivät osaa käyttää rahojaan. Moni käyttää tuhlaa mm. tupakkaan ja energiajuomiin, mikä on pois lapsilta. Kuka puuttuu

Eduskunnan puhemies Halla-aho on kovin tietämätön, kun väitti itsenäisyyspäivän puheessaan, että Suomessa kaikilla on ruokaa ja katto päänsä päällä. Suomessa on noin 3 700 asunnotonta ja vielä enemmän niitä, joilla ei ole varmuutta jokapäiväisestä leivästä. Suomi 2023

Kuusjoen sankarihaudoille oli ilmeisesti seurakunnan toimesta laitettu kynttilät itsenäisyyspäivänä. Tuntui oudolta, että kaksi oli jätetty ilman. Tilanne korjattu osittain omaisten toimesta. Mielensä pahoittanut

Olen autoillut 50 vuotta. Joka autossani on ollut Eberspächer, Bacho, Ardic tai Webasto. Enpä ole tarvinnut mitään tolppia. Kauko-ohjauksella vaan käyntiin puoli tuntia ennen kuin lähtee. Lasu

Nimimerkille Vielä työkykyinen: Olen kyllä aivan eri mieltä siitä, paistoiko pääkirjoituksessa ikärasismi. Nyt valittu puheenjohtaja on monessa muussakin mukana, tämä puheenjohtajuus oli vain yksi monista. Luopuja luovutti kun tiesi ettei kaikkeen ehtisi. Nyt valittu haalii niitä tehtäviä lisää. Aivan hyvin olisi voinut nuoremmille tämän luovuttaa. Ei ikärasismia

Taas polttoaineketju lupaa viisi senttiä per litra alennusta litra itsenäisyyspäivän kunniaksi. Päivää ennen hinta nousi 1,939 eurosta 2,079 euroon. Että näin meitä huijataan. Tankki täynnä

Pisatutkimukset näyttävät selvää laskua. Nyt sijoitetut lisäeurot koulutukseen tulevat monin kerroin takaisin tulevaisuudessa. Tai tulee kallista ja vaikeasti korjattavaa tulevaisuutta, eikä tarvitse kristallipalloa. Nyt jos koskaan lisättävä koulutukseen ja osaamiseen. Sosiaaliloukku kutsuu

Hyvät autoilijat, huomioikaa muut. Laittakaa ne valot päälle. Turvallista liikennettä. Olisimme hyvällä joulumielellä kun kenenkään jouluilo ei menisi lumipölinän takia. Ja vain siksi ettei nähnyt valotta ajavaa. Automatiikka ei paljon auta silloin suruun. Hyvää joulua autoilevat

Tutkimus: Köyhä lapsuus näkyy aikuisista. En näe sitä peilistä. Työtä ja turvaa

Täytyy taas kerran sanoa ja todeta, että niin sanotun Tunnin junan rahoitus pitää lopettaa kokonaan, se on kertakaikkiaan kuopattava syvälle. Onska

Onko professori Peter Lund ainoa, joka uskaltaa kritisoida sähkön hintaa? Miksi kansan valitsemat poliitikot ovat hiljaa? Palometsän poika

Kyllä lukioikäisen nuoren pitää osata itse kotona tehdä aamupalansa. Ei kaikkea yhteiskunnan laskuun. Ei kaikkea valmiina