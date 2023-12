Napataan ikimuistoinen hyvän mielen kuva

Tyttäreni pitää kädessään vanhaa valokuvaa, joka on otettu 2000-luvun alussa. Valokuvassa hän on pilkkimässä meren jäällä. Päässään hänellä paksu lämpöinen karvalakki, ja kuvassa näkyy ympäröivä äärettömältä vaikuttava jäätynyt meren pinta.

Kuvaa ottaessa ovat olleet talvipäivät kylmimmillään. Ajatukseni siirtyvät tuohon hetkeen reilun kahdenkymmenen vuoden taakse.

Muistiin palautui tämän pilkkiretken hienot tunnelmat, ilo yhdessä tekemisestä ja luonnossa liikkumisesta. Muistelimme yhdessä, kuinka monta ahventa ja härkäsimppua oli meidän kalansaaliimme. Ja ne nuotiomakkarat kalliorannassa, voiko parempaa ollakaan!

Kuvaa katseltuaan tytär totesi: ”Taidan kaivaa vanhan kamerani esille ja alan ottamaan sillä valokuvia”.

Vilkaisen puhelimeni galleriaa joka ilmoittaa kuvien määräksi 3 196 kappaletta.

Kuvia elämäni ohikiitävistä hetkistä joiden olin ajatellut olevan merkityksellisiä. ”Kun nyt tästä nappaan kuvan niin se on tallennettu muistojen arkistoihin.”

Kuvia on kuitenkin niin paljon, etten kerta kaikkiaan ehdi syventyä näihin muistojen syövereihin. Nopea selailu riittänee. Sen sijaan, kun kädessäni oli yksi ainoa merkityksellinen paperinen valokuva, vaikutus oli aivan toista luokkaa.

Some-maailmaan tuotetaan kuvia jatkuvalla syötöllä. Kaikki oletetut merkitykselliset hetket taltioidaan ja jaetaan. Kuvaa katsellessa ei tiedä, missä tai millaisessa ympäristössä se on otettu. Rytmi on nopea, ja samalla hetkellä kun kuva häviää näytöltä, se on unohtunut jo mielestä.

Jatkuvaa kuvatulvaa selaillessa siirryn toiseen todellisuuteen. Unohtuu se mitä olin tekemässä. Todella harhauttavaa ja petollista! Eihän meidän aivojamme ole luotu näin nopean kuvatulvan käsittelyyn. Nyt aivojen suojaukset päälle ja kännykkä kassiin.

Kaivan kamerani esille. Sen verran isompi kapistus se on, ettei se roiku jatkuvasti mukana. Nyt täytyy vähän etukäteen suunnitella kuvausretkiä eli milloin, missä ja mitä kuvaan. Ei mitä tahansa.

Voisin kuvata ihan tavallisia arkipäivän askareita, askareita, joihin en kiinnitä erityistä huomiota. Lumen luominen ja kasvimaan kuopiminen. Työpaikkakuvaaminen, siinä sorvin äärellä on vietetty useita vuosikymmeniä ja montako kuvaa on otettu?

Ennenhän kuvia ei voinut muokata. Silloin tilanteet, ihmiset ja tunnelmat olivat aidoimmillaan.

Todella vanhoissa valokuvissa ihmiset katsovat vakavina kameran linssiin. Ne kuvat ovat koskettavia. Millainen ihminen tuo kuvassa oleva henkilö on?

Tässä selfie-kuvien maailmassa on katse kääntynyt omaan peilikuvaan. Miltä minä näytän ja olenko ulkonäöltäni kelvollinen tähän yhteiskuntaan?

Rohkenemmeko kääntää katseemme omasta peilikuvastamme ympäröivään maailmaan? Katseen, joka tutkii uteliain ja avoimin silmin. Niin kuin näkisimme jonkin asian ensi kertaa elämässä.

Napataan silloin se kuva. Kuva, jonka äärelle voi palata vuosikymmenten jälkeen. Siinäpä haastetta kerrakseen.

Talitintti