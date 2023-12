Neljä tehopistettä rohmunnut Sebastian Aho rikkoi komean rajapyykin

Carolina Hurricanesin suomalaishyökkääjä Sebastian Aho oli hirmuvireessä jääkiekon NHL:ssä ja keräsi tehopisteet 1+3 ottelussa Nashville Predatorsia vastaan. Carolina voitti vieraskamppailunsa 5–2.

Aho laukoi ensimmäisessä erässä ylivoimalla ottelun avausmaalin Juuse Saroksen selän taakse. Yhteensä 14 kertaa torjunut Saros otettiin vaihtoon kahden erän jälkeen.

Suomen aikaa varhain torstaina pelatussa ottelussa Aho rikkoi 500 runkosarjapisteen rajan NHL:ssä. Hänellä on koossa 503 tehopistettä (232+271), jotka ovat syntyneet 552 ottelussa. Ahoa nopeammin 500 pisteen rajan ovat rikkoneet suomalaisista vain Jari Kurri (356 ottelussa), Teemu Selänne (384) ja Mikko Rantanen (483).

Carolina Hurricanesin ja sen edeltäjän Hartford Whalersin seurahistoriassa 500 tehopisteen rajan on rikkonut Ahoa nopeammin Ron Francis.

Aho on kerännyt tällä kaudella 32 ottelussaan tehopisteet 14+21=35. Suomalaisista enemmän pisteitä on tällä kaudella rohmunnut vain Mikko Rantanen. Myös Aleksander Barkovilla on koossa 35 pistettä.

– Ylivoimapelaamisemme on alkanut toimia. Luonnollisesti se ruokkii itseluottamusta ja kaikkea, kun niissä saa pari maalia, Aho sanoi Carolinan kotisivuilla joukkueensa esityksestä.

Aho on ollut viime aikoina hurjassa vireessä, sillä hän on kerännyt viidessä tuoreimmassa ottelussaan tehopisteet 3+6.

Puustinen laukoi avausmaalinsa

Suomalaispelaajista myös Florida Panthersin Aleksander Barkov rohmusi pisteitä. Barkov kirjasi tilastoihinsa syöttöpisteen kaikkiin joukkueensa kolmeen maaliin, kun Florida juhli 3–2-vierasvoittoa Tampa Bay Lightningista.

Pittsburgh Penguinsin Valtteri Puustinen viimeisteli NHL-uransa avausmaalin, kun hänen edustamansa joukkue murskasi vieraissa New York Islandersin 7–0. Puustinen keräsi ottelussa myös syöttöpisteen.

Puustinen viimeisteli osumansa komealla lämärillä päätöserässä. Suomalaishyökkääjä on kerännyt kauden kahdeksassa NHL-pelissään tehopisteet 1+5.

Pittsburghin Kris Letang saalisti ottelussa peräti kuusi syöttöpistettä, joista viisi kertyi toisessa erässä.

Letang on kautta aikain ensimmäinen puolustaja NHL:ssä, joka on kerännyt yhdessä erässä viisi pistettä. Kuuden syöttöpisteen ottelu sivuaa NHL:n ennätystä puolustajalle.

Useita suomalaisia tehopisteille

Suomalaisista tehopisteille pääsivät myös New Jersey Devilsin Erik Haula (0+1), St. Louis Bluesin Kasperi Kapanen (0+1), Dallas Starsin Roope Hintz (0+1), Arizona Coyotesin Matias Maccelli (0+2) ja Colorado Avalanchen Mikko Rantanen (1+1).

New Jersey nappasi jatkoajalla 4–3-kotivoiton Columbus Blue Jacketsista, St. Louis voitti kotonaan Dallasin 2–1 ja Arizona juhli jatkoajalla 5–4-kotivoittoa Coloradosta.

Ottawa Senatorsin Joonas Korpisalo nappasi 34 torjuntaa 4–2-vierasvoitossa Toronto Maple Leafsista. San Jose Sharksin Kaapo Kähköselle kertyi 38 torjuntaa 1–5-vierastappiossa Los Angeles Kingsille.

Tapio Keskitalo