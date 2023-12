Nettihuijari vei salolaisäidin rahat – petoksesta purkautui valheiden vyyhti

Alakoulua käyvä salolaispoika on toivonut joululahjaksi pelikonsolia. Äiti löysi netin kauppapaikalta myynti-ilmoituksen Playstation 4:stä, mutta ostos päättyi petokseen. Äiti on nyt joutunut kertomaan lapselleen huijareista.

– Tunnen itseni paitsi petetyksi myös tyhmäksi. Miksi en huomannut mitään epäilyttävää, äiti huokaa.

Myyjän nimi vaihtui viikkojen kuluessa naisesta mieheksi, ja äiti sai myyjältä outoja selityksiä viestipalvelu Messengerissä.

Salon Seudun Sanomat selvitti myyjänä esiintyneen henkilön taustoja. Kävi ilmi, että hän kaupittelee netissä elektroniikkaa epäilyttävän halvalla.

Poliisi saa pelkästään Salossa viikoittain rikosilmoituksia, joissa joku kertoo tulleensa petetyksi nettiostoksilla.

– Petostelijat ovat usein todella uskottavia, Salon rikoskomisario Jutta Karrento sanoo.

Salolaisäiti on ostellut erilaisia kodin tavaroita Facebookin Marketplacesta harvakseltaan. Kaupankäynti on aina sujunut hyvin, eikä äiti osannut odottaa ongelmia nytkään.

– Jälkeenpäin olen miettinyt, että olisiko hälytyskellojen pitänyt soida.

Tässä jutussa ei kerrota petoksen uhrin nimeä hänen alaikäisen lapsensa yksityisyyden suojelemiseksi. Myyjästä käytetään muutettuja etunimiä Elina ja Jari. Hänen todellinen henkilöllisyytensä ei ole Salon Seudun Sanomien tiedossa.

Äiti ja Elina sopivat kaupasta Messengerissä 7. lokakuuta. Äiti maksoi MobilePay-maksusovelluksella 65 euroa Elinan antamaan puhelinnumeroon.

Pakettia ei alkanut kuulua. Äiti lähetteli Elinalle viestejä, joihin ei tullut vastausta. Kun pari viikkoa oli kulunut, äiti kysyi: ”Oliko tämä huijaus??”

Siihen Elina vastasi: ”Ei ollut.”

Meni taas viikko. Elina ei vastannut äidin yhteydenottoihin.

Viimein salolaisäiti ilmoitti, että hän haluaa rahansa takaisin. Sitten alkoi selittely:

”Tosi isot pahoittelut! Oon ollu tosi pahassa koronassa ja sairaalahoidossa. Ei ole mikään huijaus kyseessä älä huoli!”

Äiti huomasi, että Elinan nimi oli Messengerissä yllättäen vaihtunut Jariksi. Siihenkin tuli selitys: ”Vaihdettiin kihlatun kanssa tilejä”. Elina vakuutti yhä olevansa Elina, vaikka viestien lähettäjänä näkyi Jari.

Salolaisäiti hämmästelee saamiaan vastauksia.

– Miksi hän vaivautuu selittämään ja keksimään niin paljon tarinoita, jos hän on huijari.

Myyjä lupasi palauttaa rahat viimeistään perjantaina 1. joulukuuta. Suoritusta ei ole tullut eikä myyjä ole vastannut äidille.

Salon Seudun Sanomat selvitti myyjän taustoja. Jarin nimellä on tänä vuonna luotu Facebook-tili, jonka profiilikuvassa on nuori mies. Kavereita näyttää olevan kolme, ei muita tietoja. Marketplacessa Jari julkaisi pelkästään viime viikolla kahdeksan myynti-ilmoitusta, joiden sijainniksi oli merkitty Helsinki.

Tarjolla oli Playstation 4:n lisäksi muun muassa Playstation 5 (kuvassa pelkkä pakkauslaatikko), kaksi Iphone-älypuhelinta, AirPods pro -kuulokkeet ja langaton JBL Xtreme 3 -kaiutin.

Kolmisensataa euroa maksavan kaiuttimen olisi saanut 70 eurolla, vaikka laite oli myyjän mukaan uusi ja käyttämätön. Syy oli tämä: ”Myyn koska itsellä toinen.” Ilmoituksessa oli valokuva kaiuttimen pakkauslaatikosta.

Playstation 5 oli ilmoituksen mukaan alle kuukauden vanha, mutta myyjä kauppasi sitä puoleen hintaan: ”jäänyt käyttö vähälle koska en tykästynyt pelivalikoimaan”.

Salon Seudun Sanomat otti myyjään yhteyttä Messengerissä. Keskustelu käytiin Playstation 4:stä, jonka mukana saisi halutessaan myös pelejä. Nopeasti kävi selväksi, ettei myyjä halunnut lähettää pakettia postiennakolla.

Viestittely loppui heti, kun SSS pyysi pelikonsolista uutta valokuvaa, jossa näkyisi paperille kirjoitettuna päivämäärä ja myyjän nimi.

Salolaisäiti oli maksanut pelikonsolin puhelinnumeroon, jonka alkuosa 046 viittaa prepaid-liittymään. Numeroa ei löydy numeropalveluista, mutta kukasoitti.fi-sivustolla numerolla on kuitenkin tehty lähes kuusikymmentä hakua.

Moni on siis ollut kiinnostunut numerosta, jota ei ole saatavissa muualta kuin liittymän käyttäjältä itseltään. Kukasoitti.fi-palveluun on jätetty puhelinnumerosta myös kolme samansisältöistä kommenttia: ”Myy facebook-marketissa tavaraa, joita ei kuitenkaan postita. ÄLKÄÄ OSTAKO.”

Kun Salon Seudun Sanomat soitti numeroon, puhelimeen vastasi nainen, joka kertoi nimekseen Jenna. Hän sanoi olevansa espoolainen.

– Onks sulla nyt väärä numero. Mulla ei oo mitään pleikka nelosta.

Jennan mukaan hänellä on ollut tämä sama puhelinnumero jo kaksi vuotta. SSS on nähnyt kuitin salolaisäidin maksusta, mutta Jenna ei tiennyt, että hän olisi saanut rahaa edes vahingossa.

– Nyt on kyllä aika jännä tilanne. En kyllä tiiä.

Huijauksen takana saattaa hyvinkin olla sarjapetostelija.

Salolaisäiti ei ole vielä päättänyt, tekeekö hän rikosilmoitusta. Lapsi saa kuitenkin odottamansa lahjan, sillä äiti on ostanut pelikonsolin nettikirppikseltä toiselta myyjältä.

Vinkkejä huijareiden varalta

Nettikirppiksillä tehdään jopa kymmeniätuhansia kauppoja päivittäin. Se houkuttaa myös huijareita.

Jos jokin on liian hyvää ollakseen totta, se todennäköisesti on huijaus.

Kysy, voiko tavaran noutaa. Jos se on noudettavissa, tavara on melko todennäköisesti olemassa.

Kysy, voiko tavaran noutaa. Jos se on noudettavissa, tavara on melko todennäköisesti olemassa. Älä luota liiaksi valokuviin. Pyydä myyjältä kuva, jossa näkyy paperilla päivämäärä ja yhdessä sopimanne teksti.

Suhtaudu varauksella käänteiseen kuvahakuun. Se ei aina löydä somessa julkaistuja kuvia.

Tutki myyjän sometili. Valpastu, jos se on avattu vasta hiljattain.

Vieraile epäillyistä huijauksista varoittavilla sivustoilla ja someryhmissä.

Huomioi, että myyjän saamat arviot voivat olla myös tekaistuja.

Maksa tuotteesta vain hinta, jonka olet valmis häviämään, jos myyjä osoittautuu epärehelliseksi.

Ota kuvakaappaus myynti-ilmoituksesta ja myyjän Facebook-profiililista, tallenna ja säilytä yhteystiedot sekä viestinvaihto ja tosite maksusta.

Jos joudut huijatuksi, tee rikosilmoitus.

Satoja salolaisia huijattu verkossa

Lapselleen pelikonsolia ostanut salolaisäiti on tyypillisen nettipetoksen uhri. Hän maksoi etukäteen tavarasta, jota myyjä ei koskaan toimittanut.

– Elektroniikka, konserttiliput sekä merkkivaatteet ja -kengät ovat suosittuja, rikoskomisario Jutta Karrento kertoo.

Kaikenlainen verkkorikollisuus on kasvanut vuosi vuodelta, ja sadat salolaisetkin ovat tulleet huijatuksi netissä. Pelkästään Lounais-Suomen poliisille on tänä vuonna ilmoitettu jo yli 3 000 nettipetosta. Se on enemmän kuin viime vuonna tähän aikaan.

– Olisiko petosten määrä moninkertainen nykyiseen verrattuna, mikäli niistä ei olisi varoiteltu vuosikausia, Karrento miettii.

Salon Seudun Sanomat kertoi viikko sitten perniöläisestä ratsastuksenharrastajasta, jonka valokuvan huijari oli kaapannut profiilikuvakseen Facebookissa. Poliisi kuvaili päijäthämäläistä naista ammattipetostelijaksi, jonka jäljiltä on paljastunut jo 250 nettipetosta.

– Petoksiin tai ylipäätään rikoksiin syyllistyy usein henkilö, jolla on elämässään haasteita. Ne voivat olla esimerkiksi rahallisia, mielenterveydellisiä tai päihteitä, rikoskomisario Karrento toteaa.

Huijarit ovat saaneet uhreja vakuuttumaan siitä huolimatta, että uhri on löytänyt netistä tietoja myyjän petollisuudesta.

– On sellaisiakin huijauksia, joissa myyjä on ehdottanut, että ostaja maksaa ensin puolet kauppahinnasta ja toisen puolen sitten, kun on saanut tuotteen postissa. Petostelija tyytyy puoleen summaan ja tekee saman jollekin toiselle, Karrento kertoo.

Huijarit saattavat kaupitella myös olemattomia palveluita, esimerkiksi lomamökkejä tai lainoja. He voivat esiintyä myös ostajina, jotka lähettävät myyjälle tekaistun ostokuitin.

– Liikaa ei kuitenkaan kannata soimata itseään, jos haksahtaa, rikoskomisario Jutta Karrento tyynnyttelee.