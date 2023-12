Norja piinasi pitkään Suomen salibandynaisia – ”Teimme kuitenkin sen tarvittavan”

Suomen naisten salibandymaajoukkue päätti Singaporen MM-turnauksen alkulohkopelinsä nihkeästi Norjaa vastaan, mutta tärkein eli voittosarake säilyi tahrattomana. Sunnuntaina lohkon kärkikamppailussa Sveitsin vakuuttavasti kaatanut Suomi pusersi lopulta 6–3-voiton selkeästä altavastaajasta.

Suomi vei A-lohkon kärkisijan puhtaalla pelillä ja pelaa seuraavaksi torstaina MM-puolivälierässä.

Norjaa vastaan yhden maalin tehnyt kapteeni Veera Kauppi totesi Ylen tv-haastattelussa, ettei joukkueen asenne ollut parhaimmillaan tärkeän Sveitsi-voiton jälkeen. A-lohkon joukkueet pelasivat alkulohkon tiiviillä tahdilla, sillä otteluita oli kolmena peräkkäisenä päivänä.

– Hävisimme tosi paljon kaksinkamppailuja, eikä kentällä ollut ihan sellainen leijonaryhmä kuin olisi toivonut. Teimme kuitenkin sen tarvittavan, mikä on tärkeintä pitkissä turnauksissa, Kauppi kommentoi.

Suomi oli ottelussa hankaluuksissa norjalaisten intensiivisen peliotteen kanssa, ja punapaidat nousivatkin ottelussa kolmesti maalin päähän. Lopulta Emilia Pietilän ja Miisa Turusen päätöserän maalit takasivat Suomelle kaksi lohkopistettä.

Suomen joukkueesta maalinteossa kunnostautuivat myös Sofia Leino, Laura Rantanen ja Meri-Helmi Höynälä. Norja rokotti Suomea kahdesti nopeasta vastahyökkäyksestä ja kerran ylivoimalla.

”Tästä on hyvä jatkaa”

Päävalmentaja Lasse Kurronen oli tehnyt pieniä viilauksia Suomen kokoonpanoon. Latvia-avauspelissä nilkkaansa loukannut puolustaja Alma Laitila palasi kaukaloon, mutta Sveitsi-ottelussa itseään loukannut Milla Nordlund oli sivussa.

– Lähdimme hakemaan lohkovoittoa, ja kuormaa on jaettu pelaajien kesken hyvinkin tasan. Ehkä alun perin suunnitelmana oli lepuuttaa tiettyjä pelaajia vähän enemmän, mutta nyt reserviosastomme on ollut vähän puutteellinen. Mutta kaikki ovat päässeet hyvin pelaamiseen sisälle ja ketjut hahmottuvat. Tästä on hyvä jatkaa, Kurronen sanoi Ylelle.

Suomen puolivälierävastustaja ei ole vielä tiedossa, mutta vastaan asettuu lähtökohtaisesti huomattavasti Suomea heikompi joukkue. Turnauksen jatkopelit alkavat keskiviikkona, jolloin pelataan neljä ottelua pääsystä puolivälieriin.

Paavali Pastila