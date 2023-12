Nuoret Leijonat alistui tylyn Kanadan käsittelyssä – Niklas Kokko todisti ainakin yhden osa-alueen toimivan

Hyvistä harjoitusotteluista voi saada itseluottamusta MM-kilpailuihin, mutta Kanada karsi tiistaina ainakin turhat luulot Suomen alle 20-vuotiaiden miesten jääkiekkomaajoukkueelta. Sen verran tyly nikkarien esitys oli Göteborgissa alkaneissa MM-kilpailuissa.

Nuoret Leijonat alistui Kanadan käsittelyssä maalein 2–5 ja sai kiittää maalivahti Niklas Kokkoa sekä hyökkääjä Aleksanteri Kaskimäen 1–2-kavennusta, että edes pieni voittomahdollisuus eli päätöserään saakka.

– Erinomainen peli Kokolta, päävalmentaja Lauri Mikkola kiitteli.

Kaksi edellistä maailmanmestaruutta voittanut Kanada on suursuosikki. Tämä näkyi kaikessa. Suomi hävisi kamppailupelaamisessa, pelasi vastustajaansa verrattuna huolimattomasti ja oli kaikkiaan kesy leijonalauma.

Toisen erän kavennusosuma syntyi kanukkireseptillä, kun lopulta ylivoimalla kiekkoja toimitettiin vauhdikkaasti maalille. Kaskimäki ohjasi pelivälineen verkkoon.

– Oli ottelussa hyviäkin hetkiä, mutta teimme vähän tyhmiä virheitä ja menetimme kiekkoja, hän harmitteli.

Kanada on ollut Suomen alle 20-vuotiaille vaikea kaadettava. Nuoret Leijonat on kukistanut Kanadan MM-kilpailuissa viimeksi 2019 puolivälierässä. Sen jälkeen Suomi on hävinnyt viidesti.

– Tiesimme, mitä on tulossa vastaan. Vastustaja tuli kovaa päälle. Meidän olisi pitänyt pelata tylymmin. Peliini olen tyytyväinen, Kokko tuumi, mutta harmitteli tappiota.

Kobrakäsi heilahti

Jere Lassila ja Lenni Hämeenaho väläyttivät mailataitojaan avauserässä, mutta Mathis Rousseau oli valppaana Kanadan maalilla. Paras paikka aukesi tasaviisikoin erän lopussa, mutta Rousseaun kobrakäsi poimi Hämeenahon noston.

Suomen maalilla riitti liikennettä. Lopulta Nate Danielson yllätti Kokon.

– Ensimmäinen matsi on aina ensimmäinen matsi. Tämä oli monille ensimmäinen ottelu nuorten MM-tasolla, päävalmentaja Mikkola muistutti.

– Ensimmäinen erä oli hermostunut, mutta paransimme toisessa erässä. Emme saaneet viidellä viittä vastaan -pelissä maalia, vaikka oli hyvä momentum.

Jordan Dumais porhalsi läpiajoon Suomen puolustajien välistä ja kilautti tolppaa. Hetkeä myöhemmin Owen Allard tuplasi Kanadan johdon.

Suomi suoraviivaisti pelaamistaan. Jani Nyman tarjoili Hämeenaholle maukkaan ohjauspaikan, mutta vasta Kaskimäki onnistui ohittamaan Rousseaun.

Nuoret Leijonat hyödynsi vain yhden kuudesta ylivoimastaan.

– Positiivista oli, että saimme ottelussa edes yhden ylivoimamaalin, Mikkola sanoi.

Kanada vei myös katsomossa

Ylärima pelasti Suomen takaiskulta päätöserän alkupuolella, mutta videotarkistus ei. Rimaa kilauttanut Macklin Celebrini survoi pelivälineen Kokon selän taakse.

– Luulin, että kiekko oli hallussa. Se oli sekava maali, Kokko tuumi.

Matthew Poitras ja Maveric Lamoureux länttäsivät kiekot tyhjään rysään, mutta kapteeni Lassila kaunisteli välissä lukemia 2–4-kavennuksellaan.

– On aina mukava tehdä maali, mutta olisin tehnyt maalin mieluummin sellaisessa kohdassa peliä, että siitä olisi ollut apua. Toki aikaa oli vielä jäljellä tuossakin.

Kanada hallitsi myös katsomossa, jota kansoittivat kovaa ääntä pitäneet vaahteranlehtipaitojen kannattajat.

– Kyllä tällaisessa ottelussa syttyy pelaamaan. Otteluun lähtiessä oli sopiva jännitys, Kokko painotti.

Nuoret Leijonat kohtaa keskiviikkona Saksan.

– Pystymme parantamaan kiekollista peliämme, Mikkola paalutti.

Petteri Ikonen