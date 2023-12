Nuorilla Leijonilla kovin mahdollinen alku MM-jäällä – päävalmentaja Mikkola valitsi miehistönsä

Kahden edellisen MM-turnauksen mestarijoukkue Kanada mittaa Nuorten Leijonien tason tapaninpäivänä Göteborgissa alkavassa alle 20-vuotiaiden miesten maailmanmestaruusturnauksessa. Useimpina vuosina ikäluokan MM-huipennus pelataan Pohjois-Amerikassa, mutta nyt eurooppalaisjoukkueet välttyvät pitkältä matkustamiselta.

Naapurimaassa pelaaminen tuo joukkueelle harvinaista luksusta, sillä pelaajat ehtivät piipahtaa jouluna hetkeksi kotona ennen MM-ottelujen alkua. Päävalmentaja Lauri Mikkola vie suojattinsa takaisin Ruotsiin joulupäivänä.

– Tuo katkaisee leirin ja kisamatkan loistavasti. Joulu on iso asia ja perheasia. Näemme, että tuosta ratkaisusta on enemmän antamaan virtaa joukkueelle henkisesti ja muuten. Lentomatka Göteborgista Helsinkiin on puolitoista tuntia. Se ei ole rasite, päävalmentaja Mikkola kertoi joukkueen mediapäivässä runsas viikko sitten.

Euroopan aikavyöhykkeillä pelaaminen nostaa joukkueen näkyvyyttä kotimaassa jo alkusarjasta lähtien, sillä A-lohkossa Suomi pelaa kaikki lohkopelinsä kello 15.30 Suomen aikaa. Kanadan lisäksi Suomi kohtaa Saksan, Latvian ja Ruotsin.

Kaksi pelaajaa karsiutui

Nuoret Leijonat leireili viikon verran Ruotsin Halmstadissa ja pelasi siellä kaksi voitokasta harjoitusottelua. Tiistaina Suomi kukisti Slovakian 5–1 ja torstaina Tshekin 4–1.

Leirin jälkeen Mikkola tiivisti kokoonpanoa kahden pelaajan verran. Perjantaina julkistetun kokoonpanon mukaan MM-joukkueesta putosivat KooKoon puolustaja Veeti Väisänen ja Pelicansin hyökkääjä Jesse Kiiskinen. MM-joukkueessa on kolme maalivahtia, seitsemän puolustajaa ja kolmetoista hyökkääjää.

Viime vuonna Suomi sijoittui ikäluokan MM-kisoissa viidenneksi pudottuaan puolivälierissä. Kansainvälinen jääkiekkoliitto IIHF arvioi, että Suomi päätyy tällä kertaa alkulohkossaan toiseksi tai kolmanneksi.

Suomen joukkue MM-kisoissa:

Maalivahdit: Eemil Vinni HIFK/JoKP, Niklas Kokko Kärpät, Noa Vali TPS.

Puolustajat: Otto Salin HIFK, Arttu Kärki Sault Ste. Marie Greyhounds OHL, Kasper Kulonummi Tappara, Emil Pieniniemi Kärpät, Joona Väisänen Dupuque USHL, Kalle Kangas Jokerit, Jesse Pulkkinen JYP.

Hyökkääjät: Rasmus Kumpulainen Oshawa Generals OHL, Konsta Helenius Jukurit, Oiva Keskinen Tappara, Samu Bau Ilves, Kasper Halttunen London Knights OHL, Aleksanteri Kaskimäki HIFK, Max Koskipirtti Michigan Tech NCAA, Jere Lassila JYP, Lenni Hämeenaho Ässät, Emil Hemming TPS, Jani Nyman Ilves, Tommi Männistö Michigan State University NCAA, Janne Naukkarinen SaiPa.

Kaija Yliniemi