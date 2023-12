Nuorten Leijonien maalivahdilta hurja vertaus valmentajasta – ”Menisi pelaajasta, jos laittaisi kamppeet päälle”

Suomen alle 20-vuotiaiden miesten jääkiekkomaajoukkue on tänään kovan haasteen edessä Göteborgissa pelattavissa MM-kilpailuissa. Nuoret Leijonat kohtaa alkusarjan päätöskierroksella Ruotsin, jonka päästettyjen maalien sarakkeessa on nolla.

– Ruotsi on todella kova joukkue eikä ole päästänyt kolmeen peliin yhtään maalia. Heillä on hyviä yksilöitä, mutta he pelaavat hyvin myös joukkueena. Varmasti tulee hieno matsi, kun yleisöäkin tulee paljon halliin, Suomen maalivahti Noa Vali tuumi eilisen jääharjoituksen jälkeen.

Haastatteluhetkellä Vali ei vielä tiennyt, torjuuko Ruotsia vastaan hän vai Niklas Kokko. Kolmosmaalivahti Eemil Vinnikin olisi valmiina.

– Ruotsi pelaa kurinalaisesti ja puolustaa hyvin. Heillä on liikkuva ja taitava joukkue, joka osaa tehdä maaleja, Kokko kertoi.

Kokko torjui, kun Suomi hävisi MM-urakkansa aluksi Kanadalle 2–5 ja Saksalle 3–4.

– Kanada-pelistä jäi hyvä fiilis, mutta Saksa-pelin toisessa erässä olin liian heikko, Kanadaa vastaan Suomen parhaimmistoon kuulunut Kokko sanoi.

Vali muurasi maalinsuun perjantaina, kun Suomi voitti Latvian 4–0.

– On kiva olla päästämättä maaliakaan. Siitä voi lähteä hyvillä mielin seuraavaan otteluun. Puolustus ja koko joukkue pelasivat hyvin.

Kokko ei saanut otteluissaan juurikaan apuja alakerralta. Etenkin Saksaa vastaan irtokiekoille ei riittänyt siivoajia.

– Vastustaja pääsi ehkä vähän turhan helposti alueelle.

Jokinen ja Kuhta laukovat kovaa

Suomen harjoituksissa kudit lähtevät tulisesti pelaajien lisäksi myös parilta valmentajalta, kun entinen NHL-pelaaja Jussi Jokinen ja entinen liigatähti Kimmo Kuhta antavat kyytiä kiekoille.

– Onhan se tosi nättiä, kun valmennuksessa on isoja nimiä. He ovat pelanneet hienot urat Suomessa ja Pohjois-Amerikassa, Vali tuumi.

– Välillä koutsit laukovat esimerkiksi sellaisilla aamujäillä, joissa ei ole muita pelaajia kuin maalivahdit. Ihan hyvin heiltä kudit lähtevät, Kokko komppasi.

Jokinen teki NHL:ssä parhaalla kaudellaan kunnioitettavat 30 runkosarjamaalia. Kokko heittäytyi hurjaksi kehuessaan valmentaja Jokista.

– Jussi on ollut enemmän jäällä meidän kanssa. Hän on todella taitava ja menisi pelaajasta, jos laittaisi kamppeet päälle, maalivahti kuvaili huippu-urheilijan mitoissa peliuran jälkeen pysynyttä Jokista.

– Molemmista, Jokisesta ja Kuhdasta, näkee, että ovat he ovat tehneet hienon pelaajauran.

Ruotsilla riittää tulivoimaa

Valmentajien laukauksien pysäyttämisen sijaan tänään on edessä kova urakka Ruotsin nuoria pelureita vastaan. Jääharjoituksen jälkeen Suomi paneutui tarkemmin Ruotsiin, mutta vastustaja tuli tutuksi jo perjantaina Kanada-ottelua seuraamalla. Ruotsi voitti hallitsevan maailmanmestarin 2–0.

– Siinä näki isossa kuvassa, mitä ruotsalaiset yrittävät ylivoimalla. Näki, ketkä maaleja yrittävät tehdä. Toki pidämme vielä valmennuksen johdolla kunnon alivoimapelipalaverin. Katsomme kaikki pelilliset jutut kuntoon, Vali paalutti.

Ruotsin jyrän alle ovat jääneet myös Latvia (6–0) ja Saksa (5–0).

Kokko tiesi tulivoimaa riittävän koko joukkueen laajuudelta.

– Ruotsilla on todella laadukkaita kiekollisia puolustajia. Lisäksi muutamalta hyökkääjältä lähtee kuti aika vihaisesti.

Ottelu alkaa kello 15.30 Suomen aikaa.

Petteri Ikonen